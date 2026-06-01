7 modi di dire “pantaloni larghi”, la tendenza estiva da indossare ora

Una modella sfila sulla passerella durante la sfilata di Sportmax alla Settimana della Moda Femminile di Milano Primavera/Estate 2026, il 26 settembre 2025 a Milano - Credits: Getty Images
C'è un fil rouge che attraversa le collezioni Primavera/Estate 2026 e fa dei pantaloni larghi una grande tendenza di stagione. Ampi, fluidi, leggeri, costruiti per accompagnare il movimento del corpo anziché costringerlo. I wide leg pants si confermano tra le silhouette chiave del momento e tornano a occupare una posizione centrale nel guardaroba estivo, interpretati dalle maison in modi profondamente diversi tra loro. Non si tratta soltanto di una questione di volumi.
La tendenza racconta un nuovo approccio al vestire, più rilassato e disinvolto, che privilegia il comfort senza rinunciare alla ricerca stilistica, alla coolness o all’eleganza. Dalle linee impeccabili della sartoria allo stile lingerie del pigiama, dai denim oversize alle trasparenze impalpabili, fino alle contaminazioni sportive e alle tonalità naturali del beige, del sabbia e del corda, il pantalone largo si trasforma in una toile blanche su cui ogni brand costruisce la propria visione. Un solo trend, tanti modi di leggerlo e proporlo sulle passerelle Primavera/Estate 2026, noi ne abbiamo selezionati 7: 7 stili diversi accomunati tutti dalla stessa idea di leggerezza per 7 tipologie di pantaloni larghi estivi. Perché questa stagione sembra avere una sola regola: lasciare spazio ai volumi, al movimento e alla fluidità.
1 Pantaloni larghi sartoriali
Il pantalone ampio più classico dell’estate 2026 è quello che guarda al tailoring maschile. A vita alta, con pinces profonde e gamba extra wide, si muove con eleganza e naturalezza. Da Giorgio Armani acquista la morbidezza tipica del guardaroba della maison, accompagnato da giacche destrutturate e indossate a pelle. Boss ne sottolinea invece il rigore contemporaneo attraverso modelli dal taglio impeccabile abbinati a top braless super minimali, mentre Victoria Beckham lavora sulle proporzioni e sui contrasti, abbinandolo a top aderenti e blazer oversize. Quale styling scegliere per l’estate? Di giorno con camicie leggere, di sera con canotte essenziali. Per un'eleganza senza sforzo e in caso di riunioni di lavoro in piena canicola, la scelta vincente è sempre con blazer coordinati.
Giorgio Armani; Victoria Beckham; Boss SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
2 Pantaloni larghi in stile pajama
Tra le tendenze più rilassate della stagione, i pantaloni ispirati al pigiama portano in città il fascino della loungewear. Fluidi, realizzati in cotone, satin o sete impalpabili, scivolano lungo la figura senza segnare il corpo. Dolce&Gabbana li legge con la lente del pigiama maschile, Anna Sui punta su suggestioni bohémien, mentre Ann Demeulemeester ne enfatizza il lato notturno e dégagé. Il segreto per renderli sofisticati? Bilanciarli con una canotta essenziale, una camicia maschile o un blazer dal taglio asciutto.
Dolce&Gabbana; Anna Sui; Ann Demeulemeester SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
3 Pantaloni larghi in denim
Il jeans si allarga, si alleggerisce e abbandona qualsiasi rigidità. Nelle collezioni Primavera/Estate 2026 il denim assume forme morbide e rilassate, con gambe ampie che sfiorano il terreno. Zimmermann lo interpreta con un gusto romantico e femminile tra tagli cut out e uno styling in combo con top a baze, Etro lo propone stampato, dal taglio Seventies e lo inserisce in look dal carattere boho-chic, mentre Stella McCartney punta su volumi generosi ed extra large. Perfetti con sandali flat, top second skin o bluse leggere, i jeans ampi rappresentano la versione più versatile della tendenza pantaloni larghi.
Zimmermann; Etro; Stella McCartney SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
4 Pantaloni larghi trasparenti
Leggeri come veli, quasi impalpabili. I pantaloni trasparenti sono strettamente interconnessi al concetto stesso di leggerezza, giocando con effetti see-through. Sportmax li propone in chiave sartoriale su tonalità giallo burro, Emporio Armani li rende eterei ed elegantissimi attraverso motivi stampati e giochi quasi olografici, mentre Schiaparelli li propone in una versione soirée sensuale e impeccabile. Una proposta audace ma sorprendentemente portabile, soprattutto se in layering su shorts coordinati, body o tuniche lunghe che ne attenuano l'effetto naked.
Sportmax; Schiaparelli; Emporio Armani SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
5 Pantaloni larghi stile tuta
La contaminazione sportiva continua a influenzare il guardaroba contemporaneo. I pantaloni della tuta si liberano del loro carattere puramente atletico e conquistano nuove possibilità di utilizzo e di styling. MSGM li abbina a capi dal gusto fashion, Lacoste lavora sul dialogo tra sport e relax francese, mentre Benjamin Benmoyal ne amplifica il lato sperimentale. Se non volete indossarli con i sopra in match da tuta perfetta, vale la pena divertirsi con styling e blocchi di colore, T-shirt, spaghetti strap top o camicie flamboyant con ruches e volant che enfatizzano il movimento del look.
MSGM; Benjamin Benmoyal; Lacoste SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
6 Pantaloni larghi in cotone beige
Le tonalità della terra e della sabbia trovano nel pantalone ampio in cotone uno dei loro interpreti più efficaci. Il beige corda, sofisticato e versatile, domina le collezioni estive con il suo fascino discreto e abbraccia alla perfezione il mondo utility e maschile. N°21 lo propone in silhouette rilassate ma dalla perfetta costruzione tailored, Hermès ne esalta l'eleganza naturale e la sua essenzialità quotidiana, mentre Balenciaga ne amplia il fondo fino a renderlo quasi a campana, per giocare con le proporzioni oversize. Un passepartout versatile, da indossare in total look neutro oppure accostato a bianco, nero o con colori forti e a contrasto.
Hermès; N°21; Balenciaga SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
7 Pantaloni larghi a righe
Perfette per amplificare ulteriormente il senso di slancio e movimento dei pantaloni larghi. Verticali, sottili o più marcate, le righe aggiungono carattere senza appesantire la silhouette. Luisa Spagnoli interpreta il micro trend in chiave casual mediterranea, Marras li rende sofisticati e dall’eleganza rétro con quel inconfondibile tocco artsy, mentre Ujoh gioca con un mood squisitamente marittimo. Più estivi e rilassati di così…
Marras; Luisa Spagnoli; Ujoh SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight