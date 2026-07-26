Gli incredibili hotel nel mondo immersi nella natura 

lifestyle 26 luglio 2026

Sott'acqua tra i pesci tropicali, scavati nel ghiaccio o sospesi nel cuore della savana. Sono i resort a stretto contatto con roccia, mare, terra e vento sparsi per il globo, da Bali al Cile, dai fiordi norvegesi alle vette dell’Everest

Di Simona Peverelli

Lusso a 5 metri di profondità nelle Maldive L'unione tra oceano e cielo. The Muraka è una residenza di lusso unica nel suo genere, dove la camera da letto è immersa nelle acque dell'Oceano Indiano, a oltre 5 metri di profondità, avvolta dal corallo vivo e dal ritmo ipnotico della vita marina che scorre oltre la cupola trasparente a 180 gradi. Prima residenza sottomarina al mondo, The Muraka è un rifugio su due livelli: sotto, la suite subacquea immerge gli ospiti nella vita che anima i fondali oceanici; sopra ogni dettaglio è audace e spettacolare, con la piscina a sfioro, i bagni affacciati sull'oceano, le ampie zone giorno, un pontile d'arrivo privato e un servizio maggiordomo completo. Il lusso sott’acqua si completa con una serie di esperienze gastronomiche, tra cui l'Ithaa, il primo ristorante sottomarino al mondo, da cui è possibile avvistare squali balena e mante tutto l'anno.

The Muraka | Conrad Maldives - Credits: Courtesy Press Office

Camera con vista sui fiordi norvegesi Distribuito su 170 ettari, The Bolder si affaccia sul Lysefjord, uno dei fiordi più spettacolari della Norvegia, ed è stato riconosciuto come una delle 25 destinazioni più spettacolari al mondo da The Forbes. I suoi quattro lodge - realizzati in edilizia prefabbricata e portati direttamente sul sito tramite elicottero - accolgono gli ospiti in uno spazio con cucina, camere e zona pranzo con vetrate a tutta altezza e una vista quasi a 360 gradi. Ogni dettaglio qui parla con la natura circostante: il legno di quercia utilizzato per gli interni, il marmo e la pelle per gli arredi, declinati in una palette colori che asseconda quelli del paesaggio esterno, per enfatizzare ancora di più la sensazione di immersione totale nell’ambiente. Intorno, le montagne sono punteggiate da pini secolari e da grandi massi depositati dai ghiacciai al termine dell'era glaciale. Un contesto naturale straordinario valorizzato attraverso un progetto audace.

The Bolder - Credits: Courtesy Press Office

Un lodge sospeso nella savana africana Un lodge sospeso tra cielo e savana. Il Salt Lick Safari Lodge, in Kenya, è una delle strutture più fotografate al mondo. Meta prediletta dai viaggiatori alla ricerca di sistemazioni di lusso, il Salt Lick Safari Lodge offre un'esperienza nel cuore della riserva naturale Taita Hills Wildlife Sanctuary, su palafitte che si affacciano sulle vaste pianure dello Tsavo e su una delle sue pozze d'acqua. Le camere offrono la possibilità di ammirare i panorami sulla fauna selvatica direttamente dalla propria stanza e con tutti i confort - che non sono scontati, nel cuore dell'Africa – come biancheria pregiata, alimentazione elettrica e servizi di lusso. Un luogo immerso in uno scenario indimenticabile per esplorare l'ambiente naturale circostante. Un'esperienza a stretto contatto con la natura che si intreccia con la storia del luogo, grazie alla vicina struttura Taita Hills Safari Resort & Spa, che ospita un museo con i cimeli della Prima Guerra Mondiale, testimonianza del passato della contea di Taita Taveta.

Salt Lick Safari Lodge - Credits: Courtesy Press Office

L'hotel di neve e ghiaccio in Finlandia Per chi ha sempre sognato di provare almeno una volta l’esperienza di vivere come un nativo dell'Artico, dentro un igloo in mezzo al ghiaccio, l'Arctic SnowHotel & Glass Igloos a Sinettä è il posto giusto. A circa 30 minuti dalla capitale della Lapponia finlandese Rovaniemi, è uno dei complessi di neve e ghiaccio più grandi della regione. Sorge proprio sulle sponde di un lago ghiacciato dove in inverno è possibile fare attività come il tubing, lo slittino o camminare sulla superficie ghiacciata, tutte esperienze tra neve e cielo stellato. L'hotel offre due diverse opzioni di soggiorno: dormire nell'unico hotel in Finlandia interamente realizzato in neve e ghiaccio, oppure in uno dei 39 igloo di vetro con vista a 360 gradi sul cielo, che includono persino un sistema che avvisa gli ospiti non appena compare in cielo l’aurora boreale. Per rilassarsi e immergersi nell’atmosfera glaciale della regione artica c’è anche la possibilità di fare una sauna di neve e di cenare in un ristorante di ghiaccio.

Arctic SnowHotel & Glass Igloos - Credits: Courtesy Press Office

A strapiombo sull'oceano di Bali Incastonato sulla cima di una scogliera, su un altopiano a picco sul mare lungo la costa meridionale della penisola di Bukit a Bali, l'Alila Villas Uluwatu permette a chi soggiorna qui di svegliarsi e di ritrovarsi direttamente a strapiombo sull'oceano. Un angolo di paradiso privato che offre una fuga ideale per chi vuole cavalcare le onde del sud di Bali, oppure rilassarsi nella piscina a sfioro affacciata sulla scogliera, rigenerare corpo e mente con una lezione di yoga o un trattamento spa, oppure visitare i sacri templi locali. Un rifugio diffuso che con il suo design a pianta aperta crea un legame armonioso con l'ambiente esterno. Le sue ville sono costruite a picco sulla scogliera o lungo il pendio della collina con affaccio sull'Oceano Indiano, e sono progettate in armonia con la vegetazione circostante, con la sostenibilità ambientale al centro del progetto: i materiali utilizzati sono locali e di recupero, come i tetti in pietra lavica che assorbono il calore e i soffitti in bambù che favoriscono la circolazione dell'aria.

Alila Villas Uluwatu - Credits: Courtesy Press Office

Hotel con vista sull’Everest Nascosto su un crinale che domina la catena dell'Everest, l'Hotel Everest View è una struttura che si integra nel suo spettacolare contesto naturale. Situato all'interno del Parco Nazionale di Sagarmatha (Everest) in Nepal – sito dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO – l'hotel è entrato nel Guinness dei Primati 2004 come l’albergo alla quota più elevata almondo (3.962 metri). Il resort offre una vista sul Monte Everest da ogni camera, permettendo agli ospiti di immergersi in uno scenario incontaminato all'insegna del lusso tra abeti sempreverdi, arbusti e foreste di rododendri. Una struttura entrata nella storia, perché costruita negli Anni ‘60 in condizioni proibitive: in assenza di strade di accesso, la costruzione dipese dal trasporto del materiale attraverso un trekking di due settimane da Lamusangu (a 80 km da Kathmandu) e tramite elicottero. Da allora il suo design semplice ed elegante si integra armoniosamente con l'incontaminato paesaggio circostante e accoglie nella sua pancia visitatori da tutto il mondo. Da qui si possono poi organizzare escursioni giornaliere verso le attrazioni vicine: un tour privato in elicottero con volo panoramico attorno al Campo Base dell'Everest e al Kala Patthar; un'esperienza di trekking partendo dal villaggio di Lukla o verso il lago di Gokyo; o le due cose combinate assieme, per un viaggio nel cuore della montagna.

Hotel Everest View - Credits: Courtesy Press Office

Il rifugio cileno nella riserva naturale delle Ande Immerso in una riserva naturale di quattromila ettari, Vik Chile è un rifugio contemporaneo caratterizzato da una impressionante architettura. Situato sulla cima di una collina nella zona delle Ande che guarda la riserva naturale da cui prende il nome, il VIK Chile si distingue per la sua vista panoramica a 360 gradi, che spazia sui vigneti e sul paesaggio naturale circostante. Un tetto galleggiante in titanio e bronzo sovrasta una struttura futuristica dominata da spazi trasparenti e un patio centrale con un giardino zen circondato da fiori. Nelle sue 22 camere e nei suoi sette lodge privati con pareti di vetro, si può dormire guardando l’immensità di questa terra. Viaggiatori da ogni parte del mondo giungono qui per vivere un'esperienza di viaggio innovativa, nel cuore del parco di oltre quattromila ettari, ma sempre rispettosa dell'ambiente.

VIK Hotel - Credits: Courtesy Press Office

Il luxury hotel in Patagonia dove fare birdwatching dal tetto La riserva biologica di Huilo Huilo, nella Patagonia cilena, è uno dei luoghi con la maggior biodiversità al mondo: nei suoi 100mila ettari convivono la foresta pluviale temperata, le praterie del Pilmaiquen, i picchi montuosi delle Ande, corsi d’acqua e laghi glaciali. Luoghi remoti, incontaminati, dove non è difficile avvistare un esemplare di puma o del picchio di Magellano. Huilo Huilo è uno dei luxury-hotel più affascinanti ed ecosostenibili del pianeta anche perché da alcune delle sue camere immerse nella natura è possibile fare bird watching, comodamente seduti sul proprio letto, sempre nel totale rispetto della fauna locale. Chi arriva qui può scegliere se andare alla scoperta della Patagonia più selvaggia, immergersi nelle piscine termali scavate nella roccia a poca distanza dalla struttura, oppure si rimanere in hotel per avvistare un esemplare raro o fare un trattamento di benessere nella spa. Huilo Huilo è un luogo dove la conservazione del patrimonio naturale e culturale, l’integrazione della comunità locale e il turismo sostenibile rendono un soggiorno qui unico e prezioso.