5 ingredienti che stanno rivoluzionando la skincare, da conoscere adesso

Hobeika HC F25 - Credits Launchmetrics
La cosmesi è in continua evoluzione, alla perenne ricerca di ritrovati sempre più efficaci e performanti, in grado di donare l'ambitissima glass skin, luminosa, elastica e priva di imperfezioni. Così, oltre ai 'soliti' attivi, si affiancano ora nuove promettenti formule, il cui nome, però, potrebbe dire poco ai meno esperti. Chi invece è informatissimo sulle proprietà di vitamina C, niacinamide e acido ialuronico, avrà molto da imparare sui protagonisti delle più recenti formulazioni skincare.
Probabile che li abbiano già sentiti nominare senza però averne compreso appieno le proprietà. Motivo per cui è il momento perfetto per passare in rassegna gli ingredienti più nuovi e le loro caratteristiche, in modo da essere up to date rispetto a tutte le ultime novità beauty. Da ricordare, però, che prima di provare un nuovo trattamento, è sempre bene fare un patch test per verificarne la compatibilità con la propria pelle, in modo da evitare eventuali reazioni antipatiche.
Di seguito, 5 ingredienti skincaredi tendenza da conoscere.
Esosomi
Impiegati sia all'interno di creme e sieri che nei trattamenti di medicina estetica, sono minuscole vescicole (di origine vegetale o biotecnologica) in grado di trasferire informazioni tra le cellule: proteggono la pelle dalle infiammazioni e dallo stress ossidativo, favorendo la produzione di collagene e supportandone la funzione barriera. In cosmetica, vengono utilizzati per veicolare gli attivi sull'epidermide in modo più efficace, mentre nei trattamenti estetici sono generalmente applicati in seguito a procedure come il microneedling o i trattamenti laser, per migliorare la texture cutanea e supportarne la guarigione. Le creme a base di esosomi, dunque, non sono trasformative, ma migliorano la skin quality, donando un incarnato più levigato e luminoso.
Siero Rimodellante Ristrutturante di Rilastil RCube racchiude esosomi da lactobacillo e madecassoide che migliorano l'elasticità della pelle, riducendo l'aspetto di rughe e linee sottili. Exosome Hydro-Glow Complex di The Inkey List racchiude tre milioni di esosomi di origine vegetale oltre ad estratto di fico d'india e acido ialuronico che, insieme, aumentano la luminosità dell'epidermide, levigano e rigenerano.
Da sinistra: RCube, Siero Rimodellante Ristrutturante; The Inkey List, Exosome Hydro-Glow Complex - Courtesy Press Office
Ectoina
Particolarmente indicata per le cuti sensibili e reattive, è una molecola che agisce creando una barriera protettiva contro le aggressioni, in particolare da raggi UV, dal caldo e dall'inquinamento ambientale. In più, previene la perdita d'acqua transepidermica, ammorbidisce e leviga la pelle ed è indicata in caso di barriera cutanea arrossata o addirittura compromessa. Per questo motivo, può essere integrata nella routine di skincare sotto forma di creme e sieri, particolarmente adatti alle pelli più secche e disidratate.
Ectoin Infused Cream di Dr. Jart+ racchiude ceramidi ed ectoina, che insieme idratano intensamente e rafforzano la barriera cutanea. Ectoin Serum di Susanne Kaufmann è un siero leggero e setosocon ectoina e coenzima Q10cheprotegge la pelle contro gli stress ambientali.
Da sinistra: Dr. Jart+, Ectoin Infused Cream; Susanne Kaufmann, Ectoin Repair Serum - Courtesy Press Office
Spicole
Gli appassionati di K-Beauty probabilmente ne avranno sentito parlare, perché sono sempre di più i trattamenti Made in Seoul che le impiegano, promettendo risultati simili a quelli del microneedling realizzato in salone. Le spicole sono micro-aghi, ottenuti di solito dalle spugne marine, che vengono infusi all'interno di emulsioni che, applicate sulla pelle, hanno un effetto leggermente abrasivo senza venire assorbite. Adatte a migliorare l'aspetto di pori dilatati e texture irregolare, stimolano la produzione di collagene ed elastina proprio perché attivano il processo di riparazione cutanea. Le pelli più sensibili potrebbero trovarle un po' aggressive, motivo per cui, chi desidera provare trattamenti che le racchiudono, può applicare in seguito un'emulsione calmante, senza dimenticare di stendere l'SPF al mattino.
The Skinject Effect di Yepoda è un'essenza vegana con spicole, PDRN di origine vegetale ed esosomi derivati dal kimchi che affinano la texture cutanea e uniformano l’incarnato. VT Cica Reedle shot 700 di VT Cosmetics racchiude microaghi naturali, acido ialuronico, propoli e madecassoide che migliorano la grana della pelle, affinano i pori e lasciano il viso complessivamente più liscio, compatto e luminoso.
Da sinistra: VT Cosmetics, Cica Reedle shot 700; Yepoda, The Skinject Effect - Courtesy Press Office
Fattori di crescita
Si tratta di speciali proteine utilizzate dalle cellule per comunicare tra loro: prodotte naturalmente dal corpo umano, in caso di infortunio inducono la pelle, per esempio, a produrre collagene per ripararsi. In cosmesi, vengono riprodotti in laboratorio e utilizzati per migliorare i danni cutanei, come quelli prodotti dall'esposizione solare, e ridurre eventuali infiammazioni. Dato che con il passare degli anni la capacità della pelle di rigenerarsi diminuisce, i trattamenti a base di fattori di crescita aiutano a mantenere l'epidermide giovane ed elastica e sono dunque indicati per chi desidera migliorare tono e compattezza.
Multi Peptides & GF Advanced Lifting Serum di Allies of Skin è un siero lifting con peptidi e fattori di crescita che rassodano e levigano la pelle. GF 15% Solution di The Ordinary è un siero pro-age contenente una soluzione concentrata di fattori di crescita, per attenuare e riparare i danni alla pelle e ridurre al minimo i segni visibili dell'invecchiamento.
Da sinistra: Allies of Skin, Multi Peptides & GF Advanced Lifting Serum; The Ordinary, GF 15% Solution - Courtesy Press Office
NAD+
Il Nicotinammide Adenine Dinucleotide è una molecola coinvolta nella produzione d'energia delle cellule e nella riparazione dei danni cutanei: è diventata molto popolare perché celebrities come Hailey Bieber e Kendall Jenner hanno raccontato di assumerla come rimedio anti-age, sotto forma di terapia endovenosa, ovvero l'IV Therapy molto in voga tra le star di Hollywood. In grado di preservare la longevità delle cellule, è protagonista di un numero crescente di trattamenti anti-age e liftanti che, applicati sulla pelle, promettono un effetto lenitivo, illuminante e intensamente idratante.
CellularYouth Longevity Serum di Paula's Choice aiuta a riattivare il metabolismo energetico delle cellule, che può rallentare con l'età, in modo che la pelle si rinnovi più velocemente per ottenere un aspetto più disteso grazie al mix di NAD+, taurina, esosomi e peptidi. NAD9+ Lifting-sil Essence di Numbuzin è un elisir leggero con NAD e peptidi che dona alla pelle un aspetto idratato e rimpolpato.
Da sinistra: Numbuzin, Nad9+ Lifting-sil Essence; Paula's Choice, CellularYouth Longevity Serum - Courtesy Press Office