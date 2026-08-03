Coccole doposole: i trattamenti lenitivi per rinfrescare le pelli più delicate

Il sole scalda l'incarnato e dona un aspetto più vitale e in salute, ma, al tempo stesso, può anche stressare le cuti più sensibili. Che, specialmente nei primi giorni d'esposizione, invece di risultare sunkissed e radiose, possono apparire al contrario stressate, con arrossamenti e capillari che diventano subito più visibili. Per aiutarle a tollerare meglio le alte temperature tipiche delle località di mare, che si combinano poi a vento, umidità e salsedine, creando un clima soffocante che può avere dunque un effetto lievemente irritante, occorre mettere nel beauty-case da viaggio dei rimedi SOS in grado di permettere alla pelle, a fine giornata, di recuperare l'equilibrio perduto.
D'altro canto, in molti, anche in città, avranno notato che la pelle, complice le temperature roventi, non risponde allo stesso modo alla solita skincare, perché il calore è un importante fattore di stress. Motivo per cui questo sarebbe il momento giusto per sospendere l'utilizzo degli attivi più potenti, che si utilizzano abitualmente, per ricorrere invece a formule calmanti e rinfrescanti. Ancora più necessarie in vacanza, specialmente se trascorse all'aria aperta.
Mist e maschera, la combo perfetta per idratare a fondo la pelle
Per molti, la sensazione di rientrare dalla spiaggia a fine giornata con la pelle che profuma ancora di crema solare e salsedine ha un che di magico, perché sinonimo di relax, libertà e buonumore. Al tempo stesso però, dopo ore trascorse tra passeggiate sulla battigia e tuffi, la cute ha un disperato bisogno di reintegrare i liquidi perduti anche grazie all'utilizzo di trattamenti specifici, in grado di dissetarla proprio come un bicchiere d'acqua. Per non appesantire l'epidermide, invece di stendere strati di crema che possono risultare appiccicosi, meglio sovrapporre texture impalpabili, ma potenziate da ingredienti nutrienti e rimpolpanti, in grado di restituire all'epidermide l'elasticità perduta. Via libera, dunque, a spray effetto nuvola, ma restitutivi, seguiti da maschere pensate per riparare e idratare la barriera cutanea.
Timeless Water di Bakel, per esempio, non è un semplice spray ma un trattamento anti-età multitasking, con acido ialuronico, glicerina e peptidi, progettato per rigenerare viso, collo e décolleté in un solo gesto, grazie alla formula che idrata in profondità, supporta la produzione di collagene e protegge la pelle dallo stress ambientale. Anche Matcha Mist Elixir di By Terry è una bruma lattiginosa bifasica che combina un'azione al tempo stesso rimpolpante e lenitiva grazie all'abbinamento di tè matcha antiossidante, centella asiatica e vitamine.
Da sinistra: By Terry, Matcha Mist Elixir; Bakel, Timeless Water - Courtesy Press Office
Per potenziare l'effetto di questi elisir ultraleggeri, si può stendere poi una maschera idratante, ma non unta. Come Hyalu-Filler Mask di Filorga, con acido ialuronico, complesso NCEF ispirato alle iniezioni rivitalizzanti e uno speciale polisaccaride di origine naturale, che forma un biofilm protettivo che previene la perdita d’acqua, offrendo al contempo un’esperienza sensoriale fresca e confortevole. O Rejuvenating Caviar PDRN Mask di Biodance dall'effetto rigenerante perché formulata con estratto di caviale e PDRN che idratano in profondità, rivitalizzano e rinforzano la barriera cutanea.
Da sinistra: Filorga, Hyalu Filler Mask; Biodance, Rejuvenating PDRN Mask - Courtesy Press Office
Come attenuare l'aspetto di capillari e rossori
La bella stagione segna il momento in cui più ci si affida al freddo per alleviare gli inconvenienti provocati da un aumento della vasodilatazione che può rendere appunto più visibili vene e capillari, sulle gambe così come sul viso. Per decongestionare la cute, dunque, si può ricorrere a trattamenti ispirati alla crioterapia, che funzionano proprio come un impacco fresco.
Da evitare, però, l’uso di cubetti di ghiaccio veri e propri, anche se sono molte le star a consigliarli, perché lo shock termico potrebbe peggiorare il problema invece di risolverlo. Al contrario, l'obiettivo è rinfrescare e calmare l'epidermide grazie a prodotti dalla texture sorbetto che contengono ingredienti specifici per chi soffre di rossori diffusi, rosacea e fragilità capillare.
Se il viso appare arrossato, si può iniziare la routine di skincare stendendo una buona maschera sulla pelle detersa. Come Cryo-Flash Cream Mask di Clarins che riproduce i benefici del freddo sulla pelle per lenire e contrastare i segni dell’invecchiamento: la formula associa infatti la molecola M.G.A., derivata dal mentolo, a estratto di enotera bio, che, insieme, liftano, sgonfiano e rassodano.
Phyto Corrective Masque di SkinCeuticals è una maschera viso lenitiva intensiva che offre un'immediata sensazione di freschezza al contatto con la pelle, ripristinando la sua naturale luminosità e morbidezza grazie al mix di estratti botanici abbinati a un dipeptide lenitivo e acido ialuronico idratante.
Da sinistra: Clarins, Cryo-Flash Cream Mask; Skinceuticals, Phyto Corrective Masque - Courtesy Press Office
A seguire, per rafforzare l'effetto calmante della maschera basta stendere un'emulsione leggera come Roseliane Siero Levigante Anti-Rossori di Uriage, dalla delicata colorazione verde chiaro, che aiuta ad attenuare il rossore grazie al mix di esperidina, enoxolone e niacinamide che, insieme, spengono infiammazioni e problemi vascolari. Anche Cicapair™ Siero Riparatore Intensivo di Dr.Jart+ ha una sfumatura menta pensata per neutralizzare i rossori; contiene centella asiatica e lipopeptidi che, insieme, leniscono le irritazioni idratando e rafforzando al tempo stesso la barriera cutanea.
Dr.Jart+, Siero Riparatore Intensivo; Uriage, Roseliane Corrective Serum - Courtesy Press Office