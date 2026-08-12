Nutrire la pelle e prolungare l'abbronzatura in 4 semplici mosse

Il primo nemico di una tintarella omogenea e luminosa è il sole selvaggio: nonostante ci sia ancora chi pensa il contrario, abbronzarsi in modo graduale, utilizzando un SPF dotato di un alto fattore di protezione garantisce un effetto ambrato che dura più a lungo, oltre a evitare spiacevoli (quanto pericolose) scottature e irritazioni. La skincare in vacanza, però, non si limita alla crema solare, anche se inizia proprio da lì: seguire alcune buone abitudini anche al mare, infatti, è fondamentale proprio per tornare a casa con un'abbronzatura intensa, che non svanisce dopo appena qualche giorno.
Da non dimenticare, poi, che ognuno risponde ai raggi ultravioletti in modo diverso, scurendosi in base al proprio fototipo. Se è molto chiaro, rimanere per ore in riva al mare non servirà a molto, se non a causare delle ustioni. È importante essere realistici, quindi, mettendo sempre al primo posto la cura e la protezione dell'epidermide. Che tenda al beige oppure al bronzo, dunque, per ottenere una carnagione luminosa e healthy, basta seguire quattro semplici accorgimenti.
Utilizzare un SPF che si prende cura della pelle a 360º
Negli ultimi anni i solari sono diventati sempre più raffinati, dalla texture ormai leggera e impalpabile alla lista degli ingredienti, che ricorda quella delle creme più lussuose. Sono finiti i tempi in cui per difendersi degli UV si era costretti a spalmare prodotti densi, che lasciavano sulla pelle una fastidiosa patina oleosa. Ora, al contrario, i foto protettori più all'avanguardia idratano, stimolano la produzione di collagene e proteggono la barriera cutanea.
Suncare Olio Solare Abbronzante ad Alta Protezione SPF50 di Caudalie protegge viso, corpo e capelli e racchiude la tecnologia CollagenSkinProtect™, che scherma contro la luce blu e i raggi infrarossi, preservando il collagene e offrendo un'azione antiossidante alle pelli più sensibili. The Solar Shield SPF 50 di Augustinus Bader ha una formula leggera a rapido assorbimento che idrata e dona comfort, contribuendo a rafforzare la barriera cutanea e a prevenire la perdita di acqua.
Caudalie, Suncare Olio Solare Abbronzante ad Alta Protezione SPF50; Augustinus Bader, The Solar Shield SPF 50 - Credits: Courtesy Press Office
Detergere con delicatezza
In particolare al mare, esposta a sole, salsedine e sabbia, la pelle tende a inaridirsi, diventando al tempo stesso più spessa e opaca. Ecco perché, a fine giornata, è una buona abitudine usare un cleanser nutriente, da massaggiare con delicatezza in modo da rimuovere ogni traccia di sale, sabbia e SPF. Al posto del solito gel schiumogeno, che tende a seccare, meglio portare con sé un olio doccia dalla texture vellutata e arricchito da ingredienti elasticizzanti, perfetto per coccolare la cute che, dopo ore all'aria aperta tra tuffi e passeggiate, può risultare un po' congestionata e arrossata.
Tiaré Sauvage Phyto Bain et Douche di RNC 1838 è un detergente delicato, idratante e nutriente, con vitamina E elasticizzante e antiossidante che rende la pelle morbida e vellutata. Amande Sublime Shower Oil di L'Occitane si trasforma, a contatto con l'acqua, in una mousse delicata e cremosa che deterge e idrata visibilmente la pelle in un solo gesto, lasciandola morbida, elastica e setosa.
RNC 1838, Tiaré Sauvage Phyto Bain et Douche; L'Occitane, Amande Sublime Shower Oil - Credits: Courtesy Press Office
Usare un after-sun potenziatore dell'abbronzatura
Dopo una giornata all'aria aperta, l'epidermide va dissetata ricorrendo a lozioni nutrienti e lenitive, arricchite da ingredienti in grado di stimolare la riparazione cutanea così come la produzione di melanina: si chiamano tan booster e sono formulati appositamente per prolungare l'abbronzatura ben oltre il rientro a casa, grazie a un mix di ingredienti naturali, come l'olio di buriti, ottenuto dal frutto di una palma originaria del Brasile, antiossidante e particolarmente ricco di betacarotene.
Golden Tan Maximizer After Sun Lotion di Lancaster è una lozione rinfrescante che prolunga l'abbronzatura fino a un mese e calma istantaneamente la pelle dopo l'esposizione solare: racchiude Tan Activator Complex con olio di buriti di origine naturale, che intensifica la produzione di melanina donando un'abbronzatura dorata, uniforme e duratura. Fresh After Sun Tan Booster di Ringana racchiude uno speciale attivo a base di zucchero che accentua e prolunga l’abbronzatura, oltre a olio di buriti ed estratto di alga rossa che aiuta a preservare la tintarella.
Lancaster, Golden Tan Maximizer After Sun Lotion; Ringana, Fresh After Sun Tan Booster - Credits: Courtesy Press Office
Illuminare e sublimare l'epidermide
Proprio come si illumina il viso con una spolverata di highlighter scintillante, si può esaltare il colorito ricorrendo a un olio idratante arricchito da minuscole particelle scintillanti. Basta stenderlo sulla pelle detersa e idratata, sulle gambe così come su spalle e braccia, per infondere un tocco radioso, rendendo l'abbronzatura ancora più intensa e luminosa.
Huile Prodigieuse Or Roll-On di Nuxe è un olio nutriente che idrata e illumina pelle e capelli perché racchiude minuscole madreperle dorate di origine naturale. Soleil Blanc Shimmering Body Oil di Tom Ford, infuso con pagliuzze dorate, regala un immediato effetto sun kissed e risveglia i sensi grazie alla fragranza dalle note di sandalo, ambra e fiori bianchi.
Nuxe, Huile Prodigieuse Or Roll-On; Tom Ford, Soleil Blanc Shimmering Body Oil - Credits: Courtesy Press Office