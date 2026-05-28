Rétro bag, tra le borse di tendenza della moda Estate 2026 quelle dall’allure vintage sono il new chic di cui innamorarsi

Essenziali, minimal ed eleganti, ma anche pratiche e comode. Tra le borse di tendenza della moda Primavera/Estate 2026, le rétro bag mettono d’accordo davvero tutte: chi ama le borse a mano e chi ama le borse a spalla, chi è alla ricerca di una day bag e chi sogna una borsa senza tempo, perfetta anche per la sera. In un mix tra ladylike, granny style e minimalismo anni ‘90, hanno manici lunghi, silhouette strette e allungate, e per questa stagione oltrepassano le classiche nuance nero e testa di moro per abbracciare (anche) una palette vitaminica.

A decretarne il ritorno la combo (sempre potentissima) tra i look street style e le proposte delle maison, che le eleggono così a nuovi must-have di collezione. Come la Gucci Borsetto: recentemente avvistata al braccio di celeb come Demi Moore e Isabelle Huppert a Cannes, rievoca il fascino vintage della borse da signora degli anni ‘40 e ‘50 ed è già l’it-bag di stagione della maison, complice la campagna Beauty and the bag che la vede protagonista con Kate Moss ed Emily Ratajkowski. Una tendenza confermata anche da brand come Jil Sander, Prada o Alaïa, rispettivamente con le loro borse top handle Linea, Bonnie e Teckel: icone indiscusse e feticcio assoluto di tutte le cool girl. Lo dice lo street style e lo conferma lo shopping di stagione.

Icona di stagione

Tra le nuove it-bag della Primavera/Estate 2026 la Gucci Borsetto è già una star. Non a caso è protagonista dei celebrity look più cool di tutti gli ultimi mesi. L’iconica fascia Web e il morsetto emblema della maison la rendono una signature perfetta per ogni look. Per un’attitude da diva, si porta al braccio come fa Isabelle Huppert e si abbina a un occhiale shield che scherma il volto.