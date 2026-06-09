Esxence 2026, il profumo diventa il linguaggio globale delle emozioni

Giunto alla sua sedicesima edizione, Esxence si è confermato ancora una volta il place to be non solo per brand e addetti ai lavori, ma anche per un folto gruppo di appassionati che nel primo fine settimana di giugno si è dato appuntamento negli spazi di Allianz MiCo di Milano per scoprire le nuove composizioni di maison provenienti da 40 Paesi del mondo. Facile perdersi nei 20mila metri quadrati della fiera che ha esplorato, appunto, le nuove frontiere della profumeria artistica attraverso il concept Sensing The World, trasformando l’esperienza di visita in un percorso sensoriale e introspettivo. Tutti conoscono, d'altro canto, il potere evocativo dell'olfatto: basta annusare una nota per viaggiare come per magia attraverso il tempo e lo spazio, rivivendo attimi passati proprio come se stessero succedendo in quell’istante. Lo stesso atto di annusare diventa così un mezzo per tornare presenti e percepire la realtà con maggiore consapevolezza.

Un evento in continua espansione

“Esxence nasce da un’idea precisa – ha spiegato Maurizio Cavezzali, co-fondatore di Esxence e Amministratore Delegato di Equipe Exibit - valorizzare e dare voce a un settore tanto particolare quanto straordinario come quello della profumeria artistica. Oggi siamo la manifestazione più importante del mondo e la nostra missione per i prossimi cinque anni è chiara: diffondere la cultura olfattiva e aiutare le persone a scegliere la propria fragranza distintiva”.

“Da qualche anno abbiamo allargato i nostri orizzonti attraverso importanti progetti internazionali – ha aggiunto Cavezzali - grazie alla sinergia efficace con BolognaFiere Cosmoprof. Alla sedicesima edizione siamo orgogliosi di confermare che Esxence è un vero e proprio laboratorio: ogni anno cresce il numero di lanci di nuove realtà di qualità, da ogni angolo del globo. Da 70 brand della prima edizione a oltre 20mila metri quadrati espositivi e 40 Paesi rappresentati, la passione che ci contraddistingue è la stessa di sempre”. L'evento, in effetti, si è trasformato in un vero e proprio incubatore globale, con 108 nuovi marchi che hanno presentato per la prima volta le proprie creazioni, portando a Milano nuovi linguaggi e geografie olfattive. Dall'Arabia Saudita all'Australia, dalle Barbados alla Cina, passando per Colombia, Corea del Sud, India e Norvegia, ma non solo, a Esxence ha preso forma quella che è la mappa globale della profumeria di ricerca.