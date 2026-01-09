David Bowie, perché a 10 anni dalla morte detta ancora tendenza

Ciò che conta, ciò che resta sospeso tra la vita e la dipartita, non è la cronaca - la malattia tenuta privata, l’uscita dell’album a ridosso della fine - ma l’effetto collettivo: all’improvviso, il mondo pop è apparso più vuoto . Non perché fosse scomparsa una delle star più influenti di sempre, ma perché veniva meno un linguaggio, uno stile, un modo di abitare l’identità e il cambiamento. Non abbiamo perso soltanto la possibilità di nuovi brani iconici, né solo un genio multiforme. Abbiamo perso uno degli autori più radicali di immaginari del Novecento e oltre. Qualcuno che non si limitava a far sognare, ma che ha insegnato come diventare, anche solo per un giorno, ciò che si desiderava essere, un inaspettato ed eroe del quotidiano.

Il 10 gennaio 2016 David Bowie se n’è andato in silenzio, due giorni dopo aver pubblicato Blackstar . Non un disco di commiato, ma un’opera concepita come gesto finale, in cui l’addio è già parte della regia. A risuonare, però, in quelle ore non è stata solo la sua ultima musica, ma un verso molto più lontano nel tempo: We can be heroes, just for one day , inciso nel 1977, e improvvisamente caricato di un nuovo significato (oggi tornata in vetta alle classifiche grazie al finale di Stranger Things ).

David Bowie si esibisce al Giant Stadium di Meadowlands a East Rutherford, nel New Jersey, 1987 - Credits Getty Images

Perché David Bowie è stato così importante per la moda

David Bowie ha spostato l’asse della relazione tra musica e moda: non si trattava solo di “look di scena”, ma di una vera e propria costruzione narrativa. Trucco, capelli, tagli, silhouette diventavano strumenti al pari di un arrangiamento. La sottile linea tra estetica e drammaturgia che ha permesso a Bowie di permanere oltre ogni spazio e tempo. Nei musei, nelle strade, nella musica, in passerella, negli archivi dei designer, più che come una tendenza, come un vero e proprio assioma.

Basti pensare, ad esempio, a un'immagine potente e cristallizzata nella cultura pop come può essere stata la cover dell'album Aladdin Sane. Il fulmine impresso sul volto di David Bowie, quella linea che taglia il volto, ha trasformato il makeup in simbolo, al punto da diventare replicabile, citabile, campionabile come un riff. Il fulmine fu realizzato dal makeup artist Pierre La Roche e la costruzione dell’immagine, nella sua versione definitiva, coinvolse anche l’airbrush artist Philip Castle.