Jumpsuit mania, come indossare le tute corte d’estate tra stile, tendenze e praticità

Un capo che ci fa sentire tutte d’un pezzo. È la tuta, che unisce top&bottom in un indumento, tra comodità, praticità e stile. Smanicata, dallo scollo a barchetta o con le maniche lunghe, ma sempre leggera e funzionale: la jumpsuit è tra le protagoniste dei guardaroba estivi. Pop nelle tonalità vivaci del tramonto, rilassata in quelle delle dune del deserto, super glam se nera o dai pattern fantasiosi quando il gioco ha la meglio. Mille sfumature di taglio e colore per un capo nato con tutt’altro obiettivo che diventare una star del fashion system.

Chissà se, negli anni ‘20, l’artista fiorentino Ernesto Michahelles - noto con il nome Thayaht - ne immaginava un destino così roseo. Sì, perché fu proprio lui a progettare la Tuta, pensata come un capo economico e universale da indossare in tutte le occasioni. Un’invenzione rivoluzionaria che in breve tempo il mondo della moda fece suo. Merito anche di Elsa Schiaparelli, che la cattura dall’universo militare e, tra taglia e cuci, inizia a sperimentare. Altri grandi nomi della moda fanno lo stesso. Il resto è storia.

Le tute strapless per mostrare le spalle

Senza spalline. La tuta leggera che lascia scoperte spalle e décolleté è perfetta di giorno, quando vogliamo farci baciare dal sole, ma anche di sera, per risplendere con bijoux da mille e una notte. La jumpsuit di Vivetta ha uno stile tailored con una linea che ricorda un pantalone sartoriale maschile, ideale per momenti che uniscono eleganza e praticità. Un capo dallo stile raffinato e minimalista - perfetto su sandali flat a contrasto - che con i suoi volumi ampi ci fa volare indietro alla New York degli anni ’80.