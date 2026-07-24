Cinque consigli per truccare la pelle abbronzata

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Si passano mesi a perfezionare il trucco sunkissed e, quando finalmente l'epidermide ha assunto naturalmente l'agognata sfumatura ambrata, non si sa più come comportarsi. Il fondotinta può risultare troppo scuro e innaturale, il blush apparire stonato, il rossetto spegnere le labbra: quando la pelle si scurisce, insomma, bisogna passare a texture e tonalità più adatte al nuovo colore, in grado di esaltarlo donando al tempo stesso al viso un aspetto fresco e radioso.
Anche i più esperti potrebbero trovarsi in difficoltà a realizzare un beauty look per l'abbronzatura, specialmente se ci si trova in vacanza con un numero limitato di prodotti a disposizione. Prima di rinunciare completamente al make-up o uscire di casa con una base troppo chiara, è bene tenere a mente i consigli qui sotto per essere sicuri di avere comunque un aspetto impeccabile.
Prima del trucco, prendersi cura della pelle
Il sole scalda l'incarnato, ma può anche provocare la comparsa di piccole imperfezioni, macchie scure e secchezza. Motivo per cui, anche in vacanza, non bisogna rinunciare alla routine di skincare: mattina e sera è importante detergere e idratare, come d'abitudine. Chi ha una pelle particolarmente impura e nota brufoletti e punti neri, che alle volte possono essere causati anche dalla crema solare, può stendere sulle zone interessate una maschera all'argilla o ricorrere a un esfoliante delicato a base di enzimi, in grado di levigare con dolcezza senza risultare abrasivo.
Spesso si pensa che, in estate, la pelle sia in uno stato di grazia e che, per darle un bell'aspetto, basti solamente stare all'aria aperta con un buon SPF. In realtà, caldo intenso, umidità, sole e salsedine (se ci si trova al mare) possono essere stressanti, motivo per cui non bisogna dimenticare di applicare prodotti idratanti e lenitivi. Dopotutto, un bel trucco inizia sempre dalla cura della base.
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Scegliere (e creare) fondotinta e correttore della giusta tonalità
Dopo qualche giorno in spiaggia, la base che si utilizza abitualmente appare visibilmente troppo chiara per il proprio colore: segno che si deve passare a una shade più intensa. La scelta della tonalità più azzeccata dipende molto dal proprio incarnato e da quanto tende a scurirsi. Chi ha la pelle olivastra, infatti, sviluppa di solito una sfumatura più scura di chi ha tratti molto chiari.
Per essere sicuri di avere una base sempre intonata al colore assunto dal viso, il suggerimento è di acquistare fondotinta e correttore di due toni più scuri, da mixare con la nuance abituale in modo da creare un colore su misura, modulabile in base all'intensificarsi dell'abbronzatura nel corso della vacanza.
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Puntare sulla leggerezza
L'estate è il momento perfetto per mettere da parte i prodotti più coprenti e puntare, invece, su texture impalpabili e traslucide, che fanno intravvedere la grana della pelle; non solo conferiscono un aspetto più fresco e naturale, ma si adattano anche meglio alla tintarella.
Per la base, meglio optare dunque per le skin tint idratanti effetto acquerello, che uniformano in leggerezza e possono essere indossate nel corso della vacanza, almeno finché la pelle non si è scurita troppo. Anche il resto della trousse dovrebbe seguire lo stesso principio: via libera a blush cremosi e traslucidi e fresche tinte labbra.
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Osare tonalità diverse dal solito
Le solite sfumature caffelatte non funzionano sulla pelle abbronzata. Le opzioni per il perfetto trucco estivo sono due: optare per tonalità bronzo, che conferiranno alla tintarella un aspetto ancora più intenso e luminoso, oppure sfoggiare colori accesi su guance, occhi e labbra.
Basta un tocco di blu sulle palpebre oppure un rossetto fucsia, per esempio, per accendere il viso e creare il perfetto summer look. Ci si può divertire con texture e pigmenti: dopotutto, l'estate è sinonimo di libertà anche in fatto di make-up.
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Non avere paura di sperimentare
Se, nel corso dell'anno, si può finire per truccarsi con il pilota automatico, usando gli stessi e colori e le medesime nuance, ritrovarsi a dover adattare il maquillage all'abbronzatura è la scusa perfetta per uscire dalla propria comfort zone e tornare a divertirsi con pigmenti e finish diversi dal solito.
Chi usa sempre tonalità matte potrà permettersi ombretti metallizzati, effetto specchio. Idem per la bocca: se si applica ogni giorno la stessa lip-combo nei toni del beige, è il momento di provare l'arancio o il berry. E se non si è soddisfatti del risultato: si lava il viso e si ricomincia da capo.
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