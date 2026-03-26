Creme solari, le più innovative sono veri e propri trattamenti skincare

Se c’è un ambito cosmetico che si è evoluto moltissimo negli ultimi anni, è di certo quello del suncare. Sono ben lontani i tempi delle texture dense e biancastre, difficili da assorbire: al contrario, ora l’SPF è impalpabile e ricca di attivi e ingredienti che migliorano l’aspetto dell’epidermide. Perfetta come primer sotto il trucco, è piacevole da indossare anche per chi ha una cute reattiva, delicata oppure acneica. Insomma, non ci sono più scuse per non proteggersi ogni giorno dai raggi UV (sì, persino quando le nuvole oscurano il sole) dato che, proprio come per qualsiasi altro trattamento, esiste ormai una versione in grado di soddisfare le esigenze specifiche di ognuno.

Esattamente come i prodotti dell’haircare, anche le fotoprotezioni hanno subito la cosiddetta skinification e ora hanno formule sofisticate, ricche di estratti botanici, ingredienti ‘rubati’ alla skincare più efficace e performante e persino pigmenti leggermente uniformanti per chi desidera nascondere macchie e piccole imperfezioni.

Crema solare, quando e come applicarla

Si tratta dell’ultimo gesto della routine cosmetica: l’SPF è il finishing touch, da stendere dopo detersione, siero e crema. L’obiettivo, infatti, è quello di creare una matrice di prodotto in grado di schermare uniformemente l’epidermide. Una volta assorbito, si può poi passare al trucco senza però mescolare crema solare e fondotinta, dato che si finirebbe semplicemente per diluire il fattore di protezione, indebolendone l’azione.

Per assicurare una difesa efficace, inoltre, è bene rinnovare la stesura del soin nel corso della giornata, anche in città e non solo se siamo in spiaggia. Se sulla pelle ‘nuda’ risulta naturalmente più semplice, sul trucco basta ricorrere a formule spray ultraleggere, che possono essere vaporizzate sul viso senza compromettere il make-up. La crema solare ora, dunque, non si limita più solamente a schermare dai raggi, ma si sceglie in base al tipo di epidermide, proprio come un normale trattamento viso.