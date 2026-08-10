Guida al make-up da star per questo Ferragosto

Anne Hathaway e Zendaya - Credits Getty Images
Agosto segna il picco della stagione estiva: che si trascorra in vacanza o in città, ci sono ottime probabilità che ci sia occasione di festeggiare la metà del mese facendo qualcosa di speciale. Da tradizione, infatti, ci si ritrova con gli amici in attesa che, la sera, in molte località esplodano coloratissimi e scintillanti fuochi d'artificio. Chi non ha in programma di assistere a show pirotecnici, è probabile invece che si regali comunque una cena in compagnia, nella speranza di poter ammirare le stelle cadenti che, dal 12 del mese circa e per i giorni successivi, accendono il cielo notturno.
In ogni caso il beauty look perfetto da sfoggiare nelle serate d'agosto dovrebbe ispirarsi proprio alla volta celeste, e illuminare il viso grazie a polveri iridescenti e sfumature dorate. L'ispirazione giusta arriva dalla recente apparizione sul tappeto rosso di Anne Hathaway e Zendaya che, per promuovere il colossal Odissea, che le vede entrambe protagoniste, hanno sfoggiato look da vere e proprie dee, dal make-up agli abiti.
Un tocco pop per accendere lo sguardo
In piena estate, meglio puntare sulla leggerezza, perfezionando l'incarnato solo dove serve con l'aiuto del correttore, da stendere a piccoli tocchi per sfumare ombre scure e imperfezioni. Se si ha la fortuna di trascorrere qualche giorno all'aria aperta, al mare o in montagna, è probabile che la pelle abbia assunto una tonalità ambrata, che può essere enfatizzata con l'aiuto del blush in stick, il migliore alleato del trucco estivo dato che le formule di ultima generazione si sfumano facilmente su palpebre, guance e labbra, permettendo di creare un elegante effetto monocromatico con l'aiuto di un solo prodotto. Niente di meglio di un dettaglio speciale per dare un twist inaspettato a un make-up che, altrimenti, sarebbe molto leggero e naturale.
Si può fare come Zendaya, e stendere un velo di ombretto verde menta (ma anche azzurro, viola o arancio) sulle palpebre per creare un alone di colore diffuso, ma delicato.
Zendaya - Credits Getty Images
Per replicare il look della star di Euphoria, sono necessari tre prodotti chiave. Prima di tutto un blush multiuso, come Bloom Up Blush Stick di Naj Oleari Beauty, dalla texture fondente e ultra-pigmentata che permette di essere stratificata facilmente su tutto il viso, fino a ottenere l'intensità desiderata. Per brillare proprio come le stelle e rendere ancora più intenso il glow estivo, è immancabile un illuminante, come Shiny Objects di Kosas che racchiude speciali pigmenti riflettenti dall'intenso effetto wet.
Per definire lo sguardo con una sfumatura sorbetto, Eye Stylus Eyeshadow Stickdi Ilia Beauty è un ombretto in stick, dal finish opaco, che permette una stesura di precisione.
Da sinistra: Ilia Beauty, Eye Stylus Eyeshadow Stick; Kosas, Shiny Objects Illuminante; Naj Oleari Beauty, Bloom Up Blush Stick - Courtesy Press Office
Bagliori bronzo per risplendere di luce propria
Chi non ama i colori accesi, può optare per uno stile più neutro, nei toni terracotta, proprio come quello sfoggiato da Anne Hathaway, che si adatta facilmente ad ogni carnagione. Si tratta di una versione da sera del look che, probabilmente, molte realizzano ogni giorno, con abbondante bronzer, blush rosato e labbra caramello.
Per adattarlo alla sera, basterà stendere all'attaccatura delle ciglia un ombretto color mocha metallizzato, da sfumare delicatamente con le dita. L'effetto è chic e ricercato, adatto a un evento speciale, ma leggero al tempo stesso, in modo da non soffocare la pelle con strati di prodotto che, considerato il caldo, potrebbero risultare un po' pesanti. L'obiettivo è creare un trucco party-ready elegante e facile da ritoccare nel caso l'umidità diventi intensa.
Anne Hathaway - Credits Getty Images
Nella trousse, non può mancare, ancora una volta, il blush in stick, che è il best friend del trucco estivo. Cherry Glaze Bar di Dolce & Gabbana, per esempio, ha una formula waterproof che dona un radioso effetto 3D e un colore vivace a labbra, guance e palpebre. Exagger-Eyes Easy Eyeshadow Stick di Charlotte Tilbury è un ombretto in crema che scivola sulle palpebre donando intensità e definizione allo sguardo.
Per scaldare la pelle, Terracotta Light di Guerlain, arricchita da estratto di miele del Marocco idratante, è un bronzer a mosaico che combina più sfumature, ideali per esaltare la radiosità di ogni incarnato, donando un delicato effetto bonne mine.
Da sinistra: Dolce & Gabbana, Cherry Glaze Bar; Charlotte Tilbury, Exagger-Eyes Easy Eyeshadow Stick; Guerlain, Terracotta Light - Courtesy Press Office