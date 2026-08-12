Nutrire la pelle e prolungare l'abbronzatura in 4 semplici mosse

Suncare Olio Solare Abbronzante ad Alta Protezione SPF50 di Caudalie protegge viso, corpo e capelli e racchiude la tecnologia CollagenSkinProtect™, che scherma contro la luce blu e i raggi infrarossi, preservando il collagene e offrendo un'azione antiossidante alle pelli più sensibili. The Solar Shield SPF 50 di Augustinus Bader ha una formula leggera a rapido assorbimento che idrata e dona comfort, contribuendo a rafforzare la barriera cutanea e a prevenire la perdita di acqua.

Negli ultimi anni i solari sono diventati sempre più raffinati, dalla texture ormai leggera e impalpabile alla lista degli ingredienti, che ricorda quella delle creme più lussuose. Sono finiti i tempi in cui per difendersi degli UV si era costretti a spalmare prodotti densi, che lasciavano sulla pelle una fastidiosa patina oleosa. Ora, al contrario, i foto protettori più all'avanguardia idratano, stimolano la produzione di collagene e proteggono la barriera cutanea.

Da non dimenticare, poi, che ognuno risponde ai raggi ultravioletti in modo diverso, scurendosi in base al proprio fototipo. Se è molto chiaro, rimanere per ore in riva al mare non servirà a molto, se non a causare delle ustioni. È importante essere realistici, quindi, mettendo sempre al primo posto la cura e la protezione dell'epidermide . Che tenda al beige oppure al bronzo, dunque, per ottenere una carnagione luminosa e healthy, basta seguire quattro semplici accorgimenti.

Il primo nemico di una tintarella omogenea e luminosa è il sole selvaggio: nonostante ci sia ancora chi pensa il contrario, abbronzarsi in modo graduale, utilizzando un SPF dotato di un alto fattore di protezione garantisce un effetto ambrato che dura più a lungo, oltre a evitare spiacevoli (quanto pericolose) scottature e irritazioni. La skincare in vacanza, però, non si limita alla crema solare, anche se inizia proprio da lì: seguire alcune buone abitudini anche al mare, infatti, è fondamentale proprio per tornare a casa con un'abbronzatura intensa, che non svanisce dopo appena qualche giorno .

Detergere con delicatezza

In particolare al mare, esposta a sole, salsedine e sabbia, la pelle tende a inaridirsi, diventando al tempo stesso più spessa e opaca. Ecco perché, a fine giornata, è una buona abitudine usare un cleanser nutriente, da massaggiare con delicatezza in modo da rimuovere ogni traccia di sale, sabbia e SPF. Al posto del solito gel schiumogeno, che tende a seccare, meglio portare con sé un olio doccia dalla texture vellutata e arricchito da ingredienti elasticizzanti, perfetto per coccolare la cute che, dopo ore all'aria aperta tra tuffi e passeggiate, può risultare un po' congestionata e arrossata.

Tiaré Sauvage Phyto Bain et Douche di RNC 1838 è un detergente delicato, idratante e nutriente, con vitamina E elasticizzante e antiossidante che rende la pelle morbida e vellutata. Amande Sublime Shower Oil di L'Occitane si trasforma, a contatto con l'acqua, in una mousse delicata e cremosa che deterge e idrata visibilmente la pelle in un solo gesto, lasciandola morbida, elastica e setosa.