L'eleganza flat delle celebrities: 4 look easy-chic da copiare partendo dalla scarpa bassa

Credits: Launchmetrics.com/spotlight
Che non occorra scalare un paio di tacchi per dare sfogo alla femminilità, è fatto ormai conclamato. Non una rivoluzione dirompente, ma un codice di stile codificato, che di stagione in stagione (specialmente quella estiva) torna a imporsi sulle passerelle e nello street style, con calzature che vanno dalla ballerina al mocassino morbido. Cosa rende queste scarpe sempre vincenti? Comodità - si infilano in un attimo e non fanno soffrire i piedi - e versatilità - stanno bene con tutto. Così si abbinano a gonne longuette e bermuda, ma anche a un paio di pantaloni lunghi o a un jeans. A confermare che l’eleganza è anche flat ci sono le star internazionali e le icone di stile, come Kate Middleton, che dimostrano come scendere dal tacco e rinunciare a qualche centimetro non significhi perdere fascino, anche in versione easy-chic.
Dalle ballets minimal ai penny loafers morbidi, fino alle sneakers, le star reinterpretano il concetto di stile con outfit street style o informali facili da replicare, che uniscono comodità e glam. Ecco quattro look da copiare per l’estate 2026.
Il mocassino classico di Kate Middleton
Non è da tutti, ma ci si può lavorare. Parliamo della proverbiale capacità della Principessa del Galles di dettare stile passando da abiti da passerella a capi accessibili a chiunque, un punto forte di cui dà spesso prova durante le uscite più informali. Come in occasione della visita di quest’anno alla Children’s Mental Health Week, dove Kate Middleton ha scelto di sfoggiare un impeccabile look business: camicia blu classica, blazer monopetto, pantaloni a gamba dritta e cintura lucida, tutto declinato in diverse sfumature di marrone. Ai piedi, un paio di mocassini intramontabili firmati Boden, uno dei suoi brand britannici high-street preferiti. Un investimento sicuro per aggiornare il guardaroba della bella stagione.
Da sinistra: Kate Middleton - Credits Getty Images; Mocassino Boden
I sabot a punta di Laila Hasanovic
Per un mood più estivo si può optare per i sabot, che possono essere flat o con un piccolissimo tacco. Come quelli scelti da Laila Hasanovic di Tod’s, chiari e con tacco kitten, abbinati a una giacca di camoscio e una minigonna beige. A completare il look, una borsa morbida in tonalità neutre e occhiali da sole dal design essenziale, per un’eleganza rilassata, ma estremamente curata. Laila è l’esempio perfetto di come anche le scarpe basse o quasi-flat possano adattarsi a un’estetica sofisticata e estiva, giocata su nuance luminose e texture leggere.
Da sinistra: Laila Hasanovic - Credits Getty Images; Sabot Tod’s
La ballerina total black di Kendall Jenner
Ma il vero pass par tout è la ballerina nera. Si indossa su tutto: dall’abito lungo alla midi, fino al pantalone slim con camicia portata morbida. Il risultato sarà sempre un outfit versatile e senza sforzo. Come quello di Kendall Jenner, che ruota attorno a un paio di ballerine nere accollate, dal design pulito, proposte anche da Bottega Veneta. La top model le abbina a capi altrettanto lineari: jeans comfy con risvolto e semplice t shirt bianca. Anche se immortalato a sorpresa dai fotografi in un parcheggio di Los Angels, l’effetto del look è impeccabile.
Da sinistra: Kendall Jenner - Credits Getty Images; Ballerine Bottega Veneta
La sneaker argentata di Bella Hadid
Ma il massimo della comodità in versione chic resta appannaggio delle sneakers. Sbaglia chi pensa che queste scarpe non possano essere eleganti. Lo dimostra Bella Hadid, che per il suo arrivo a Cannes ha scelto proprio un paio di calzature sportive, un modello Puma argentato capace di amalgamarsi con delicatezza al resto del look. Così la modella americana ha moltiplicato i riflessi di ghiaccio scegliendo un completo azzurro polvere, con top senza maniche e un paio di bermuda ton sur ton, capi speciali nella loro essenzialità, capaci di catturare gli sguardi con le loro linee pulite. Da adottare subito.
Da sinistra: Bella Hadid - Credits Getty Images; Sneakers Puma