Tutto lo stile di Anne Hathaway

fashion 05 maggio 2026

Ritratto di un’icona, tra cinema e moda

Di Serena Savardi

Anne Hathaway attraversa il 2026 con la sicurezza di chi ha imparato a muoversi tra i generi senza perdere la propria identità. Il suo sguardo capace di passare dalla fragilità all’ironia tagliente, è ormai uno strumento raffinato (ed invidiato) che non ha più bisogno di stupire.

Anne Hathaway vista alla proiezione di "Il diavolo veste Prada 2" della NYC Cinema Society al Metrograph nel Lower East Side il 28 aprile 2026 a New York City - Credits Getty Images

Con quella sua bellezza classica ed un’eleganza fuori dal tempo, l’attrice che tutti conosciamo (ed amiamo da vent’anni) come Andy de “Il Diavolo Veste Prada”, quest’anno e’ la regina indiscussa di Hollywood: cinque le volte che la vedremo sul grande schermo, cinque i countdown che ci faranno tornare a parlare di lei.

Anne Hathaway partecipa a una proiezione speciale di "Mother Mary" al Picturehouse Central il 23 aprile 2026 a Londra, Inghilterra - Credits Getty Images

E mentre la osserveremo trasformarsi dalla donna contemporanea ironica e disillusa del “Diavolo Veste Prada 2” all'ambigua e a tratti oscura “Mother Mary", lei si dovrà dimostrare all’altezza dei rumors che la vogliono, ancora una volta, sul palco degli Oscar. C’era una volta “la ragazza acqua e sapone” Nata a Brooklyn nel 1982 vive un’infanzia circondata dallo spirito creativo di una famiglia che già lavora nel mondo dello spettacolo e le trasmette, fin da subito, l’amore per il palcoscenico. Dopo gli studi e qualche esperienza teatrale, negli anni Duemila, finalmente approda sul grande schermo con una commedia romantica dal titolo “The Princess Diares” (il cui terzo capitolo potrebbe arrivare proprio a fine anno) che la rende immediatamente riconoscibile al grande pubblico.

L'attrice Anne Hathaway arriva per l'anteprima mondiale di "The Princess Diaries" il 29 luglio 2001 a Los Angeles, CA. Il film uscirà in tutto il paese il 3 agosto 2001 - Credits Getty Images

Da quel momento Anne Hathaway intraprende un percorso intelligente, cercando di non restare intrappolata nell’immagine della “ragazza acqua e sapone” e alterna commedie a sceneggiati maturi fino al 2006, quando, con il ruolo di Andrea Sachs (Andy per gli amici) in “Il Diavolo Veste Prada”, la sua carriera prende il volo.

Da sinistra: Le attrici Meryl Streep (a sinistra) e Anne Hathaway arrivano alla prima di Il diavolo veste Prada al 32º Festival del Cinema Americano di Deauville il 9 settembre 2006 a Deauville, Francia; Emily Blunt, Meryl Streep e Anne Hathaway partecipano al Photocall di Londra per "Il diavolo veste Prada 2" al V&A il 24 aprile 2026 a Londra, Inghilterra - Credits Getty Images

Tra una prima candidatura agli Oscar nel 2009 con “Rachel sta per sposarsi” sfumata nel nulla e qualche flirt con il mondo del fashion, nel 2013 l’attrice calca per la prima volta il palco del Dolby Theatre di LA portandosi a casa l’ambita statuetta come migliore attrice non protagonista in “Les Miserables” e scatenando un’ondata di polemiche che passerà alla Storia come “Hathahate”.

L'attrice Anne Hathaway arriva alla Sala Stampa degli 85° Premi Annuali Academy tenutasi all'Hollywood & Highland Center il 24 febbraio 2013 a Hollywood, California - Credits Getty Images

Ma a colpi di commedie (di cui “Lo stagista inaspettato” è solo la più divertente) e colossal (del calibro di “Ocean’s 8” ed “Interstellar”) Anne Hathaway è oggi diventata una delle interpreti più versatili della sua generazione. E dopo averla rivista indossare il leggendario “maglioncino color ceruleo” sta giungendo al termine anche l’attesa per “Mother Mary” in sala dal 14 maggio. Nel film che segue le vicende di una popstar inghiottita dal sistema, l’attrice cambia il linguaggio, la mimica, l’atteggiamento, gli abiti e la voce ma sembra porci sempre la stessa domanda: “Quanto siamo disposti a sacrificare per il successo?” Anne Hathaway, fashion icon

(Da sinistra a destra) Giancarlo Giammetti, Anne Hathaway, Hwasa, Ariana DeBose e Anna Wintour partecipano alla sfilata di moda Valentino Haute Couture Autunno/Inverno 22/23 l'8 luglio 2022 a Roma, Italia - Credits Getty Images

E se oggi Anne Hathaway è un’attrice che non ha più bisogno di dimostrare nulla, anche nel mondo della moda sembra potersi permettere di tutto (o quasi). I designer che più apprezza vanno dalla A di Giorgio Armani, alla V di Valentino e Versace e l’hanno resa un’ icona capace di reinventarsi senza mai perdere il proprio stile. Eppure, limitarsi a parlare di collaborazioni sarebbe riduttivo perché il vero campo d’azione di Hathaway è sempre stato il red carpet: quel teatro sofisticato dove la moda smette di essere prodotto e diventa immaginario.

Da sinistra: L'attrice Anne Hathaway partecipa al gala di beneficenza del Costume Institute per celebrare l'inaugurazione della mostra “American Woman: Fashioning a National Identity” al Metropolitan Museum of Art il 3 maggio 2010 a New York; (Da sinistra a destra) Anne Hathaway, Pierpaolo Piccioli e Frances McDormand partecipano al Gala Heavenly Bodies: Fashion & The Catholic Imagination del Costume Institute al Metropolitan Museum of Art il 7 maggio 2018 a New York City - Credits Getty Images

Da principessa delle fiabe come ce la ricordiamo sul carpet del Met Gala del 2010 in uno scintillante abito in tulle e paillettes Valentino… a look con capelli corti sul palco degli Oscar 2013. Dal total white Atelier Versace sfoggiato al fianco di Donatella in occasione dell’omaggio a Karl Lagerfeld del Costume Institute di New York del 2023… fino al tailleur Armani blu notte indossato, lo scorso marzo, presso la sede delle Nazioni Unite a New York in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Donatella Versace and Anne Hathaway depart The Mark Hotel for 2023 Met Gala on May 01, 2023 in New York City - Credits Getty Images