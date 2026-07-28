Campeggio con stile: l'arte (comoda) di abitare la natura

C’è stato un tempo in cui campeggiare significava spirito di adattamento, pioli persi nel fango e notti passate a combattere con materassini sgonfi. Oggi la prospettiva è completamente ribaltata. Il nuovo nomadismo ha ridefinito le regole del gioco: l’idea è muoversi leggeri, sì, ma portandosi dietro lo stesso comfort del salotto di casa. Che si tratti di una spiaggia deserta, di una radura nel bosco o di un prato ad alta quota, la natura diventa uno sfondo pazzesco per oggetti intelligenti, ben progettati e con quel pizzico di ironia che fa venire subito voglia di fare i bagagli. Chi l’ha detto che l'avventura debba essere scomoda?

Pronti, attrezzi... via!

L’avventura comincia già sulla strada e l’immaginario vola drittissimo verso un mito assoluto della libertà su ruote: il caravan Airstream. Con la sua carrozzeria in alluminio specchiato evoca immediatamente l'immaginario dei film americani, tra tramonti nel deserto e grandi spazi selvaggi. Una volta arrivati a destinazione, poi, l'accampamento prende forma in pochi minuti e la vecchia tenda canadese diventa solo un lontano ricordo.