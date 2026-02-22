Bellezza ad alta quota: 4 trattamenti corpo da provare
Bagni di vapore, erbe aromatiche e neve: l’essenza della montagna si trasforma in rituali di benessere che rigenerano mente e corpo
Condividi:
Falkensteiner Kronplatz - Courtesy Press Office
I boschi imbiancati, il silenzio, le lunghe passeggiate all’aria aperta: ci si sente più rilassati e in equilibrio anche solo pensando alla montagna. Perché è un luogo che invita a rallentare e a prendere un po’ di tempo per sé. Magari concedendosi un trattamento beauty che è possibile sperimentare solo nelle località affacciate sulle vette. Che spesso ospitano hotel rinomati non solo per la sauna, tradizione tipica delle località più fredde, ma anche per massaggi realizzati con estratti botanici ed esperienze wellness ispirate alla natura circostante. Un vero toccasana al termine di una giornata trascorsa sulle piste, così come l’occasione perfetta per concedersi un week-end di totale relax. Ecco quattro rituali da provare se avete in programma di trascorrere qualche giorno in quota.
La sauna con Aufguss nella Forest Spa dell’Adler Lodge Ritten in Alto Adige
Immersa in un bosco inondato di luce, tra maestosi pini e abeti sempreverdi, la struttura vanta due saune in legno e vetro, perfettamente integrate nel silenzio silvestre. Nella sauna finlandese sospesa tra gli alberi, in particolare, è possibile sperimentare un rituale suggestivo di origine nordica, l'Aufguss, che prevede di gettare acqua arricchita con oli essenziali sul braciere, per aumentare l'umidità e la percezione del calore e con esso gli effetti benefici su tutto il corpo. Cruciale il ruolo dell’Aufgussmeister, il maestro di sauna, che, accompagnato da un sottofondo musicale, dirige il vapore aromatizzato verso gli ospiti con i movimenti ritmici di un asciugamano, coinvolgendoli nella performance e aumentando così il piacere della seduta.
Il Forest Bathing sull’Altopiano della Paganella dello Sport Hotel Panorama
All’arrivo in hotel, ai piedi delle Dolomiti, ci si sente immediatamente parte della natura che circonda la struttura. Non solo per il panorama suggestivo, ma perché qui, all’interno del Parco del Respiro di Fai della Paganella, si pratica Forest Bathing: una tecnica che ha origini antichissime e a cui sono riconosciuti molteplici benefici, dall’effetto sulla pressione arteriosa a quello sulle difese del sistema immunitario. Guide esperte conducono gli ospiti dell'albergo ad addentrarsi tra i boschi di primo mattino, alla scoperta dei suoi sentieri popolati da camosci e faggi, alberi dalle importanti proprietà bioenergetiche. Una vera e propria esperienza formativa, informativa e soprattutto rigenerante: perché con il bagno nella foresta si respirano i monoterpeni, componenti degli oli essenziali emessi dalle piante, che contribuiscono a combattere stress e cortisolo.
Sport Hotel Panorama, Credito Tonina - Courtesy Press Office
La Spa nel ghiaccio di Hotel Lac Salin a Livigno
Scolpita dall’artista Valtellinese Vania Cusini a 1.816 metri di altitudine, si conserva grazie alle rigide temperature che di notte possono scendere fino a -30 gradi: la piccola Spa abbina i benefici dell’idroterapia di Kneipp, che alterna stimoli caldi e freddi, alla cultura nordica del benessere, che fa seguire al bagno di vapore a 90 gradi il tradizionale tuffo nell’acqua gelida. Nella Spa all’aria aperta, ricavata all’interno di uno chalet scolpito nel ghiaccio, è possibile immergersi nelle acque calde della vasca Nef Jacuzzi (‘nef’ è il termine dialettale con il quale qui ci si riferisce alla neve) che permettono di concedersi l'idromassaggio circondati dal bianco della neve. La combinazione di caldo e freddo, come insegnavano già gli antichi romani, aumenta il benessere di corpo e stimola la circolazione regalando una sferzata di energia.
Bendaggi e fanghi realizzati con erbe alpine al Falkensteiner Hotel Kronplatz in Alto Adige
Affacciato sulle montagne e circondato da un panorama mozzafiato, l’hotel vanta un Spa d’eccezione, Acquapura. Un’area wellness di 1.400 metri quadrati ispirata proprio alla natura circostante. Dotata di grande sauna panoramica, piscina riscaldata sul tetto e percorsi personalizzati secondo la filosofia flow, che punta a bilanciare le quattro fasi di armonia, chiarezza, rilascio ed energia, è il luogo perfetto per rilassarsi e sperimentare trattamenti realizzati con ingredienti e attivi ottenuti dalle piante locali. I massaggi, per esempio, possono essere precedenti da gommage all’iperico e abbinati a olio aromatico di pino, che aiuta ad alleviare le tensioni e a tonificare muscoli e articolazioni, mentre il rituale Energizing Body Wrap impiega fanghi alpini per favorire la circolazione e stimolare il metabolismo. Al termine del trattamento, è poi possibile concedersi una nuotata nella piscina sportiva outdoor con vista su Plan de Corones.