Dua Lipa sposa a Palermo: tutto ciò che sappiamo sul matrimonio più glamour dell’anno

entertainment 27 maggio 2026

La popstar e Callum Turner potrebbero sposarsi già nel weekend a Bagheria. Secondo le indiscrezioni, l’abito sarà firmato da Donatella Versace, Villa Igiea sarà il quartier generale delle nozze e tra gli ospiti potrebbero esserci Elton John, Olivia Dean, Mark Ronson e Charli XCX

Di Giuditta Avellina

Immagini tratte dal profilo Instagram di Dua Lipa

Non il Lago di Como, non Parigi, non Ibiza. Dua Lipa sceglie la Sicilia barocca, in particolare Palermo, per sposarsi con Callum Turner. Il matrimonio potrebbe celebrarsi già il prossimo weekend, con un’accelerazione rispetto alle prime voci che indicavano l’inizio di settembre. La location indicata sarebbe Villa Valguarnera, a Bagheria, mentre Villa Igiea sarebbe stata trasformata nel quartier generale dell’organizzazione. La popstar sarebbe arrivata nei giorni scorsi in città in gran segreto insieme a Donatella Versace, chiamata a firmare l’abito da sposa. Perché Dua Lipa sceglie proprio Palermo La connessione di Dua Lipa con Palermo non nasce ora. La scorsa estate la cantante aveva trascorso alcuni giorni nel capoluogo siciliano insieme a Turner, passeggiando tra i vicoli del centro storico, visitando San Giuseppe dei Teatini e condividendo sui social una frase che oggi suona quasi come un indizio sentimentale: “Palermo in my heart”. Da quel momento, la città è entrata silenziosamente nell’estetica personale della popstar. Palermo rappresenta oggi esattamente ciò che il lusso contemporaneo ricerca, ovvero autenticità scenografica, storia e stratificazione culturale e una bellezza meno inflazionata rispetto alle grandi capitali del wedding tourism internazionale.

Immagini tratte dal profilo Instagram di Dua Lipa

Villa Igiea e l’estetica del nuovo lusso mediterraneo Villa Igiea, storico hotel affacciato sul Golfo di Palermo, sarebbe il quartier generale delle nozze: qui avrebbero soggiornato Dua Lipa e Donatella Versace durante il blitz palermitano per definire gli ultimi dettagli dell’abito, e qui sarebbero stati riservati due piani per gli invitati. E in effetti Villa Igiea sembra perfetta per l’universo visivo di Dua Lipa: liberty siciliano, vista sul mare, giardini aristocratici, saloni Belle Époque, glamour. Negli ultimi anni il wedding luxury internazionale si è spostato verso location che sono meno castelli da favola, più luoghi con identità. Palermo, in questo senso, è perfetta perché ha il caos visivo delle città vere, ma anche una monumentalità quasi cinematografica.

Immagini tratte dal profilo Instagram di Dua Lipa

Villa Valguarnera, la Bagheria aristocratica Se Villa Igiea sarebbe il centro logistico dell’evento, Villa Valguarnera, tra le ville storiche più prestigiose del territorio, a Bagheria, sarebbe invece il luogo scelto per la cerimonia. Bagheria non è soltanto una destinazione elegante ma un luogo carico di immaginario aristocratico, letterario e cinematografico. Le sue ville raccontano un’idea di Sicilia monumentale, quasi romanzesca. Per una popstar come Dua Lipa, che ha sempre lavorato sul confine tra glamour contemporaneo e citazione d’archivio, sarebbe uno scenario perfetto. La prova della sposa e il ruolo di Donatella Versace Il vero dettaglio moda, però, è Donatella Versace. La stilista avrebbe accompagnato Dua Lipa a Palermo nei giorni scorsi per mettere a punto l’abito da sposa e anche le prove dell’abito Versace dovrebbero svolgersi a Villa Igiea, alla presenza della stessa Donatella. Dua Lipa non sarebbe una sposa qualsiasi vestita Versace, ma una popstar che porta all’altare il proprio linguaggio visivo tra sensualità controllata e glamour anni Novanta. Basti pensare alle “anticipazioni” con gli scatti condivisi da Donatella con Dua Lipa in miniabito Atelier Versace tempestato di cristalli, lo stesso modello indossato da Kate Moss nel 1995.

Immagini tratte dal profilo Instagram di Donatella Versace

Come potrebbe essere l’abito da sposa di Dua Lipa? Naturalmente, non esistono conferme sul modello. Ma se la firma Versace venisse confermata, è difficile immaginare per Dua Lipa un abito da sposa convenzionale. Più probabile una creazione custom capace di fondere bridal e red carpet: bianco, avorio o cristallo, con una silhouette sensuale ma costruita, forse un lavoro sul busto, sulle trasparenze, sui tagli e sulla luce. Dua Lipa infatti ha costruito negli anni un rapporto molto forte con la moda. Ha attraversato archival couture, lingerie dressing, glamour Y2K, trasparenze, cristalli, tagli profondi e citazioni anni Novanta. Il suo matrimonio sarà con molta probabilità una prosecuzione coerente del suo linguaggio estetico. Gli ospiti: Elton John, Charli XCX e la lista internazionale Anche la guest list resta nel campo delle indiscrezioni, ma i nomi circolati bastano già a dare la misura dell’evento. Elton John sarebbe atteso a Palermo nei prossimi giorni e potrebbe avere un ruolo centrale nella festa. Tra gli altri ospiti citati compaiono Olivia Dean, Mark Ronson e Charli XCX, che lo scorso settembre si era sposata alla tonnara di Scopello con Dua Lipa tra gli invitati. È una lista che racconta bene il mondo della cantante: pop britannico, club culture, aristocrazia musicale, moda, amicizie trasversali e un’idea di celebrità molto contemporanea.

Da sinistra: Charli XCX; Olivia Dean; Elton John - Credits Getty Images

La regia di Alessandra Grillo per uno dei matrimoni più attesi dell’anno A coordinare l’evento sarebbe Alessandra Grillo, wedding planner già legata a matrimoni vip in Sicilia e indicata dalle ricostruzioni come la figura dietro l’organizzazione delle nozze. Secondo le indiscrezioni, il programma includerebbe non solo la cerimonia, ma anche cene riservate nel centro storico, visite private nei luoghi simbolo della città ed escursioni in yacht. Non soltanto un matrimonio privato, ma un evento a tutti gli effetti. Palermo come set globale per il giorno più bello di Dua Lipa Il centro storico di Palermo dovrebbe essere coinvolto in parte nei festeggiamenti, con possibili chiusure al traffico, transennamenti e misure di sicurezza straordinarie. Indiscrezioni citano anche il cortile della Gam, la Galleria d’arte moderna di piazza Sant’Anna, tra i luoghi prenotati dalla coppia, prima dello spostamento del baricentro verso Bagheria dopo l’anticipo della data. Palermo insomma non è soltanto sfondo ma parte della narrazione. Il mare, il liberty di Villa Igiea, le ville di Bagheria, la pietra chiara, i vicoli, i cortili, i giardini, il barocco, la luce.

Palermo - Credits Getty Images