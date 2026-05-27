Il beauty-case dell’estate: l’aperitivo a fine giornata

Con l'estate alle porte è probabile che, una volta usciti dall'ufficio, venga voglia di concedersi un meritato drink all'aria aperta, ritardando di un po' il rientro a casa. Ora che le temperature si sono alzate di parecchio, però, il beauty look realizzato al mattino, dopo otto ore di lavoro, potrebbe aver perso freschezza: l'ideale sarebbe fare unrapido pit stop nella propria salle de bain ma, per questioni di tempo, non sempre è possibile. Ecco perché è fondamentale avere a portata di mano, nel cassetto della scrivania, tutto l'occorrente per ravvivare il make-up, così come la chioma, in modo da avere un aspetto di nuovo curato ed essere pronti per il rendez vous serale.

Trucco day to night

Probabile che, a fine giornata, fondotinta e correttore finiscano per evidenziare rughe e linee sottili o, nel caso delle pelli grasse, risultino disomogenei: se in quest'ultimo caso è necessario tamponare la base con una velina, in modo da rimuovere il sebo in eccesso, per dare alla pelle un aspetto di nuovo idratato è possibile ricorrere a uno spray apposito, che si vaporizza sul trucco pre-esistente cancellando ogni traccia di secchezza. Powder Melter di One Size è una mist fissante multiuso, infusa con ingredienti skincare, che dona a cipria e polveri un finish traslucido, prolungando al tempo stesso la durata del make-up. Se, a fine giornata, piccole imperfezioni come occhiaie e brufoletti risultano più evidenti, per neutralizzarle basta stendere un fondotinta stick, da picchiettare con le dita solo dove serve. The Minimalist di Merit Beauty è un ibrido tra fondotinta e correttore, dalla formula leggera e modulabile, che però resiste a caldo e umidità.