Premio Accademia del Profumo 2026: l'eccellenza olfattiva tra innovazione e glamour

Esistono memorie che non hanno bisogno di parole, ma solo di un respiro. Il profumo è quel filo invisibile che connette il passato al futuro, un’emozione liquida capace di cristallizzare un istante e trasformarlo in eterno. Con questo spirito di pura meraviglia, il mondo delle fragranze si prepara a celebrare il suo appuntamento più atteso: il Premio Accademia del Profumo 2026, giunto alla 37° edizione, iniziativa di Cosmetica Italia - associazione nazionale imprese cosmetiche in collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna.
Quest'anno si respira un’atmosfera di stimolante rinnovamento, l’inizio di un nuovo, moderno corso che punta a rendere la cultura olfattiva un patrimonio sempre più condiviso e inclusivo. Il cambiamento parte dal vertice, con la recente nomina di Gianluca Toniolo, CEO di Dolce&Gabbana Beauty, come nuovo Presidente per il triennio 2025–2028, raccogliendo il testimone da Ambra Martone, che ha guidato l'istituzione con successo dal 2019.
Un viaggio, quello di Accademia del Profumo, che prosegue – anno dopo anno – confermandosi come autentico progetto culturale, in un periodo di grande trasformazione per il settore, come sottolineato dal neopresidente. L’obiettivo, quindi, è sempre di più quello di «favorire un dialogo sinergico tra le aziende e promuovere nel mondo la qualità della profumeria italiana», spiega Toniolo.
Ludovica Frasca: la nuova madrina del Premio
Freschezza e modernità sono le note di testa del “bouquet” di quest’edizione 2026, rappresentate dal volto e dalla sensibilità di Ludovica Frasca. L'influencer, showgirl e content creator è stata scelta come madrina e conduttrice della serata di premiazione che, dopo il successo dello scorso anno, si terrà al Teatro alla Scala il 20 settembre, a chiusura della quinta edizione della Milano Beauty Week.
Il legame di Ludovica con il profumo è intimo e profondo: «Il profumo è gestualità, è eleganza» racconta, sottolineando come le fragranze siano un po’ come una "firma" dell'identità di ognuno. Una collaborazione, quella con Accademia, sbocciata come naturale conseguenza di un rapporto di stima da parte della conduttrice verso l’istituzione, da sempre impegnata nel fare della cultura olfattiva una mission. «Perché dietro un profumo c’è un mondo» ha dichiarato Ludovica. Un mondo in cui niente è lasciato al caso, costituito da materie prime selezionate con cura maniacale, ma anche da comunicazione, packaging e creatività. Un mondo che merita di essere conosciuto e apprezzato da quante più persone possibile.
Le fragranze in gara: un mosaico di emozioni
L’universo del Premio si svela attraverso un percorso che celebra il profumo in ogni sua sfaccettatura, partendo dall’ambitissimo titolo di Miglior profumo dell’anno. Questo riconoscimento rappresenta il cuore pulsante della competizione, dove l'estetica del flacone e l'emozione della scia si fondono in un unico racconto sensoriale.
Per quanto riguarda l'universo maschile, le creazioni in gara raccontano di una mascolinità moderna e variegata, un mix di contrasti tra legni nobili e freschezze inaspettate.
Non meno affascinante è la selezione dedicata alla donna, dove la maestria dei nasi profumieri ha dato vita a bouquet che risvegliano i sensi, spaziando dall’energia frizzante degli agrumi all’intensità delle note speziate e gourmand, dalla delicatezza floreale alla profondità degli accordi legnosi.
Il viaggio prosegue tra i segreti della Miglior creazione olfattiva, dove la qualità delle materie prime e l'innovazione vengono svelate attraverso il rigore del blind test, e l'eccellenza del Miglior packaging, premiato per la sua coerenza e il suo design. La Migliore comunicazione celebra la capacità di evocare sogni attraverso immagini e testimonial d’eccezione; il legame con il territorio, nello specifico l’origine italiana, insieme alla qualità della fragranza e all’eleganza, innovazione e originalità nella progettazione, sono le caratteristiche protagoniste dei premi dedicati al Miglior profumo Made in Italy. La qualità della fragranza, unita a creatività e ricercatezza progettuale, distingue invece la categoria dedicata alla Miglior profumazione d’ambiente. L’alto artigianato trova spazio nelle categorie dedicate al Miglior profumo collezione esclusiva grande marca, Miglior profumo artistico indipendente e Miglior profumo artistico. Infine, la vera novità dell’anno: il Miglior profumo lifestyle, un tributo a fragranze inclusive e accessibili che riflettono lo spirito del tempo. Un riconoscimento speciale è poi previsto per il “naso” creatore del profumo che ha ottenuto i migliori risultati di vendita, a valore e a volume, nei primi sei mesi dall’uscita sul mercato italiano.
Una giuria estesa: come votare e dove provare le fragranze
La parola passa ora a voi, i veri protagonisti. Fino al 16 giugno 2026, il pubblico potrà eleggere il Miglior Profumo dell'Anno votando sul sito ufficiale di Accademia del Profumo. Partecipare significa non solo sostenere la propria fragranza del cuore, ma anche avere la possibilità di vincere uno dei 100 profumi finalisti.
Per guidarvi in questa scelta sensoriale, le fragranze finaliste saranno protagoniste in oltre 240 profumerie Naïma su tutto il territorio nazionale: un'occasione unica per provare sulla pelle queste opere d'arte prima di esprimere il proprio voto.
I vincitori saranno svelati domenica 20 settembre 2026, al Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini del Teatro alla Scala durante la serata di chiusura della Milano Beauty Week. Un tributo alla bellezza, una serata dedicata all'unica forma d'arte che riesce a renderci presenti e, allo stesso tempo, a farci viaggiare altrove con un semplice respiro.