Come si abbina il pareo? 5 modi per indossarlo senza errori di stile, tra spiaggia e città

Più raffinato il pareo nelle nuance degradé, sempre indossato con un top nero: il gioco cromatico diventa protagonista e si abbina alla perfezione con ballerine bicolor o ciabattine in pelle flat. Il più glamour? Quello celeste impreziosito da frange oro , da portare con top bianchi e sandali metallizzati. Un look bohemian chic che non lascia passare inosservate.

Ebbene sì, quest’estate il pareo si annoda in vita e diventa una gonna fluida , perfetta per transitare dalla spiaggia all’aperitivo serale. Il primo styling punta sul fascino delle stampe etniche: un pareo dai motivi multicolor viene abbinato a un crop top nero minimal, creando un contrasto sofisticato. Ai piedi, décolletées basse a punta per un tocco più chic, ma anche sandali flat o espadrillas sono alternative perfette per mantenere il mood rilassato.

Un nodo, una sovrapposizione, un abbinamento inatteso et voilà : il look cambia sapore. Così il pareo si fa strada in città dopo la spiaggia, per un aperitivo al tramonto, una passeggiata tra le vie del centro o persino in contesti più formali. Tra fantasie tropicali, stampe etniche, colori vitaminici , frange preziose e nuance ispirate al mare, il suo titolo di accessorio must-have dell’estate resta dunque confermato. E lo street style offre le idee più belle da copiare subito: ecco 5 modi inaspettati per indossarlo.

Dimentichiamo l’idea del pareo relegato esclusivamente alla spiaggia, alle passeggiate sul bagnasciuga e ai pomeriggi trascorsi sotto l’ombrellone. Il pareo inverte la rotta, cambia ruolo e diventa uno dei protagonisti più interessanti dello styling da città : leggero e incredibilmente trasformista, lo vediamo adattarsi a più e più occasioni attraverso piccoli espedienti stilistici.

Il mini pareo annodato sopra bermuda e pantaloni

Piccolo, colorato e inaspettato: il mini pareo è l’accessorio da annodare sopra pantaloni e bermuda per donare al look carattere e personalità. Al rientro dal mare, per una passeggiata in città, il modello perfetto è quello nelle nuance dell’acqua, come un pareo azzurro annodato sopra pantaloni bianchi. Il look si completa con top e maxi cappello a tesa larga in rafia: l’effetto diva è assicurato.

Per gli impegni quotidiani in città, invece, il contrasto diventa più urban: un pareo rosso acceso sopra bermuda color khaki e canottiera bianca crea un gioco cromatico deciso, moderno e cool. Anche in ufficio o nei contesti più formali il pareo trova spazio: basta sceglierlo in versione mini, bianca e candida, e annodarlo sopra un completo total black composto da giacca e pantaloni.