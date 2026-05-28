Rétro bag, tra le borse di tendenza della moda Estate 2026 quelle dall’allure vintage sono il new chic di cui innamorarsi

Essenziali, minimal ed eleganti, ma anche pratiche e comode. Tra le borse di tendenza della moda Primavera/Estate 2026, le rétro bag mettono d’accordo davvero tutte: chi ama le borse a mano e chi ama le borse a spalla, chi è alla ricerca di una day bag e chi sogna una borsa senza tempo, perfetta anche per la sera. In un mix tra ladylike, granny style e minimalismo anni ‘90, hanno manici lunghi, silhouette strette e allungate, e per questa stagione oltrepassano le classiche nuance nero e testa di moro per abbracciare (anche) una palette vitaminica.
A decretarne il ritorno la combo (sempre potentissima) tra i look street style e le proposte delle maison, che le eleggono così a nuovi must-have di collezione. Come la Gucci Borsetto: recentemente avvistata al braccio di celeb come Demi Moore e Isabelle Huppert a Cannes, rievoca il fascino vintage della borse da signora degli anni ‘40 e ‘50 ed è già l’it-bag di stagione della maison, complice la campagna Beauty and the bag che la vede protagonista con Kate Moss ed Emily Ratajkowski. Una tendenza confermata anche da brand come Jil Sander, Prada o Alaïa, rispettivamente con le loro borse top handle Linea, Bonnie e Teckel: icone indiscusse e feticcio assoluto di tutte le cool girl. Lo dice lo street style e lo conferma lo shopping di stagione.
Icona di stagione
Tra le nuove it-bag della Primavera/Estate 2026 la Gucci Borsetto è già una star. Non a caso è protagonista dei celebrity look più cool di tutti gli ultimi mesi. L’iconica fascia Web e il morsetto emblema della maison la rendono una signature perfetta per ogni look. Per un’attitude da diva, si porta al braccio come fa Isabelle Huppert e si abbina a un occhiale shield che scherma il volto.
Isabelle Huppert - Credit Getty Images; Bauletto Gucci
Rétro sì, ma con una palette super contemporanea
Il micro trend più nuovo rispetto al tema è certamente quello legato al colore. Le borse colorate sono il vero must have della moda Primavera/Estate 2026 e si declinano anche in chiave rétro bag. Una su tutte? La fotografatissima borsa Longchamp L Looong, in morbida pelle latte e menta, una nuance delicata che d’estate si abbina con tutto. I dettagli dal sapore vintage come la silhoutte profilata da piping tono su tono e le fibbie dorate le conferiscono poi un’allure da sciura come tendenza comanda.
Credits Getty Images; Borsa Longchamp L Looong
Borse allungate su cui investire
Lanciata già nella Primavera 2024, la borsa Bonnie di Prada è tra i modelli carry on della maison, confermandosi una IT a tutti gli effetti. Il suo stile timeless - che coniuga una certa allure vintage con il minimalismo contemporaneo - e un DNA ricercato e versatile la rendono l’investimento perfetto per abbracciare il trend senza rischi, con la certezza di indossarla non solo questa estate, ma stagione dopo stagione, anno dopo anno. Soprattutto se scelta in una variante colore più classy come il testa di moro. Chic ed essenziale.
Credits Getty Images; Borsa Bonnie di Prada
L’eleganza a portata di mano, questione di sottrazione
Silhouette geometrica, colori polverosi e un nome che la dice - letteralmente - lunga sulla sua forma(lità). La borsa Linea di Jil Sander è amatissima per il suo design pulito e quella linearità asciutta che la rende elegante e ricercata, capace di dare carattere a qualsiasi look attraverso una caratteristica fondamentale nel vero lusso: l’understatement. Facile da indossare, è un vero passepartout ed è uno dei modelli più amati da it-girl, fashion icon e addette ai lavori. Vale la pena fidarsi del loro buon gusto.
Credits Getty Images; Borsa Linea di Jil Sander
Una borsa allungata che è un vero feticcio
Si scrive Teckel, ma non stiamo parlando di un bassotto, anche se il suo profilo lo ricorda benissimo. In realtà da quando l’ormai ex direttore creativo di Alaïa, Pieter Mulier, l’ha lanciata è diventata più che un feticcio: una vera ossessione tra tutte le cool girl. Stagione dopo stagione, dal bianco, al rosso, al turchese, passando per il classico nero, è diventata una delle it-bag più fotografate e desiderate. La variante più chic e femminile perfetta per l’estate? Quella in raso azzurro, perfetta per illuminare i look più chic delle serate estive.
Credits Getty Images; Borsa Teckel
Un grande classico che non passa di moda
Segni particolari: senza tempo. Una borsa con forma stretta e allungata, realizzata in ottima pelle, da scegliere in una tonalità marrone scuro, è tra gli acquisti più furbi e intelligenti da fare perché durerà a lungo e sarà perfetta sia su outfit eleganti che nei daily look più rilassati. Come la praticissima borsa Escape di Pinko: con due manici lunghi e una tracolla crossbody è la borsa versatile e fedele che vi accompagnerà in tutte le fughe estive, ma anche per il rientro in città.
Credits Getty Images; Borsa Escape di Pinko