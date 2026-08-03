Come si abbina il pareo? 5 modi per indossarlo senza errori di stile, tra spiaggia e città

Dimentichiamo l’idea del pareo relegato esclusivamente alla spiaggia, alle passeggiate sul bagnasciuga e ai pomeriggi trascorsi sotto l’ombrellone. Il pareo inverte la rotta, cambia ruolo e diventa uno dei protagonisti più interessanti dello styling da città: leggero e incredibilmente trasformista, lo vediamo adattarsi a più e più occasioni attraverso piccoli espedienti stilistici.
Un nodo, una sovrapposizione, un abbinamento inatteso et voilà: il look cambia sapore. Così il pareo si fa strada in città dopo la spiaggia, per un aperitivo al tramonto, una passeggiata tra le vie del centro o persino in contesti più formali. Tra fantasie tropicali, stampe etniche, colori vitaminici, frange preziose e nuance ispirate al mare, il suo titolo di accessorio must-have dell’estate resta dunque confermato. E lo street style offre le idee più belle da copiare subito: ecco 5 modi inaspettati per indossarlo.
Il pareo diventa una gonna: dalla spiaggia all’aperitivo
Ebbene sì, quest’estate il pareo si annoda in vita e diventa una gonna fluida, perfetta per transitare dalla spiaggia all’aperitivo serale. Il primo styling punta sul fascino delle stampe etniche: un pareo dai motivi multicolor viene abbinato a un crop top nero minimal, creando un contrasto sofisticato. Ai piedi, décolletées basse a punta per un tocco più chic, ma anche sandali flat o espadrillas sono alternative perfette per mantenere il mood rilassato.
Più raffinato il pareo nelle nuance degradé, sempre indossato con un top nero: il gioco cromatico diventa protagonista e si abbina alla perfezione con ballerine bicolor o ciabattine in pelle flat. Il più glamour? Quello celeste impreziosito da frange oro, da portare con top bianchi e sandali metallizzati. Un look bohemian chic che non lascia passare inosservate.
Il mini pareo annodato sopra bermuda e pantaloni
Piccolo, colorato e inaspettato: il mini pareo è l’accessorio da annodare sopra pantaloni e bermuda per donare al look carattere e personalità. Al rientro dal mare, per una passeggiata in città, il modello perfetto è quello nelle nuance dell’acqua, come un pareo azzurro annodato sopra pantaloni bianchi. Il look si completa con top e maxi cappello a tesa larga in rafia: l’effetto diva è assicurato.
Per gli impegni quotidiani in città, invece, il contrasto diventa più urban: un pareo rosso acceso sopra bermuda color khaki e canottiera bianca crea un gioco cromatico deciso, moderno e cool. Anche in ufficio o nei contesti più formali il pareo trova spazio: basta sceglierlo in versione mini, bianca e candida, e annodarlo sopra un completo total black composto da giacca e pantaloni.
Pareo e camicia: il mix elegante da copiare questa estate
Pareo e camicia, quale migliore combinazione per esplorare la nonchalance estiva e il desiderio di rigore stilistico? Vedere per credere quanto propone lo street style. Il primo look gioca sui contrasti cromatici: il pareo verde smeraldo si trasforma in una gonna, fermato strategicamente con spille per ottenere una vestibilità personalizzata. Sopra una camicia gialla crea un effetto sorprendente.
Lo stesso styling trick funziona con il grande classico del guardaroba quotidiano: il pareo black & white indossato sotto una camicia celeste a righe bianche, quella stessa che normalmente immaginiamo in ufficio. Infine, spazio alla leggerezza delle vacanze: il pareo a righe bianche e giallo burro si porta sotto una camicia di lino oversize e una borsa di paglia.
Il pareo diventa un top: l’arte dei nodi strategici
Si scrive “pareo”, si legge (anche) “top”. Qui la moda gioca con proporzioni e intrecci: tutto dipende dal nodo giusto e dalla capacità di reinventare un tessuto nato per altri scopi. C’è chi sceglie di indossarlo come una bandana oversize intorno al torace, creando un top minimal e sensuale. Il modello ideale? Un pareo color cioccolato, da abbinare a pantaloni bianchi.
Un’altra interpretazione punta invece sulle stampe: una gonna nera e bianca si sfoggia con pareo trasformato in top, scelto con fantasie dai codici equestri. Infine, arriva la lezione di stile che porta il nome delle grandi griffe: un look firmato Dior in cui il giusto nodo dà vita a una splendida silhouette monospalla.
Pareo sopra i pantaloni: la nuova idea per il rientro in città
L’ultimo styling è anche quello più audace: il pareo sopra i pantaloni risponde alla voce “sì”. Con i jeans in denim scuro la regola è chiara: spazio al pareo lungo, meglio ancora se scelto nelle fantasie bandana con colori energici e vitaminici come l’arancione. Con i pantaloni neri cambia completamente il mood: via libera alla camicia a righe e al pareo con stampe patchwork, dove colori e fantasie si incontrano senza paura.
Per chi ama osare, il vero spunto da copiare per il rientro in città arriva dal mix & match di pattern: pantaloni a quadri, camicia a righe e mini pareo giallo annodato in vita. Un gioco di stampe e proporzioni funzionale anche all’effetto Wow. E ora, via libera alla stagione del pareo.