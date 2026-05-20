L'eleganza flat delle celebrities: 4 look easy-chic da copiare partendo dalla scarpa bassa

Che non occorra scalare un paio di tacchi per dare sfogo alla femminilità, è fatto ormai conclamato. Non una rivoluzione dirompente, ma un codice di stile codificato, che di stagione in stagione (specialmente quella estiva) torna a imporsi sulle passerelle e nello street style, con calzature che vanno dalla ballerina al mocassino morbido. Cosa rende queste scarpe sempre vincenti? Comodità - si infilano in un attimo e non fanno soffrire i piedi - e versatilità - stanno bene con tutto. Così si abbinano a gonne longuette e bermuda, ma anche a un paio di pantaloni lunghi o a un jeans. A confermare che l’eleganza è anche flat ci sono le star internazionali e le icone di stile, come Kate Middleton, che dimostrano come scendere dal tacco e rinunciare a qualche centimetro non significhi perdere fascino, anche in versione easy-chic.

Dalle ballets minimal ai penny loafers morbidi, fino alle sneakers, le star reinterpretano il concetto di stile con outfit street style o informali facili da replicare, che uniscono comodità e glam. Ecco quattro look da copiare per l’estate 2026.

Il mocassino classico di Kate Middleton

Non è da tutti, ma ci si può lavorare. Parliamo della proverbiale capacità della Principessa del Galles di dettare stile passando da abiti da passerella a capi accessibili a chiunque, un punto forte di cui dà spesso prova durante le uscite più informali. Come in occasione della visita di quest’anno alla Children’s Mental Health Week, dove Kate Middleton ha scelto di sfoggiare un impeccabile look business: camicia blu classica, blazer monopetto, pantaloni a gamba dritta e cintura lucida, tutto declinato in diverse sfumature di marrone. Ai piedi, un paio di mocassini intramontabili firmati Boden, uno dei suoi brand britannici high-street preferiti. Un investimento sicuro per aggiornare il guardaroba della bella stagione.