8 fragranze che sanno di mare, vento e salsedine

Quando l'orizzonte diventa blu e tra mare e cielo sembrano non esserci più confini, la mente si rilassa e si percepisce una sensazione di benessere diffuso: il mare ha infatti un immediato effetto calmante su mente e corpo. Ecco perché, ora che il caldo non dà tregua, ci si ritrova a sognare senza sosta un meritato week-end in spiaggia. Che sia dietro l'angolo oppure ancora un lontano miraggio, per evocare l'effetto benefico della distesa azzurra si può ricorrere alle fragranze, capaci con le loro note suggestive di ricreare proprio quella sensazione magica che si prova nuotando in una giornata estiva.

Il sentore di sale e vento si mescolano all'aroma dei legni trovati sulla battigia e della macchia mediterranea, creando un mélange che trasforma l'acqua salata in eau de toilette da indossare ogni volta che si sente il bisogno di freschezza o di fuggire in luoghi lontani, se non altro con la fantasia. Vaporizzarle ha il potere di fare sentire chiunque già un po' in vacanza, più leggero e spensierato.

Onde, sabbia e brezza marina si trasformano in elisir prêt-à-porter

Sembra impossibile associare all'acqua un odore specifico, eppure, una volta arrivati al cospetto della distesa blu, si respira a pieni polmoni l'aria infusa con quell'aroma sottile, eppure inconfondibile. Che mescola il sentore degli elementi naturali che compongono l'ecosistema, dal sale alle alghe, con quello minerale delle rocce e il verde della vegetazione che costeggia il litorale. Un aroma che, ogni volta che si torna dalle vacanze, si vorrebbe imbottigliare per portarlo via con sé e risentirlo ogni volta che torna la voglia di relax e libertà. Un gesto reso finalmente possibile dai molti brand che hanno trasformato il mare in fragranza.

Wood Sage & Sea Salt di Jo Malone London racconta l’aria frizzante della costa inglese e il suono delle onde che si infrangono sulla spiaggia grazie alle note di sale marino, ambretta e salvia. Un Aire de Bretagne di L'Artisan Parfumeur vuole rievocare la brezza leggera che accarezza il corpo e il gusto del sale sulle labbra dopo un giorno di tempesta, mixando bergamotto e agrumi a cipresso, alghe e cedro.