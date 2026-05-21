100 Anni di Blu, l'iniziativa che celebra un'icona della bellezza

Alcuni prodotti sono così iconici da appartenere ormai all'immaginario collettivo. Tra questi, la mitica latta rotonda blu con la scritta bianca si piazza senza dubbio sul podio degli oggetti più amati, a cui milioni di persone associano un ricordo piacevole, lontano o recente che sia. Perché NIVEA Creme abbiamo iniziato a conoscerla già da bambini, quando la mamma la usava per idratare la nostra pelle delicata, o per ammorbidire le sue mani nel corso della giornata, tra un impegno e l'altro. Crescendo, poi, l'abbiamo portata sempre con noi nella vita di ogni giorno, sia nella versione più grande, perfetta anche come doposole al termine di una giornata in spiaggia, che nella mini, da tenere in borsetta per usarla all'occorrenza. Oltre al design, che negli anni si è aggiornato mantenendo però sempre intatto il DNA del marchio originario di Amburgo, e alla inconfondibile texture ricca e nutriente, anche la fragranza è indimenticabile. Leggera e delicata, trasmette un'immediata sensazione di benessere perché evoca quei gesti di cura che ci hanno accompagnato nel corso della crescita.

Un'icona dal look intramontabile

Era il 1925 quando Beiersdorf diede alla sua crema un nuovo aspetto, essenziale e ricercato, racchiudendola in una confezione rotonda in alluminio. Il nuovo direttore della pubblicità dell'epoca, Juan Gregorio Clausen, che era stato un capitano dell'Imperial Navy, decise di sostituire il pack giallo Art Nouveau delle origini con una confezione blu con scritte bianche. L’annuncio dell’epoca recitava "il contenuto resta lo stesso, poiché non può essere migliorato”, a sottolineare l'eccellenza del prodotto. Il cambiamento fu dunque puramente visivo, eppure rivoluzionario, perché donò a questa crema un’identità destinata ad attraversare le generazioni. Così, quello che all'epoca era un piccolo lusso, dato che acquistare un trattamento per la pelle non era alla portata di tutti, oggi invece fa parte del quotidiano di ognuno di noi. Con alle spalle una storia così lunga e importante, oggi NIVEA Creme guarda al futuro, rivisitando il suo iconico design in chiave green: dal 2024, infatti, ogni latta blu contiene almeno l’80% di alluminio riciclato, riducendo significativamente la propria impronta di carbonio.