Renoir e l’amore: al Musée d’Orsay la grande mostra che rilegge il pittore della vita moderna

Auguste Renoir. Bal du moulin de la Galette, 1876. Musée d'Orsay. Legs Gustave Caillebotte, 1896 © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

Il Musée d’Orsay dedica a Pierre-Auguste Renoir una delle mostre più attese del 2026. Una grande esposizione che invita a guardare con occhi nuovi uno dei protagonisti dell’Impressionismo. Renoir et l’amour. La modernité heureuse (1865-1885), aperta dal 17 marzo al 5 luglio 2026, riunisce oltre cinquanta opere provenienti da importanti collezioni internazionali e ripercorre vent’anni decisivi della carriera dell’artista, quando la sua pittura si afferma come una delle interpretazioni più sensibili e luminose della vita moderna.

Organizzata in collaborazione con la National Gallery di Londra e il Museum of Fine Arts di Boston, la mostra segna anche il ritorno in Francia di capolavori raramente esposti insieme, alcuni dei quali non erano più stati riuniti nel Paese dal 1985. Tra questi figurano dipinti emblematici dell’immaginario impressionista come La colazione dei canottieri e Ballo al Moulin de la Galette, opere che hanno contribuito a definire la percezione contemporanea della Parigi di fine Ottocento.

Renoir e la pittura della vita moderna

Tra la metà degli anni Sessanta e gli anni Ottanta dell’Ottocento, Renoir elabora un linguaggio pittorico caratterizzato da una straordinaria fluidità della pennellata, da una luminosità vibrante e da una palette ricca di tonalità calde. In questo periodo l’artista si concentra con particolare intensità sulle relazioni tra uomini e donne, inserendo le sue figure in ambienti pubblici che riflettono la nuova geografia sociale della Parigi moderna.

Teatri, ristoranti, sale da ballo, giardini e viali alberati diventano scenari privilegiati di incontri, flirt e conversazioni. In questi spazi condivisi, frequentati da diverse classi sociali, Renoir osserva e restituisce la nascita di nuove forme di socialità urbana. Le sue scene raccontano un mondo attraversato da una crescente libertà dei costumi, in cui il corteggiamento e l’attrazione si manifestano attraverso gesti, sguardi e prossimità fisiche appena suggerite.

La pittura di Renoir, tuttavia, mantiene sempre una dimensione di grazia e delicatezza. L’artista evita deliberatamente toni drammatici o moralistici e predilige una visione luminosa e gioiosa dell’esperienza umana. La sua idea di pittura – che egli stesso definiva “una cosa gentile, gioiosa e bella” – emerge nelle composizioni di grande formato dedicate alla convivialità moderna, dove gruppi di amici e famiglie si riuniscono attorno a tavoli, piste da ballo e terrazze affacciate sulla natura.