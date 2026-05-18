Premio Accademia del Profumo 2026: l'eccellenza olfattiva tra innovazione e glamour

Esistono memorie che non hanno bisogno di parole, ma solo di un respiro. Il profumo è quel filo invisibile che connette il passato al futuro, un’emozione liquida capace di cristallizzare un istante e trasformarlo in eterno. Con questo spirito di pura meraviglia, il mondo delle fragranze si prepara a celebrare il suo appuntamento più atteso: il Premio Accademia del Profumo 2026, giunto alla 37° edizione, iniziativa di Cosmetica Italia - associazione nazionale imprese cosmetiche in collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna .

Ludovica Frasca: la nuova madrina del Premio

Freschezza e modernità sono le note di testa del “bouquet” di quest’edizione 2026, rappresentate dal volto e dalla sensibilità di Ludovica Frasca. L'influencer, showgirl e content creator è stata scelta come madrina e conduttrice della serata di premiazione che, dopo il successo dello scorso anno, si terrà al Teatro alla Scala il 20 settembre, a chiusura della quinta edizione della Milano Beauty Week.

Il legame di Ludovica con il profumo è intimo e profondo: «Il profumo è gestualità, è eleganza» racconta, sottolineando come le fragranze siano un po’ come una "firma" dell'identità di ognuno. Una collaborazione, quella con Accademia, sbocciata come naturale conseguenza di un rapporto di stima da parte della conduttrice verso l’istituzione, da sempre impegnata nel fare della cultura olfattiva una mission. «Perché dietro un profumo c’è un mondo» ha dichiarato Ludovica. Un mondo in cui niente è lasciato al caso, costituito da materie prime selezionate con cura maniacale, ma anche da comunicazione, packaging e creatività. Un mondo che merita di essere conosciuto e apprezzato da quante più persone possibile.

Le fragranze in gara: un mosaico di emozioni

L’universo del Premio si svela attraverso un percorso che celebra il profumo in ogni sua sfaccettatura, partendo dall’ambitissimo titolo di Miglior profumo dell’anno. Questo riconoscimento rappresenta il cuore pulsante della competizione, dove l'estetica del flacone e l'emozione della scia si fondono in un unico racconto sensoriale.

Per quanto riguarda l'universo maschile, le creazioni in gara raccontano di una mascolinità moderna e variegata, un mix di contrasti tra legni nobili e freschezze inaspettate.