Cartoline di stile da Porquerolles, radicale, selvaggia e irresistibilmente chic

Suggestioni vacanziere per un summer mood in sintonia con le destinazioni estive che ci fanno sognare. Questa settimana la fashion postcard a cui ispirare look (e dintorni) arriva dalla Costa Azzurra , o meglio dall’isola di Porquerolles . Tra le mete più amate del Mediterraneo francese, lontana dal glamour ostentato di Saint-Tropez , Porquerolles conserva ancora quella dimensione da isola segreta. Non a caso la stessa Brigitte Bardot , quando aveva bisogno di allontanarsi dall’assedio dei paparazzi di “SaintTro”, amava rifugiarsi lì, concedendosi lunghe passeggiate tranquille.

Radicale, selvaggia quanto basta, con le sue acque cristalline, la luce calcarea e il piccolo porto, la macchia mediterranea e le vigne che digradano verso il mare. Le bouganvillea che esplodono sulle facciate chiare, i sentieri da percorrere in bicicletta, un bicchiere di rosé in versione “piscine” da sorseggiare all’ombra dei platani, i tornei di pétanque. Tutto qui è rilassato, l’estate è lenta e i pomeriggi sono infiniti. Anche lo stile di chi la frequenta è pervaso dallo stesso mood.

Il lusso fa rima con understatement, l’attitude è dégagé, squisitamente francese, anzi provenzale; l’ostentazione si annulla e lascia spazio a un’eleganza rilassata, senza sforzo. Sono queste le sensazioni che regala Porquerolles e da cui lasciarsi attraversare se ne amate l’atmosfera. E per farlo ecco alcuni spunti di stile (e di lifestyle) per vivere l’estate 2026 con un certo je ne sais quoi. E rigorosamente a piedi scalzi.