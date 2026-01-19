Blue Monday, 8 fragranze che mettono subito di buonumore

Le feste sono ormai un ricordo e il clima è gelido: gennaio può portare con sé un po’ di tristezza per chi vive nell’emisfero boreale, tanto che il terzo lunedì del mese è stato proclamato ufficialmente il giorno più triste fra tutti i 365. A inventare il Blue Monday è stato, vent’anni fa, un ufficio stampa britannico che invitava - per combattere il malumore - a prenotare un biglietto aereo tramite l’agenzia che sponsorizzava.

Per migliorare lo spirito, però, non è sempre possibile partire per un lungo viaggio. Ma nel quotidiano si possono indossare eau de toilette o creazioni olfattive con molecole mood boosting in grado di catapultarci con l’immaginazione in luoghi lontani: grazie all’alchimia delle note, infatti, ci si può ritrovare con la mentre sulla spiaggia di un’isola polinesiana, in Costa Azzurra, oppure a sorseggiare l’aperitivo su una terrazza affacciata sul Mediterraneo.

Vacanze in bottiglia

Più accessibili di un volo, sono comunque in grado di condurci in posti nuovi. Perché traducono in note inebrianti l’aroma del mare, della sabbia e di fiori e frutti esotici. L’olfatto, dopotutto, è connesso al sistema libico, dunque strettamente legato a memoria ed emozioni. Così, le note di ylang ylang, monoï, cocco e vaniglia di Aloha Tiaré di Comptoir Sud Pacifiqueci portano su una spiaggia bianca, all’ombra delle palme.

Con Riviera Sunrise di Atelier des Ors, invece, lo scenario cambia perché il mix di limone, mandarino, fico e basilico evoca la Costa Azzurra, dove gli aranceti centenari si fondono con l’azzurro del Mediterraneo. Proprio qui è ambientato l’aperitivo immaginato da Neverending Summer di Maison Margiela Replica, che racconta l’atmosfera di Amalfi grazie al mix di arancia, aperol, cardamomo e cedro.