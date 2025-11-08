Benvenuti nelle Rocky Mountains, il lusso naturale del Montana
Dalle acque termali ai lodge esclusivi. Lo Stato americano, con le sue Montagne Rocciose e le Grandi Pianure si conferma meta d’elezione per chi cerca il perfetto equilibrio tra wilderness e comfort a cinque stelle
Ci sono luoghi che non si attraversano soltanto: si vivono come esperienze totali, sospesi tra natura e silenzio.
Le Rocky Mountains del Montana, con le vette immacolate, i boschi di pini e i laghi cristallini, sono uno di questi. E oggi più che mai, in questo angolo remoto d’America, il concetto di “lusso” cambia significato.
Si misura nel silenzio dei boschi, nell’acqua calda, nel bagliore delle stelle riflesse sulla neve.
Dalle architetture del One&Only alle baite storiche del Lone Mountain Ranch, fino alle sorgenti di Quinn’s, il Montana diventa il nuovo scenario del wild luxury: puro, autentico rigenerante.
Chalet in legno, architettura montana e sapori del West
A guidare la trasformazione è l’apertura del One&Only Moonlight Basin.
Situato nei pressi di Big Sky, nel cuore del Montana, il resort fonde l’architettura montana con il design contemporaneo: chalet in legno e pietra locale, spa panoramica affacciata sulle montagne e un ristorante farm-to-table che celebra i sapori del West in chiave raffinata.
La fiaba di un ranch, in un bosco di pini
Per chi cerca l’atmosfera autentica del vecchio West, c'è il Lone Mountain Ranch, un indirizzo cult. Fondato nel 1915, questo rifugio offre lodge in legno immersi nei boschi, percorsi a cavallo, escursioni di fly fishing e cene sotto le stelle accompagnate da musica folk dal vivo.
È un ritorno all’essenza, con il profumo di pino nell’aria e il crepitio del fuoco a scandire le sere d’inverno.
Piscine termali e spa di nuova generazione
Più a nord, tra le valli del Clark Fork River, le Quinn’s Hot Springs rappresentano la quintessenza del benessere naturale.
Le piscine termali, alimentate da sorgenti calde che emergono direttamente dalla roccia, raggiungono temperature perfette per rigenerarsi dopo una giornata tra trekking e sci.
Il resort abbina la tradizione delle terme di montagna a una spa di nuova generazione, con trattamenti a base di erbe alpine e minerali locali.