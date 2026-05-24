Festival di Cannes 2026, oltre i premi della 79esima edizione. Fenomenologia della Palma d’Oro

Glamour e grande cinema, un connubio che da sempre si incontra sulla montée des marches. Anche nell'edizione 2026, la settantanovesima, il festival ha confermato la sua formula: meno Hollywood, più Europa e Asia, e un tappeto rosso che non ha deluso.

Al centro dell'attenzione Demi Moore, giurata di questa edizione, che ha catalizzato i flash dei fotografi con look audaci e omaggi alla moda francese. Con lei, Monica Bellucci, veterana della Croisette presente in due film (anche se a Cannes è arrivata solo l’ultimo giorno): Histoires de la nuit, in concorso, e Butterfly Jam. E poi Sharon Stone, Cate Blanchett, Julianne Moore, stelle arrivate per gli eventi collaterali che hanno illuminato il red carpet. Uno dei momenti più sorprendenti dell'edizione ha avuto come protagonista John Travolta, accolto con una Palma d'oro onoraria a sorpresa.

Le vere protagoniste di quest'anno, però, sono state le attrici. Léa Seydoux in due film in concorso, Virginie Efira e Isabelle Huppert insieme sul red carpet per il nuovo Farhadi, Adèle Exarchopoulos, Lea Drucker. Penelope Cruz, protagonista del film vincitore del Grand Prix, La Bola negra.

Un festival al femminile, celebrato anche dal poster ufficiale, un omaggio a Thelma & Louise, e dalla presenza di Geena Davis alla serata di chiusura.

E Barbra Streisand, celebrata con una Palma d’Oro Onoraria nella serata di premiazione: l’attrice americana non era fisicamente presente a causa di un infortunio (ma ha inviato un videomessaggio). A renderle omaggio è stata, per suo volere, Isabelle Huppert, che ha detto di lei “Autoritaria, indipendente, profondamente libera è passata da Barbara a Barbra... Non si nasce Barbra Streisand, lo si diventa”

Sul fronte dei film, un'edizione segnata dal cinema d'autore: Almodóvar, Farhadi, Hamaguchi, Kore-eda. E, per la prima volta da tempo, nessun film italiano in concorso.

I premi dell'edizione

La giuria presieduta dal regista coreano Park Chan-wook ha consegnato un palmarès affollato di ex aequo, segno di un'edizione ricca e difficile da sintetizzare.

La Palma d'Oro è andata a Fjord del romeno Cristian Mungiu, che aveva già vinto la Palma nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. Un ingegnere informatico romeno e devoto evangelico si trasferisce in Norvegia con la moglie norvegese e i cinque figli. Con il tema dell'integrazione al centro, sullo schermo va in scena uno scontro ideologico tra due modi opposti di intendere la famiglia, l'autorità e la libertà.

Il Grand Prix della Giuria è andato a Minotaur del russo dissidente Andrey Zvyagintsev, che vive oggi in esilio in Francia. Un thriller austero ambientato nella Russia del 2022, con la guerra in Ucraina sullo sfondo.

Storico il premio per la miglior regia, assegnato ex aequo a due film: La bola negra degli spagnoli Javier Ambrossi e Javier Calvo, e Fatherland del polacco Pawel Pawlikowski.

Miglior attrice ex aequo a Virginie Efira e Tao Okamoto, protagoniste di All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi, che racconta la vicenda di due donne: Marie-Lou, direttrice di una casa di cura parigina che applica il metodo Humanitude, e Mari, drammaturga giapponese con un cancro terminale.

Miglior attore ex aequo a Emmanuel Macchia e Valentin Campagne per Coward di Lukas Dhont, che affronta il tema della mascolinità tossica attraverso il rapporto tra due soldati belgi durante la Prima Guerra Mondiale.

Premio della Giuria alla tedesca Valeska Grisebach per The Dreamed Adventure, girato in una cittadina di confine in Bulgaria con attori non professionisti e Miglior sceneggiatura a Emmanuel Marre per A Man of His Time, ambientato nella Francia di Vichy nel 1940.