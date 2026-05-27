Il beauty-case dell’estate: l’aperitivo a fine giornata

Con l'estate alle porte è probabile che, una volta usciti dall'ufficio, venga voglia di concedersi un meritato drink all'aria aperta, ritardando di un po' il rientro a casa. Ora che le temperature si sono alzate di parecchio, però, il beauty look realizzato al mattino, dopo otto ore di lavoro, potrebbe aver perso freschezza: l'ideale sarebbe fare unrapido pit stop nella propria salle de bain ma, per questioni di tempo, non sempre è possibile. Ecco perché è fondamentale avere a portata di mano, nel cassetto della scrivania, tutto l'occorrente per ravvivare il make-up, così come la chioma, in modo da avere un aspetto di nuovo curato ed essere pronti per il rendez vous serale.
Trucco day to night
Probabile che, a fine giornata, fondotinta e correttore finiscano per evidenziare rughe e linee sottili o, nel caso delle pelli grasse, risultino disomogenei: se in quest'ultimo caso è necessario tamponare la base con una velina, in modo da rimuovere il sebo in eccesso, per dare alla pelle un aspetto di nuovo idratato è possibile ricorrere a uno spray apposito, che si vaporizza sul trucco pre-esistente cancellando ogni traccia di secchezza. Powder Melter di One Size è una mist fissante multiuso, infusa con ingredienti skincare, che dona a cipria e polveri un finish traslucido, prolungando al tempo stesso la durata del make-up. Se, a fine giornata, piccole imperfezioni come occhiaie e brufoletti risultano più evidenti, per neutralizzarle basta stendere un fondotinta stick, da picchiettare con le dita solo dove serve. The Minimalist di Merit Beauty è un ibrido tra fondotinta e correttore, dalla formula leggera e modulabile, che però resiste a caldo e umidità.
Da sinistra: One Size, Powder Melt Glass Setting Spray; MERIT Beauty, The Minimalist - Courtesy Press Office
Dopo aver perfezionato la base, è il momento per restituire vitalità al viso, che a fine giornata può mostrare segni di stanchezza. Niente di meglio di una spolverata di blush e illuminante per risvegliarlo: Beauty Soulmates Palette di Charlotte Tilbury include due tonalità perfette per sublimare l'incarnato, donando al tempo stesso al viso un effetto bonne mine. Per dare un tocco speciale al trucco, si può puntare sullo sguardo utilizzando un ombretto stick, pratico e veloce da stendere.
Diorshow Flash Stick di Dior ha una texture cremosa che si fonde con la pelle, vestendo le palpebre con un raffinato finish iridescente. A fine giornata il rossetto è ormai sbiadito, motivo per cui è necessario riapplicarlo. Lovenude Lip Blusher di YSL ha un finish soft matte idratante e long lasting e una consistenza leggera e confortevole che resiste anche a un cocktail o più.
Da sinistra: Dior, Diorshow Flash Stick; Charlotte Tilbury, Beauty Soulmates Face Palette; YSL, Lovenude Lip Blusher - Courtesy Press Office
Chioma impeccabile e pelle sunkissed
Se, a fine giornata, la piega risulta più piatta, si può vaporizzare una buona quantità di shampoo secco sulle radici: non solo eliminerà ogni traccia di sebo in eccesso, ma restituirà anche volume ai capelli. Shampowder Dry Shampoo di Aveda, per esempio, ravviva immediatamente l'acconciatura grazie al mix di polvere argilla e amido di tapioca che, insieme, restituiscono vitalità all'acconciatura. Se, però, complice il caldo, le lunghezze sono raccolte in una coda e ormai la piega è compromessa, niente paura: basta un fermacapelli dal design minimalista per realizzare un raccolto molto chic e, soprattutto, a prova di caldo.
The Frida Hair Pin di Lié Studio, in metallo dorato, per esempio, permette di realizzare un elegante chignon in un istante. Per essere party-ready basta idratare la pelle dandogli un tocco profumato e scintillante. Huile Prodigieuse Roll-On di Nuxe trasforma il mitico olio satinato multiuso in un gesto smart, grazie al pratico flacone roll-on che permette di dare una sfumatura dorata a braccia e gambe. Infine, impossibile non ultimare il look con qualche goccia di profumo. Santorini Fragrance Mist di The Ouai è una mist per corpo e capelli che avvolge la pelle con note fresche e invitanti di pesca, arancia, caprifoglio e ambra ispirate all'estate nel Mediterraneo.
Da sinistra: Aveda, Shampowder Dry Shampoo; Lié Studio, Frida Hair Pin; The Ouai, Santorini Fragrance Mist; Nuxe, Huile Prodigieuse Roll-On - Courtesy Press Office