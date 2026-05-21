100 Anni di Blu, l'iniziativa che celebra un'icona della bellezza

Alcuni prodotti sono così iconici da appartenere ormai all'immaginario collettivo. Tra questi, la mitica latta rotonda blu con la scritta bianca si piazza senza dubbio sul podio degli oggetti più amati, a cui milioni di persone associano un ricordo piacevole, lontano o recente che sia. Perché NIVEA Creme abbiamo iniziato a conoscerla già da bambini, quando la mamma la usava per idratare la nostra pelle delicata, o per ammorbidire le sue mani nel corso della giornata, tra un impegno e l'altro. Crescendo, poi, l'abbiamo portata sempre con noi nella vita di ogni giorno, sia nella versione più grande, perfetta anche come doposole al termine di una giornata in spiaggia, che nella mini, da tenere in borsetta per usarla all'occorrenza. Oltre al design, che negli anni si è aggiornato mantenendo però sempre intatto il DNA del marchio originario di Amburgo, e alla inconfondibile texture ricca e nutriente, anche la fragranza è indimenticabile. Leggera e delicata, trasmette un'immediata sensazione di benessere perché evoca quei gesti di cura che ci hanno accompagnato nel corso della crescita.
Un'icona dal look intramontabile
Era il 1925 quando Beiersdorf diede alla sua crema un nuovo aspetto, essenziale e ricercato, racchiudendola in una confezione rotonda in alluminio. Il nuovo direttore della pubblicità dell'epoca, Juan Gregorio Clausen, che era stato un capitano dell'Imperial Navy, decise di sostituire il pack giallo Art Nouveau delle origini con una confezione blu con scritte bianche. L’annuncio dell’epoca recitava "il contenuto resta lo stesso, poiché non può essere migliorato”, a sottolineare l'eccellenza del prodotto. Il cambiamento fu dunque puramente visivo, eppure rivoluzionario, perché donò a questa crema un’identità destinata ad attraversare le generazioni. Così, quello che all'epoca era un piccolo lusso, dato che acquistare un trattamento per la pelle non era alla portata di tutti, oggi invece fa parte del quotidiano di ognuno di noi. Con alle spalle una storia così lunga e importante, oggi NIVEA Creme guarda al futuro, rivisitando il suo iconico design in chiave green: dal 2024, infatti, ogni latta blu contiene almeno l’80% di alluminio riciclato, riducendo significativamente la propria impronta di carbonio.
100 Anni di Blu, l'esperienza immersiva che attraversa l'Italia
Per festeggiare dieci decadi di tradizione e innovazione, NIVEA ha messo a punto un'iniziativa d'eccezione, che porta in tre città uno speciale pop-up store pensato per essere al tempo stesso luogo di incontro, scoperta e relazione. All’interno, i visitatori possono conoscere e acquistare i classici del brand, così come scoprire le ultime novità e il merchandising esclusivo, realizzato proprio per celebrarne il secolo di storia. La tappa di apertura di 100 di Anni di Blu dedicata a NIVEA Creme è stata a Roma, nella cornice di Villa Borghese. L'evento è stato inaugurato con una conferenza stampa presso Casina Valadier che ha ripercorso la storia e il valore simbolico della latta blu, con un focus sulla categoria creme corpo e multiuso. Un‘occasione per mettere in evidenza lo spirito pionieristico e la costante attività di ricerca e sviluppo portata avanti dal brand nel corso del tempo. L’iniziativa prosegue a Rimini, dal 28 fino al 31 maggio, in concomitanza con il Rimini Wellness, con un focus sulle categorie espressione di performance e attenzione ai nuovi stili di vita. A seguire Bari, dal 3 al 5 luglio, ospiterà la tappa dedicata a NIVEA SUN, con particolare attenzione alla protezione della pelle dai raggi solari, fondamentale ora più che mai, dato che l'estate è ormai alle porte. Protagoniste saranno le linee NIVEA SUN Protect & Hydrate e Protect & Bronze, insieme con la principale novità dell’anno, NIVEA SUN Stick UV Effetto Seta SPF50+.
CONNECT, il progetto che si prende cura di mente e corpo
Alla sua nascita negli Anni '20, la scatolina di metallo rotonda ha cambiato per sempre il modo in cui trattiamo la nostra pelle, trasformandosi in un simbolo di benessere per tutta la famiglia. Nel celebrare le sue cento candeline, NIVEA ha deciso di ampliare la sua missione ben oltre la skincare: così, accanto ai tanti prodotti pensati per coccolare l'epidermide di viso e corpo, ha creato un programma che promuove un’attenzione più ampia alla sfera emotiva e relazionale. CONNECT è l'iniziativa dedicata a contrastare l’isolamento sociale e favorire relazioni umane autentiche, un impegno che prende forma in progetti locali sviluppati insieme a partner ed esperti, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della solitudine. In questo contesto, la conferenza stampa di Roma che ha inaugurato 100 di Anni di Blu è stata l’occasione per approfondire l’impegno di NIVEA in Italia, a partire dal progetto realizzato con Fondazione Patrizio Paoletti, focalizzato sul benessere emotivo e relazionale delle nuove generazioni attraverso percorsi educativi e di supporto rivolti a ragazzi, famiglie e comunità. Durante l’incontro è stata anche ricordata e spiegata la collaborazione pluriennale con Arcigay attraverso il progetto #BeYou, uno sportello di ascolto e supporto psicologico online gratuito dedicato alle persone che affrontano il percorso di coming out e a chi le accompagna, a sostegno di un contesto sempre più inclusivo, sicuro e rispettoso della diversità.