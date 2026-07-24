Cinque consigli per truccare la pelle abbronzata

Si passano mesi a perfezionare il trucco sunkissed e, quando finalmente l'epidermide ha assunto naturalmente l'agognata sfumatura ambrata, non si sa più come comportarsi. Il fondotinta può risultare troppo scuro e innaturale, il blush apparire stonato, il rossetto spegnere le labbra: quando la pelle si scurisce, insomma, bisogna passare a texture e tonalità più adatte al nuovo colore, in grado di esaltarlo donando al tempo stesso al viso un aspetto fresco e radioso.

Anche i più esperti potrebbero trovarsi in difficoltà a realizzare un beauty look per l'abbronzatura, specialmente se ci si trova in vacanza con un numero limitato di prodotti a disposizione. Prima di rinunciare completamente al make-up o uscire di casa con una base troppo chiara, è bene tenere a mente i consigli qui sotto per essere sicuri di avere comunque un aspetto impeccabile.

Prima del trucco, prendersi cura della pelle

Il sole scalda l'incarnato, ma può anche provocare la comparsa di piccole imperfezioni, macchie scure e secchezza. Motivo per cui, anche in vacanza, non bisogna rinunciare alla routine di skincare: mattina e sera è importante detergere e idratare, come d'abitudine. Chi ha una pelle particolarmente impura e nota brufoletti e punti neri, che alle volte possono essere causati anche dalla crema solare, può stendere sulle zone interessate una maschera all'argilla o ricorrere a un esfoliante delicato a base di enzimi, in grado di levigare con dolcezza senza risultare abrasivo.

Spesso si pensa che, in estate, la pelle sia in uno stato di grazia e che, per darle un bell'aspetto, basti solamente stare all'aria aperta con un buon SPF. In realtà, caldo intenso, umidità, sole e salsedine (se ci si trova al mare) possono essere stressanti, motivo per cui non bisogna dimenticare di applicare prodotti idratanti e lenitivi. Dopotutto, un bel trucco inizia sempre dalla cura della base.