7 modi di dire “pantaloni larghi”, la tendenza estiva da indossare ora

C'è un fil rouge che attraversa le collezioni Primavera/Estate 2026 e fa dei pantaloni larghi una grande tendenza di stagione. Ampi, fluidi, leggeri, costruiti per accompagnare il movimento del corpo anziché costringerlo. I wide leg pants si confermano tra le silhouette chiave del momento e tornano a occupare una posizione centrale nel guardaroba estivo, interpretati dalle maison in modi profondamente diversi tra loro. Non si tratta soltanto di una questione di volumi.

La tendenza racconta un nuovo approccio al vestire, più rilassato e disinvolto, che privilegia il comfort senza rinunciare alla ricerca stilistica, alla coolness o all’eleganza. Dalle linee impeccabili della sartoria allo stile lingerie del pigiama, dai denim oversize alle trasparenze impalpabili, fino alle contaminazioni sportive e alle tonalità naturali del beige, del sabbia e del corda, il pantalone largo si trasforma in una toile blanche su cui ogni brand costruisce la propria visione. Un solo trend, tanti modi di leggerlo e proporlo sulle passerelle Primavera/Estate 2026, noi ne abbiamo selezionati 7: 7 stili diversi accomunati tutti dalla stessa idea di leggerezza per 7 tipologie di pantaloni larghi estivi. Perché questa stagione sembra avere una sola regola: lasciare spazio ai volumi, al movimento e alla fluidità.

1 Pantaloni larghi sartoriali

Il pantalone ampio più classico dell’estate 2026 è quello che guarda al tailoring maschile. A vita alta, con pinces profonde e gamba extra wide, si muove con eleganza e naturalezza. Da Giorgio Armani acquista la morbidezza tipica del guardaroba della maison, accompagnato da giacche destrutturate e indossate a pelle. Boss ne sottolinea invece il rigore contemporaneo attraverso modelli dal taglio impeccabile abbinati a top braless super minimali, mentre Victoria Beckham lavora sulle proporzioni e sui contrasti, abbinandolo a top aderenti e blazer oversize. Quale styling scegliere per l’estate? Di giorno con camicie leggere, di sera con canotte essenziali. Per un'eleganza senza sforzo e in caso di riunioni di lavoro in piena canicola, la scelta vincente è sempre con blazer coordinati.