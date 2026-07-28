Campeggio con stile: l'arte (comoda) di abitare la natura

La collezione HAY Outdoor Market, progettata da Jasper Morrison - Courtesy Layer
C’è stato un tempo in cui campeggiare significava spirito di adattamento, pioli persi nel fango e notti passate a combattere con materassini sgonfi. Oggi la prospettiva è completamente ribaltata. Il nuovo nomadismo ha ridefinito le regole del gioco: l’idea è muoversi leggeri, sì, ma portandosi dietro lo stesso comfort del salotto di casa. Che si tratti di una spiaggia deserta, di una radura nel bosco o di un prato ad alta quota, la natura diventa uno sfondo pazzesco per oggetti intelligenti, ben progettati e con quel pizzico di ironia che fa venire subito voglia di fare i bagagli. Chi l’ha detto che l'avventura debba essere scomoda?
Pronti, attrezzi... via!
L’avventura comincia già sulla strada e l’immaginario vola drittissimo verso un mito assoluto della libertà su ruote: il caravan Airstream. Con la sua carrozzeria in alluminio specchiato evoca immediatamente l'immaginario dei film americani, tra tramonti nel deserto e grandi spazi selvaggi. Una volta arrivati a destinazione, poi, l'accampamento prende forma in pochi minuti e la vecchia tenda canadese diventa solo un lontano ricordo.
Caravan Airstream - Courtesy Airstream
Per chi ama colpire l'attenzione ci sono le tende Softshell di NKN, piccoli rifugi scultorei che sembrano installazioni d’arte contemporanea piovute nel paesaggio. Per gli amanti della spiaggia, invece, la tenda parasole Cleita di Sunnylife offre una vela leggera con frange rétro che si muove con la brezza, mentre l’ombrellone Lull di ferm LIVING reinterpreta l'estetica dei vecchi stabilimenti balneari con una forma a pagoda decisamente sofisticata, ma in versione natural.
Da sinistra: Tende Softshell di NKN - Courtesy NKN; Tenda parasole Cleita di di SKUUM - Courtesy SKUUM
Caccia all’ombra (in prima classe)
Trovato il posto perfetto, scatta la fase del relax assoluto. La sedia a sdraio Click di Houe asseconda il corpo con le sue lamelle flessibili, ideali per seguire il sole o per la classica controra vista mare. Se invece ci sono due alberi a disposizione, la mossa vincente è tendere un’amaca in cotone a righe con tanto di nappe intrecciate: il modo più veloce per trasformare una sosta in un piccolo lusso.
Da sinistra: Sedia a sdraio Click di Houe - Courtesy Houe; Amaca Cruz di Bloomingville - Courtesy Bloomingville
La cucina cambia indirizzo
Quando l’aperitivo chiama, la cucina si sposta all'aperto ma non perde stile. Officine Tamborrino propone Q-CINA, una vera stazione mobile con piano di lavoro e lavello montata su grandi ruote. Praticamente un palcoscenico da chef da piazzare accanto al barbecue Go-Anywhere di Weber: compatto, indistruttibile e pronto a grigliare sotto le stelle senza occupare tutto il bagagliaio.
Da sinistra: Q-CINA di Officine Tamborrino - Courtesy Officine Tamborrino; Barbecue Go-Anywhere di Weber - Courtesy Weber
Quando cala il sipario
E quando il sole va giù? Il paesaggio cambia atmosfera e l'illuminazione fa tutto. Per accendere la serata basta afferrare dal grande manico arancione la lampada Mayday di Flos: il geniale progetto di Konstantin Grcic è ormai un’icona della luce portatile. Si appende a un ramo, alla tenda o si appoggia direttamente sull'erba per creare subito la giusta atmosfera. Intanto, in sottofondo, la radio SongBook Max di Tivoli Audio diffonde la playlist adatta alla serata.
Da sinistra: Lampada Mayday di Flos - Courtesy Flos; Radio SongBook Max di Tivoli Audio - Courtesy Tivoli Audio
E per la notte? Nessun sacco a pelo da boy scout. Ci si rannicchia su Mazzu di Layer, un materasso modulare senza schiume che si trasporta come un trolley e trasforma una notte sotto le stelle in un’esperienza a cinque stelle. Perché il nuovo nomadismo, in fondo, non significa rinunciare a tutto. Significa solo portarsi dietro il meglio per sentirsi a casa. Ovunque.
Materasso Mazzu di Layer - Courtesy Layer