Laila Hasanovic, il look teatrale per lo show di Achille Lauro 

entertainment 16 giugno 2026

Durante il concerto di San Siro del cantante va in scena anche la sua prima collezione come direttore creativo di Dondup. E in passerella c’è anche la modella fidanzata di Jannik Sinner

Di Claudia Ricifari

Laila Hasanovic sfila a San Siro durante il concerto di Achille Lauro - Credits: Courtesy Dondup

Laila Hasanovic incanta San Siro. La modella e fidanzata di Jannik Sinner ha sfilato per il debutto di Achille Lauro come direttore creativo di Dondup, avvenuto in occasione del suo concerto nel tempio del calcio milanese. Un battesimo stilistico che ha unito musica e passerella davanti a migliaia di spettatori. «Per me è la realizzazione di un grande sogno, da anni desideravo presentare uno spettacolo di questo livello», ha dichiarato l'artista nel presentare Erotica, la sua prima collezione per il marchio. Per Laila Hasanovic si è trattato di un appuntamento professionale decisamente fuori dal comune: non il classico red carpet, né il consueto défilé, ma una passerella dentro uno degli stadi più iconici. Un impegno arrivato a poca distanza dai recenti scatti rubati a Montecarlo, dove la modella danese era stata immortalata insieme a Sinner durante una normale spesa al supermercato.

Laila Hasanovic sfila a San Siro durante il concerto di Achille Lauro - Credits: Courtesy Dondup

Il racconto social e la videochiamata alla madre Dall’arrivo a Milano fino alla serata a San Siro, Laila ha voluto condividere i momenti principali della giornata attraverso le sue storie Instagram. Tra selfie mentre sorseggiava un caffè al centro del prato dello stadio ancora vuoto, fino al lookbook nel backstage. Sempre dietro le quinte, i canali social di Dondup l'hanno invece ripresa durante una videochiamata con la madre per mostrarle la grandezza dello stadio: «Le sto mostrando dove sono. È così irreale, è enorme. Lei è molto orgogliosa di me», ha raccontato.

Credits: Storie Instagram di Laila Hasanovic

L’assenza di Sinner in tribuna Sulle tribune di San Siro è stata notata l’assenza di Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale non ha seguito la fidanzata dal vivo in questo importante debutto, nonostante Laila sia ormai una presenza fissa a bordo campo per sostenerlo durante i tornei più importanti. Nessun segnale di crisi, tuttavia. L'assenza è legata a ragioni puramente professionali: Sinner è interamente concentrato sulla preparazione atletica in vista di Wimbledon, al via il 29 giugno. Dopo l’eliminazione al Roland Garros contro Cerundolo e i successivi controlli medici, il focus del tennista resta il pieno recupero della condizione fisica. San Siro è stata così la serata di Laila: una passerella personale e professionale, slegata dalle cronache sportive del compagno.

Il vincitore Jannik Sinner festeggia insieme alla sua fidanzata, Laila Hasanovic, dopo la vittoria contro Carlos Alcaraz nella finale maschile dell'ottava giornata del Rolex Monte-Carlo Masters 2026, un torneo ATP Masters 1000 disputato al Monte-Carlo Country Club il 12 aprile 2026 a Roquebrune-Cap-Martin, in Francia, nei pressi di Monte Carlo, Monaco - Credits: Getty Images

La collezione "Erotica" e il nuovo corso di Dondup La collezione, battezzata significativamente Erotica, rappresenta il primo capitolo del percorso di Lauro De Marinis alla guida creativa del brand. L'obiettivo dichiarato del progetto è riportare una sensualità classica nel ready-to-wear contemporaneo, puntando sulla costruzione geometrica degli abiti e sulla sartorialità piuttosto che sulla provocazione fine a se stessa. L'ispirazione guarda a una figura femminile consapevole, il cui fascino risiede nell'equilibrio delle proporzioni e nei tagli netti.