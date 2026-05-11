5 ingredienti che stanno rivoluzionando la skincare, da conoscere adesso

La cosmesi è in continua evoluzione, alla perenne ricerca di ritrovati sempre più efficaci e performanti, in grado di donare l'ambitissima glass skin, luminosa, elastica e priva di imperfezioni. Così, oltre ai 'soliti' attivi, si affiancano ora nuove promettenti formule, il cui nome, però, potrebbe dire poco ai meno esperti. Chi invece è informatissimo sulle proprietà di vitamina C, niacinamide e acido ialuronico, avrà molto da imparare sui protagonisti delle più recenti formulazioni skincare.

Probabile che li abbiano già sentiti nominare senza però averne compreso appieno le proprietà. Motivo per cui è il momento perfetto per passare in rassegna gli ingredienti più nuovi e le loro caratteristiche, in modo da essere up to date rispetto a tutte le ultime novità beauty. Da ricordare, però, che prima di provare un nuovo trattamento, è sempre bene fare un patch test per verificarne la compatibilità con la propria pelle, in modo da evitare eventuali reazioni antipatiche.

Di seguito, 5 ingredienti skincaredi tendenza da conoscere.

Esosomi

Impiegati sia all'interno di creme e sieri che nei trattamenti di medicina estetica, sono minuscole vescicole (di origine vegetale o biotecnologica) in grado di trasferire informazioni tra le cellule: proteggono la pelle dalle infiammazioni e dallo stress ossidativo, favorendo la produzione di collagene e supportandone la funzione barriera. In cosmetica, vengono utilizzati per veicolare gli attivi sull'epidermide in modo più efficace, mentre nei trattamenti estetici sono generalmente applicati in seguito a procedure come il microneedling o i trattamenti laser, per migliorare la texture cutanea e supportarne la guarigione. Le creme a base di esosomi, dunque, non sono trasformative, ma migliorano la skin quality, donando un incarnato più levigato e luminoso.

Siero Rimodellante Ristrutturante di Rilastil RCube racchiude esosomi da lactobacillo e madecassoide che migliorano l'elasticità della pelle, riducendo l'aspetto di rughe e linee sottili. Exosome Hydro-Glow Complex di The Inkey List racchiude tre milioni di esosomi di origine vegetale oltre ad estratto di fico d'india e acido ialuronico che, insieme, aumentano la luminosità dell'epidermide, levigano e rigenerano.