Slip dress, l’abito sottoveste amato dalle star è tra le tendenze più forti dell’Estate 2026

fashion 26 maggio 2026

Corto, midi o lungo fino ai piedi, lo slip dress non manca mai nei guardaroba di celeb e it-girl, ma questa stagione si conferma must have anche sulle passerelle Primavera/Estate 2026. Ecco le ispirazioni per indossarlo

Di Valeria Boraldi

Un abito sottoveste ricamato è protagonista nella sfilata Prêt-à-Porter Primavera/Estate 2026 di Chanel - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Sete, rasi, pizzi, tessuti delicati… ed ecco che nasce uno dei capi più iconici di sempre, lo slip dress. L’abito sottoveste - nell’antichità relegato a indumento da indossare tra le mura di casa - con il tempo si inserisce tra i migliori amici di it-girl, celeb e fashioniste dell’ultima ora. Corto, midi oppure extra lungo, questo abito - che replica l’idea di negligé e sottane da notte - catalizza l’attenzione di chi ama osare, coniugando stile e sensualità. Questa stagione continua a dettare tendenza dalle passerelle delle collezioni Primavera/Estate 2026 e con i look delle star, tra ieri e oggi. Dagli anni ‘90 a oggi, lo slip dress must have delle star Negli anni ’90 e 2000 lo slip dress è tra i protagonisti di molti red carpet. Le star? Tutte pazze di lui! In primis l’attrice Gwyneth Paltrow, che agli Oscar 1996 brilla indossando uno slip dress Calvin Klein color champagne. L’abito è una cascata di paillettes, ma le linee sono semplici. Una combo perfetta che sembra creata ad hoc per la protagonista della rom-com Emma. Sexy mood, invece, per la pop star Britney Spears, che nel 2000 decide di sfoggiare una sottoveste midi in seta giallo limone doppiata con pizzo fucsia a contrasto. Da vera principessa (di una catena alberghiera), invece, per l’after party degli Oscar 2004 l’ereditiera Paris Hilton cattura i flash con uno slip dress dal fondo a sirena con motivi floreali dorati, che si arricchisce di micro cinture che segnano il busto.

Da sinistra: l’attrice Gwyneth Paltrow (1996); la pop star Britney Spears (2000); l’ereditiera Paris Hilton (2004) - Credits: Getty Images

E nel 2026 si può rinunciare allo slip dress? Assolutamente no. Lo sanno bene le celeb sotto l’occhio dei riflettori. L’attrice Sarah Pidgeon - interprete della super stilosa e compianta Carolyn Bessette nella serie Love Story - lo sceglie mini e celeste polvere per presenziare a un party post-Met Gala. La top model Irina Shayk, invece, sorride sul red carpet del Festival di Cannes 2026 indossando un abito sottoveste Mango lungo color champagne: raffinatezza e semplicità sfilano mano nella mano. La super modella Vittoria Ceretti cambia rotta e opta per la combo black&white. Sullo slip dress longuette Marc Jacobs - sfoggiato in occasione del lancio del nuovo album dei Rolling Stones - tra raso nero e pizzo bianco, la super modella strizza ai look delle groupie e dello stile grunge.

Da sinistra: l’attrice Sarah Pidgeon (2026); la top model Irina Shayk (2026); la supermodella Vittoria Ceretti (2026) - Credits: Getty Images

Gli slip dress corti: lunghezze mini, stile al massimo Mini e dall’allure sbarazzina, l’abito sottoveste corto è un capo pop da tenere sempre pronto nell’armadio. Il mini slip dress è perfetto per chi ama farsi notare con look audaci, tra cene glamour, serate nei club o aperitivi chic. Sensuale nelle linee e veloce da indossare, ecco il miniabito lingerie-style by GCDS dal mood anni 2000: in un gioco di animalier e pizzi rosa a contrasto è ideale per le party girls che vogliono farsi notare. Atmosfera pop da Chloé, dove fucsia, giallo e verde brillano vivaci in una stampa giardino che conquista body e gonna mini a vita alta: fusi insieme, creano un abito cortissimo che richiama le sottovesti. Per un mood più etereo c’è l’abitino sottoveste beige Luisa Spagnoli, un exploit dipetali e balze plissé soleil che arricchiscono un taglio impero iper romantico. Mood total black per il minidress Ferragamo: top “a scatola” e minigonna, entrambi con balze lineari in evidenza, si uniscono al pizzo chantilly. Ai piedi, sabot a punta di vernice nera rendono il look ancora più sofisticato, ideale per vivere la New York by night.

Lo slip dress in versione mini è un capo fresco e chic, perfetto per la fashioniste più audaci. Dalle passerelle PE26: da sinistra look GCDS; Chloé; Luisa Spagnoli; Ferragamo - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

L’abito sottoveste longuette Passa il tempo, ma il fascino dell’abito al ginocchio non accenna a svanire. Forse perché ci ricorda tanto lo stile della nonna e quel tocco rétro che continua a donare eleganza. Ecco allora lo slip dress grigio Fendi in pizzo floreale con stampa Fendi Bouquet in rosa e azzurro: un vivace effetto contrasto che cambia mood alla classica sottoveste see-through. Satin impalpabile e pattern a righe oblique per The Attico, in cui pizzi neri incorniciano il capo e ne definiscono le linee. Un look che strizza l’occhio al mondo dei pigiami maschili, senza rinunciare alla sensualità della lingerie femminile. Sandali colorati con maxi plateau e tacco a spillo donano all’outfit un inedito urban touch. L’unione fa la forza e crea abiti sottoveste da sogno. Un esempio? Il mini sequin dress firmato Aje in tonalità fawn pink: un bijou da indossare, dalle spalline sottili, ricoperto di fiori porpora e argento. Abbinato a una gonna di voile e pizzo ton-sur-ton, crea una combo longuette da mille e una notte. Ai piedi, less is more con ciabattine aperte dal tacco basso. Tagli asimmetrici per l’abito creato da Victoria Beckham in satin celeste chiarissimo con pizzo che profila la gonna. A dare movimento allo slip dress uno spacco profondo da cui spunta un pannello di raso. Sandali in tinta seguono la palette dell’abito, mentre un bauletto pieghevole aggiunge un tocco purple a contrasto.

Gli abiti sottoveste longuette sono perfetti per occasioni eleganti in cui è è concesso osare. Dalle collezioni PE26: da sinistra mise Fendi; The Attico; Aje; Victoria Beckham - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Lo slip dress lungo Tra sete, pizzi e voile preziosi, gli abiti sottoveste che scendono fino ai piedi danzano a ogni passo. Alcuni modelli sono perfetti per notti sotto le stelle, come lo slip dress Roberto Cavalli dall’effetto “lamina d’oro”, in contrasto con profili di pizzo nero che esaltano lo scollo “a V” e il décolleté insieme alle spalline sottili. Atmosfera cangiante anche da Schiaparelli, dove il raso splende in un vestito argentato con scollo a cascata. Intagli e inserti in tulle creano giochi di trasparenze. Ma se nel vostro armadio vince la palette noir, al suo interno non può mancare l’abito sottoveste Dolce&Gabbana che unisce lace and veil, per uno stile impalpabile e leggero come l’acqua. Abbinato a una casacca pigiama indossata in modo scanzonato, questo look rompe la sensualità più classica da boudoir per rileggerla con un tocco easy, informale e rilassato. Linee classiche per lo slip dress Ungaro dalle doppie spalline: il raso nero accompagna il corpo in modo fluido e il décolleté è messo in risalto da uno scollo con ricami floreali ton-sur-ton, per un perfetto stile liberty.