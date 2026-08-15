Nessuno fotografava l’estate meglio di Slim Aarons e Martin Parr

L'estate, si sa, è il momento dell'anno in cui la vita ha il sapore del sale e il colore del mare. Un momento in cui il tempo scorre veloce e il corpo si espone: al sole, agli sguardi, a se stesso. Ed è a Ferragosto, quando si pensa già a voltare pagina, che questa sensazione si fa più nitida, quasi malinconica. È una stagione che si presta più di ogni altra alla messa in scena (del lusso, della spensieratezza, della fuga) ma anche allo smascheramento di quella stessa messa in scena. Nessuno lo ha capito meglio di due fotografi che hanno passato decenni a raccontare le vacanze da due sponde opposte dello stesso oceano: uno guardando verso l'alto, verso il jet set e la sua luce dorata; l'altro chinandosi verso il basso, verso le sdraio, i teli scoloriti e le scottature.

Slim Aarons e Martin Parr non si sono mai davvero incrociati, se non nell'immaginario collettivo che hanno contribuito, ciascuno a suo modo, a costruire. Il primo ha fotografato piscine turchesi, alta borghesia e famiglie regnanti fino a rendere il glamour una forma quasi documentaria di realtà. Il secondo ha rivolto il suo obiettivo verso una realtà più popolare e quotidiana, rendendo i suoi soggetti quasi ironici. Messi fianco a fianco, i loro archivi raccontano l'estate meglio di qualsiasi cartolina: da un lato il sogno, dall'altro la sua controfigura più onesta.