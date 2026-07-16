Cartoline di stile da Porquerolles, radicale, selvaggia e irresistibilmente chic

Suggestioni vacanziere per un summer mood in sintonia con le destinazioni estive che ci fanno sognare. Questa settimana la fashion postcard a cui ispirare look (e dintorni) arriva dalla Costa Azzurra, o meglio dall’isola di Porquerolles. Tra le mete più amate del Mediterraneo francese, lontana dal glamour ostentato di Saint-Tropez, Porquerolles conserva ancora quella dimensione da isola segreta. Non a caso la stessa Brigitte Bardot, quando aveva bisogno di allontanarsi dall’assedio dei paparazzi di “SaintTro”, amava rifugiarsi lì, concedendosi lunghe passeggiate tranquille.
Radicale, selvaggia quanto basta, con le sue acque cristalline, la luce calcarea e il piccolo porto, la macchia mediterranea e le vigne che digradano verso il mare. Le bouganvillea che esplodono sulle facciate chiare, i sentieri da percorrere in bicicletta, un bicchiere di rosé in versione “piscine” da sorseggiare all’ombra dei platani, i tornei di pétanque. Tutto qui è rilassato, l’estate è lenta e i pomeriggi sono infiniti. Anche lo stile di chi la frequenta è pervaso dallo stesso mood.
Il lusso fa rima con understatement, l’attitude è dégagé, squisitamente francese, anzi provenzale; l’ostentazione si annulla e lascia spazio a un’eleganza rilassata, senza sforzo. Sono queste le sensazioni che regala Porquerolles e da cui lasciarsi attraversare se ne amate l’atmosfera. E per farlo ecco alcuni spunti di stile (e di lifestyle) per vivere l’estate 2026 con un certo je ne sais quoi. E rigorosamente a piedi scalzi.
Da sinistra: Dolce&Gabbana x Ray-Ban, Sportmax, Miu Miu
Abiti leggeri, il bianco e il celeste marino, le righe interpretate con leggerezza. Evasioni estive con una fragranza golosa come un gelato mango e fior di latte (Miu Miu). Vestiti prendisole con corpini femminili e maxi gonna (Sportmax) da indossare da mattina a sera. E occhiali con lenti azzurre come il cielo, per un’allure vintage in stile playboy anni ‘70 (Dolce&Gabbana x Ray-Ban).
Da sinistra: Longchamp, Uniqlo x Cecilie Bahnsen, forte_forte
Cappelli a tesa larga (Longchamp), in stile BB, e poi ancora top stampa Vichy (Uniqlo x Cecilie Bahnsen) e pajama pants in popeline (forte_forte), leggeri, ariosi e freschi come il bucato al sole sono l’uniforme daily per vivere l’estate con nonchalance.
Da sinistra: & Other Stories; Chanel Coco Beach; Dior