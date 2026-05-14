Festival di Cannes 2026, Vin Diesel con la giacca Fast Forever porta lo stile racing sulla Croisette

Prima ancora del film e della reunion a Cannes 2026, c’è stata una schiena: quella di Vin Diesel sulla Croisette, avvolta in una giacca nera ricamata con grafica racing e scritta “Fast Forever” . Un capo manifesto, non un semplice look celebrativo: nero da red carpet , ricami da spettacolo, lettering da franchise, attitudine da uomo d’azione. La celebrazione per i 25 anni del film del 2001, con una proiezione late-night al Grand Théâtre Lumière, ha riportato a Cannes Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, il produttore Neal H. Moritz e Meadow Walker, figlia di Paul Walker. Un primo capitolo accolto, ancora, come classico pop: un film nato tra corse clandestine, garage e cultura street-racing, poi diventato franchise globale da oltre 7 miliardi di dollari al box office mondiale.

Il punto moda è tutto nella scelta di Diesel: la giacca, nera con disegno da corsa e scritta “Fast Forever” in paillettes sulla schiena, rimanda anche al prossimo capitolo della saga, previsto per il 17 marzo 2028. La forza del look sta proprio qui: Vin Diesel non prova a entrare nel dress code classico di Cannes, ma lo riscrive . Non con uno smoking, non con un tuxedo da cerimonia, ma con una racing jacket da sera, una divisa identitaria costruita per condensare tutto in un’immagine: la saga, il personaggio, il futuro del franchise, la memoria di Paul Walker , il mito di Dominic Toretto. La giacca funziona perché racconta Vin Diesel più di un completo perfetto: il nero, la fisicità, la testa rasata, la postura frontale, l’idea di forza e fedeltà che Fast & Furious ha trasformato in codice narrativo.

Il film nasce quindi come un noir urbano travestito da action racing : più che la velocità in sé, racconta il momento in cui Brian smette di guardare quel mondo da infiltrato e comincia a sentirsi parte di una famiglia. È lì che la saga trova il suo codice più duraturo: non la corsa, ma l’appartenenza . Un aneddoto aiuta a capire perché quell’immaginario sia rimasto così riconoscibile. Il film fu ispirato anche da “Racer X”, reportage pubblicato da Vibe nel 1998 e firmato da Kenneth Li, dedicato alla scena delle corse clandestine e alla cultura delle auto elaborate. Da quell’articolo non nasce solo un action movie: nasce una grammatica visiva. Il garage diventa un luogo identitario, l’auto un autoritratto, la velocità un modo di dichiarare chi si è prima ancora di parlare.

L’immaginario che Diesel porta a Cannes è preciso: pelle, asfalto, carrozzerie lucide, canotte, denim, occhiali scuri, corpi atletici, cromature. Nel 2001 era cultura tuning : auto modificate, motori elaborati, neon sotto la scocca, spoiler, garage, corse notturne. Nel 2026 è archivio Y2K , cioè quell’estetica tra fine Anni '90 e primi Duemila fatta di superfici lucide, jeans bassi, accessori metallici, silhouette aderenti, club culture, loghi evidenti e desiderio di velocità. Fast & Furious ha reso quel vocabolario immediatamente pop . La macchina non era più solo un mezzo, ma un autoritratto. Il garage non più soltanto un luogo tecnico, ma un’estensione del guardaroba.

La canotta bianca di Toretto, il nero di Letty, le giacche in pelle, i denim bassi, i gioielli evidenti e le auto cromate erano segni di appartenenza . Venticinque anni dopo, quegli stessi segni rientrano nel lessico moda come materiali da rilettura: biker jacket, pantaloni cargo, occhiali wraparound, zip tecniche, giacche da circuito, dettagli metallici, grafiche da sponsor.

Il motorsport come nuovo territorio lifestyle

La moda ha già eletto il motorsport a nuovo territorio lifestyle: paddock come front row, piloti come figure di stile, teamwear come oggetto desiderabile, trophy trunk come nuovo simbolo di lusso itinerante. Dal 2025 LVMH è partner globale decennale della Formula 1, con Louis Vuitton, Moët Hennessy e TAG Heuer dentro un racconto che unisce performance, orologeria, hospitality e cerimoniale del podio. Louis Vuitton, ad esempio, ha firmato i bauli trophy trunk ufficiali dei Gran Premi, TAG Heuer è tornato Official Timekeeper della Formula 1 e Moët & Chandon è rientrato sul podio come champagne ufficiale.

A questo si aggiunge la trasformazione dei piloti in figure moda. Lewis Hamilton è stato il caso più evidente: non solo icona da paddock, ma Ambassador e guest designer per Dior Men, con una capsule lifestyle realizzata insieme con Kim Jones. Sul fronte streetwear, Puma ha nominato A$AP Rocky creative director della partnership Puma x Formula 1, con un focus dichiarato sull’intersezione tra motorsport, moda e cultura urbana. Adidas, intanto, è diventata kit supplier di Mercedes-AMG Petronas Formula One Team dal 2025, con apparel, footwear e accessori disponibili anche per i fan. Ferrari ha costruito un progetto fashion & lifestyle sotto la direzione creativa di Rocco Iannone, portando in passerella un guardaroba che traduce il codice della casa di Maranello - rosso, performance, pelle, superfici tecniche, idea di velocità - in abbigliamento e accessori. Balenciaga, con la collaborazione Alpinestars, ha invece lavorato sul lato più fisico dell’immaginario racing, arrivando a un casco S-R10 con spoiler da corsa e logo della maison: non più solo protezione tecnica, ma oggetto moda da immaginario motorsport.

Per questo Fast & Furious a Cannes non è una parentesi pop, ma una certificazione estetica ben precisa. La canotta bianca di Toretto, il nero di Letty, le giacche in pelle, i jeans bassi, le auto cromate, i gioielli evidenti e le racing jacket sono codici che la moda ha già riassorbito, elevato e rimesso in circolo. Vin Diesel, con la giacca “Fast Forever”, porta sulla Croisette un immaginario completo, immediatamente riconoscibile, ancora iconico ed attuale, anche dopo 25 anni.

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