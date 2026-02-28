Milano Fashion Week FW26-27, in passerella Blumarine, Moschino e Tod’S

Un look ironico dalla sfilata FW2627 di Moschino, sui cui spicca Mafalda, personaggio iconico del panorama fumettistico mondiale, disegnato dall’argentino Quino – Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Blumarine, la diva guerriera di David Koma

Nel cuore di Milano è andata in scena una donna forte, volitiva, consapevole. Sensuale e romantica, ma guerriera, sicura di sé, padrona del proprio sguardo e del proprio corpo. È la diva immaginata da David Koma per la collezione Blumarine Autunno/Inverno 2026-2027: una figura mitologica che incarna un’idea di glamour profondamente italiano, inteso come controllo, seduzione e potere. “Questa collezione esplora la diva come forma di potere e come simbolo di glamour - racconta il designer - Mi interessava la tensione tra struttura e morbidezza emotiva”. L'ispirazione nasce dal dialogo con l’eredità fotografica della maison - in particolare le collaborazioni con Helmut Newton - e si nutre dello spirito cinematografico e sontuoso di Venezia, città che per Koma è “magica” e capace di farlo sentire “come un vero artista" quando cammina di notte da solo. “Il riferimento a Venezia porta un’opulenza barocca che, nelle mie mani, diventa una silhouette molto moderna e scultorea”. Il risultato è una palette teatrale di rosso, nero, bianco, argento e oro attraversata da un’idea precisa: “La collezione parla di controllo e di dramma”.

La rosa, emblema storico di Blumarine, percorre l’intera collezione come stampa, ricamo, applicazione materica e dettaglio metallico. “La rosa torna al centro, ma questa volta è più strutturata, quasi tagliente”, spiega Koma. Rossa e nera su mantelle in taffetà e miniabiti a palloncino, ricamata in argento su pizzo chantilly, trasformata in rosette plissé soleil su georgette lamé oro o forgiata in maglia metallica dorata. “Blumarine parla di romanticismo, ma questa volta non è fragile. È forte e delicato allo stesso tempo”. I richiami veneziani emergono nei bottoni cameo smaltati con rosa, farfalla, monogramma B e leone, e nel motivo a rombi di Arlecchino tradotto in cappotti e mantelle in pelo di capra o in tailleur strutturati in neoprene bianco e nero. L’hardware metallico distintivo di Koma trasforma bottoni in gabbie reticolate, imbracature-top e gioielli a più fili, tra croci e fiocchi tempestati di cristalli. A chiudere il racconto, sling-back nere o rosse con puntali metallici e croci gioiello: piccole armature preziose per una diva contemporanea, insieme fragile e feroce. Un equilibrio sottile che Koma riassume così: “Come si bilanciano romanticismo e forza? È una magia, un po’ come Venezia”.