Le mete estive preferite delle star per le vacanze

Luoghi del cuore dove tornare anno dopo anno, mete da esplorare su uno yacht lontano da sguardi indiscreti, terre dove l'amore per una destinazione si trasforma in seconda casa. Sono le mete estive preferite dalle celeb, dall'Italia del Sud a Miami, passando per Ibiza e Saint Tropez, quelle che le star internazionali esplorano, di cui si innamorano, dove tornano o si stabiliscono. Quelle dove vento, mare, ricordi e buon cibo lasciano un segno. Ecco le località amate da attori, cantanti e modelli da vedere almeno una volta nella vita.
George e Amal Clooney e la villa di Totò a Capri
Storicamente amanti delle vacanze sul lago di Como, dove la villa dell’attore ha acceso i riflettori su località e dintorni, i Clooney sarebbero alla ricerca di un nuovo rifugio italiano. Secondo le indiscrezioni, nel mirino ci sarebbe la celebre Villa Bragaglia a Capri. Ad alimentare i rumors, il recente avvistamento di George e consorte sull'isola azzurra, nei pressi della dimora dove Totò soggiornò a lungo, inerpicata sulla parte alta di Capri. Di sicuro la coppia sarà rimasta affascinata anche dall’iconica piazzetta dell’isola e dalle sue strade, oltre che dalla bellezza dei Faraglioni e dalla buona cucina locale.
George e Amal Clooney - Credits Getty Images
La passione per l’Italia di Dua Lipa e Callum Turner
Anche Dua Lipa e Callum Turner si sono innamorati dell'Italia. Dopo la festa di nozze in Sicilia, infatti, i due hanno vissuto una luna di miele tra yacht e spiagge da cartolina da Favignana a Roma, dalla Costiera Amalfitana a Matera, lasciando dietro di sé una scia di foto virali che hanno fatto impazzire i fan sulle tracce degli hotel e dei ristoranti scelti dalle due celeb.
Una passione per il Belpaese che la cantante e l’attore e modello avevano già dimostrato in passato, quando avevano scelto per la loro pausa estiva ancora una volta la Campania, tra un tuffo, un piatto di spaghetti alle vongole in costiera amalfitana e una passeggiata tra i vicoli della Kalsa, lontani dallo sfavillio di Hollywood e cercando di confondersi tra la folla mangiando pane e panelle.
Immagini tratte dal profilo Instagram di @dualipa
Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti: tra Ibiza e Saint-Tropez
Dall'Italia alla Francia, fino alla Spagna. Rimanendo nel Mediterraneo, tra le mete più gettonate rimane Saint-Tropez, con il suo porto, i ristorantini e quell’atmosfera un po’ retrò. Amata da Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, che l’hanno scelta in passato per trascorrere ore al sole su uno yacht al largo della cittadina, lontano da sguardi indiscreti e immersi nella bellezza del mare. Da lì a Ibiza è un attimo, tanto che la coppia è stata avvistata nella stessa vacanza anche al largo della costa spagnola, intenta a rilassarsi in costume da bagno a favore di tintarella.
Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti partecipano al Summer Gala organizzato da Gala One a Saint-Tropez nel 2025 - Credits Getty Images
La famiglia Beckham a Miami beach
Spostandosi oltreoceano, si arriva fino a Miami, meta prediletta di molte star internazionali, soprattutto americane, ma amata anche dalla famiglia Beckham, originaria di Londra, ma affezionata a queste località vacanziere a stelle e strisce dopo il periodo passato a Los Angeles qualche anno fa, quando David dovette trasferire la propria famiglia per lavoro, ma anche da quando da quando il calciatore è alla guida dell'Inter Miami: lui e Victoria hanno un'imponente villa a Miami Beach affacciata direttamente sulla baia di Biscayne, mentre l’attico al 59esimo piano del One Thousand Museum di Zaha Hadid acquistato nel 2020 - con finestre a tutta altezza, cinque camere da letto e diverse terrazze con vista sull'oceano – sarebbe stato venduto.
David Beckham accanto alla moglie Victoria, alla figlia Harper e al figlio Romeo all partita dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Norvegia e Inghilterra, Miami - Credits Getty Images
La villa da sogno di Taylor Swift a Rhode Island
Taylor Swift ci ha passato il suo addio al nubilato, mentre il futuro sposo campione NFL festeggiava a Los Angeles insieme al fratello Jason e agli amici, ed è il suo buen ritiro a tre ore da New York; una residenza da 17 milioni di dollari di circa mille metri quadrati affacciata sull'oceano, situata nella località balneare di Watch Hill a Westerly, nel Rhode Island. Nota in zona come "Holiday House" o "High Watch", la storica dimora della popstar sorge su un terreno di oltre 5 acri e dispone di 8 camere da letto, oltre 200 metri di spiaggia privata e una grande piscina. Un luogo dove non manca niente per passare delle vacanze ideali, oltre che un perfetto quartier generale per i famosi party estivi della cantante con le celebrità di tutto il mondo.
Taylor Swift e Travis Kelce - Credits Getty Images