Coccole doposole: i trattamenti lenitivi per rinfrescare le pelli più delicate

Il sole scalda l'incarnato e dona un aspetto più vitale e in salute, ma, al tempo stesso, può anche stressare le cuti più sensibili. Che, specialmente nei primi giorni d'esposizione, invece di risultare sunkissed e radiose, possono apparire al contrario stressate, con arrossamenti e capillari che diventano subito più visibili. Per aiutarle a tollerare meglio le alte temperature tipiche delle località di mare, che si combinano poi a vento, umidità e salsedine, creando un clima soffocante che può avere dunque un effetto lievemente irritante, occorre mettere nel beauty-case da viaggio dei rimedi SOS in grado di permettere alla pelle, a fine giornata, di recuperare l'equilibrio perduto.

D'altro canto, in molti, anche in città, avranno notato che la pelle, complice le temperature roventi, non risponde allo stesso modo alla solita skincare, perché il calore è un importante fattore di stress. Motivo per cui questo sarebbe il momento giusto per sospendere l'utilizzo degli attivi più potenti, che si utilizzano abitualmente, per ricorrere invece a formule calmanti e rinfrescanti. Ancora più necessarie in vacanza, specialmente se trascorse all'aria aperta.

Mist e maschera, la combo perfetta per idratare a fondo la pelle

Per molti, la sensazione di rientrare dalla spiaggia a fine giornata con la pelle che profuma ancora di crema solare e salsedine ha un che di magico, perché sinonimo di relax, libertà e buonumore. Al tempo stesso però, dopo ore trascorse tra passeggiate sulla battigia e tuffi, la cute ha un disperato bisogno di reintegrare i liquidi perduti anche grazie all'utilizzo di trattamenti specifici, in grado di dissetarla proprio come un bicchiere d'acqua. Per non appesantire l'epidermide, invece di stendere strati di crema che possono risultare appiccicosi, meglio sovrapporre texture impalpabili, ma potenziate da ingredienti nutrienti e rimpolpanti, in grado di restituire all'epidermide l'elasticità perduta. Via libera, dunque, a spray effetto nuvola, ma restitutivi, seguiti da maschere pensate per riparare e idratare la barriera cutanea.

Timeless Water di Bakel, per esempio, non è un semplice spray ma un trattamento anti-età multitasking, con acido ialuronico, glicerina e peptidi, progettato per rigenerare viso, collo e décolleté in un solo gesto, grazie alla formula che idrata in profondità, supporta la produzione di collagene e protegge la pelle dallo stress ambientale. Anche Matcha Mist Elixir di By Terry è una bruma lattiginosa bifasica che combina un'azione al tempo stesso rimpolpante e lenitiva grazie all'abbinamento di tè matcha antiossidante, centella asiatica e vitamine.