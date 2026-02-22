Bellezza ad alta quota: 4 trattamenti corpo da provare

Falkensteiner Kronplatz - Courtesy Press Office

I boschi imbiancati, il silenzio, le lunghe passeggiate all’aria aperta: ci si sente più rilassati e in equilibrio anche solo pensando alla montagna. Perché è un luogo che invita a rallentare e a prendere un po’ di tempo per sé. Magari concedendosi un trattamento beauty che è possibile sperimentare solo nelle località affacciate sulle vette. Che spesso ospitano hotel rinomati non solo per la sauna, tradizione tipica delle località più fredde, ma anche per massaggi realizzati con estratti botanici ed esperienze wellness ispirate alla natura circostante. Un vero toccasana al termine di una giornata trascorsa sulle piste, così come l’occasione perfetta per concedersi un week-end di totale relax. Ecco quattro rituali da provare se avete in programma di trascorrere qualche giorno in quota.

La sauna con Aufguss nella Forest Spa dell’Adler Lodge Ritten in Alto Adige

Immersa in un bosco inondato di luce, tra maestosi pini e abeti sempreverdi, la struttura vanta due saune in legno e vetro, perfettamente integrate nel silenzio silvestre. Nella sauna finlandese sospesa tra gli alberi, in particolare, è possibile sperimentare un rituale suggestivo di origine nordica, l'Aufguss, che prevede di gettare acqua arricchita con oli essenziali sul braciere, per aumentare l'umidità e la percezione del calore e con esso gli effetti benefici su tutto il corpo. Cruciale il ruolo dell’Aufgussmeister, il maestro di sauna, che, accompagnato da un sottofondo musicale, dirige il vapore aromatizzato verso gli ospiti con i movimenti ritmici di un asciugamano, coinvolgendoli nella performance e aumentando così il piacere della seduta.