Guida al make-up da star per questo Ferragosto

Agosto segna il picco della stagione estiva: che si trascorra in vacanza o in città, ci sono ottime probabilità che ci sia occasione di festeggiare la metà del mese facendo qualcosa di speciale. Da tradizione, infatti, ci si ritrova con gli amici in attesa che, la sera, in molte località esplodano coloratissimi e scintillanti fuochi d'artificio. Chi non ha in programma di assistere a show pirotecnici, è probabile invece che si regali comunque una cena in compagnia, nella speranza di poter ammirare le stelle cadenti che, dal 12 del mese circa e per i giorni successivi, accendono il cielo notturno.

In ogni caso il beauty look perfetto da sfoggiare nelle serate d'agosto dovrebbe ispirarsi proprio alla volta celeste, e illuminare il viso grazie a polveri iridescenti e sfumature dorate. L'ispirazione giusta arriva dalla recente apparizione sul tappeto rosso di Anne Hathaway e Zendaya che, per promuovere il colossal Odissea, che le vede entrambe protagoniste, hanno sfoggiato look da vere e proprie dee, dal make-up agli abiti.

Un tocco pop per accendere lo sguardo

In piena estate, meglio puntare sulla leggerezza, perfezionando l'incarnato solo dove serve con l'aiuto del correttore, da stendere a piccoli tocchi per sfumare ombre scure e imperfezioni. Se si ha la fortuna di trascorrere qualche giorno all'aria aperta, al mare o in montagna, è probabile che la pelle abbia assunto una tonalità ambrata, che può essere enfatizzata con l'aiuto del blush in stick, il migliore alleato del trucco estivo dato che le formule di ultima generazione si sfumano facilmente su palpebre, guance e labbra, permettendo di creare un elegante effetto monocromatico con l'aiuto di un solo prodotto. Niente di meglio di un dettaglio speciale per dare un twist inaspettato a un make-up che, altrimenti, sarebbe molto leggero e naturale.

Si può fare come Zendaya, e stendere un velo di ombretto verde menta (ma anche azzurro, viola o arancio) sulle palpebre per creare un alone di colore diffuso, ma delicato.