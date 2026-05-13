Kate Middleton a Reggio Emilia, il tailleur azzurro è già il look simbolo della sua visita in Italia

fashion 13 maggio 2026

Alla sua prima visita ufficiale in Italia dopo la malattia, la principessa del Galles ha scelto un completo sobrio e luminoso, perfetto per una giornata dedicata al Primo Tricolore e al Reggio Emilia Approach

Di Giuditta Avellina

Catherine, Principessa del Galles, visita Piazza Camillo Prampolini a Reggio Emilia, 2026 - Credits Getty Images

Kate Middleton è arrivata in Italia. Atterrata all’aeroporto di Parma “Giuseppe Verdi”, la Duchessa ha optato per un outfit azzurro, ma senza trasformare il look in una bandiera. A Reggio Emilia, per il suo primo viaggio ufficiale all’estero dopo la malattia, la principessa del Galles ha scelto un tailleur pantalone firmato Edeline Lee, brand eponimo fondato dalla designer canadese-britannica residente a Londra. Un completo luminoso e primaverile: blazer sciancrato con arricciatura sul retro, pantaloni a vita alta, ampi, dalla linea fluida e, sotto la giacca, una blusa bianca con scollo incrociato di Holland Cooper. A completare la mise, una borsa a mano in azzurro pastello Asprey London, décolleté nude. Sul fronte gioielli, oltre all’immancabile anello con zaffiro appartenuto a Lady Diana, Kate ha scelto collana e orecchini con perle di Monica Vinader, che aggiungono luce senza appesantire l’insieme. Il risultato è quello del royal tailoring nella sua forma più contemporanea: nessun eccesso decorativo, solo essenzialità e colore, in tutto il suo simbolismo.

Catherine, Principessa del Galles, visita Piazza Camillo Prampolini, dove viene accolta dalla città presso il Municipio di Reggio Emilia, durante la sua visita a Reggio Emilia, 2026 - Credits Getty Images

Perché Kate Middleton ha scelto l’azzurro per la sua visita in Italia? L’azzurro richiama l’Italia, rende Kate immediatamente visibile tra la folla e dialoga con il tema centrale della visita: la prima infanzia. La scelta del colore è il dettaglio più significativo del look. Non è un omaggio letterale alla bandiera italiana, ma un riferimento più sottile: l’azzurro rimanda al colore nazionale dello sport e a un immaginario immediatamente riconoscibile. Allo stesso tempo, la tonalità chiara mantiene il completo in un registro morbido, adatto a una visita costruita attorno ai temi dell’educazione. Kate è infatti a Reggio Emilia per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach, il metodo educativo nato dal pensiero di Loris Malaguzzi e oggi studiato a livello internazionale. La città ha anche un valore istituzionale preciso: qui nacque il Tricolore italiano, il 7 gennaio 1797, e la principessa del Galles è stata accolta in Municipio per ricevere il Primo Tricolore, la principale onorificenza cittadina.

Catherine, Principessa del Galles, riceve il premio Primo Tricolore dal sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, presso il municipio della città Reggio Emilia, 2026