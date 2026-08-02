Le mete estive preferite delle star per le vacanze

Storicamente amanti delle vacanze sul lago di Como, dove la villa dell’attore ha acceso i riflettori su località e dintorni, i Clooney sarebbero alla ricerca di un nuovo rifugio italiano . Secondo le indiscrezioni, nel mirino ci sarebbe la celebre Villa Bragaglia a Capri. Ad alimentare i rumors, il recente avvistamento di George e consorte sull'isola azzurra, nei pressi della dimora dove Totò soggiornò a lungo, inerpicata sulla parte alta di Capri. Di sicuro la coppia sarà rimasta affascinata anche dall’iconica piazzetta dell’isola e dalle sue strade, oltre che dalla bellezza dei Faraglioni e dalla buona cucina locale.

Luoghi del cuore dove tornare anno dopo anno, mete da esplorare su uno yacht lontano da sguardi indiscreti, terre dove l'amore per una destinazione si trasforma in seconda casa. Sono le mete estive preferite dalle celeb, dall'Italia del Sud a Miami, passando per Ibiza e Saint Tropez , quelle che le star internazionali esplorano, di cui si innamorano, dove tornano o si stabiliscono. Quelle dove vento, mare, ricordi e buon cibo lasciano un segno. Ecco le località amate da attori, cantanti e modelli da vedere almeno una volta nella vita.

La passione per l’Italia di Dua Lipa e Callum Turner

Anche Dua Lipa e Callum Turner si sono innamorati dell'Italia. Dopo la festa di nozze in Sicilia, infatti, i due hanno vissuto una luna di miele tra yacht e spiagge da cartolina da Favignana a Roma, dalla Costiera Amalfitana a Matera, lasciando dietro di sé una scia di foto virali che hanno fatto impazzire i fan sulle tracce degli hotel e dei ristoranti scelti dalle due celeb.

Una passione per il Belpaese che la cantante e l’attore e modello avevano già dimostrato in passato, quando avevano scelto per la loro pausa estiva ancora una volta la Campania, tra un tuffo, un piatto di spaghetti alle vongole in costiera amalfitana e una passeggiata tra i vicoli della Kalsa, lontani dallo sfavillio di Hollywood e cercando di confondersi tra la folla mangiando pane e panelle.