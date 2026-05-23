Passione giardino: come allenare il pollice verde in cinque mosse

Il florovivaismo italiano vale già 3,25 miliardi di euro (dati Coldiretti-Assofloro 2025) e il settore cresce, trainato anche da chi acquista la prima piantina a trent’anni e non sa ancora cosa farsene. Ecco cinque modi per affinare il proprio pollice verde, tra botanica, buon senso e un po’ di tech, grazie anche ai consigli di Orticola (il cui tema 2026 è stato – per l’appunto - “Il giardinaggio fa la felicità”).

C’è un batterio nel terreno che produce serotonina . Si chiama Mycobacterium vaccae , è del tutto innocuo, e secondo ricerche condotte da studiosi inglesi basterebbe entrarci in contatto attraverso le mani nella terra o l’inalazione per attivarne gli effetti benefici: abbassare il cortisolo, migliorare l’umore, ridurre l’ansia.

Come scegliere la pianta giusta per ognuno

Il cimitero dei vasi abbandonati sui balconi italiani racconta sempre la stessa storia: qualcuno ha comprato una pianta bella, non una pianta adatta. La regola di base è partire dallo spazio e dalla luce che si ha, non da quella che si vorrebbe avere.

Per chi inizia da zero, le succulente e le cactacee (dette altrimenti piante grasse) restano la scelta più onesta: tollerano l’abbandono, prosperano in appartamento, fioriscono anche con cure minime. Le piante aromatiche, invece, come rosmarino, timo e menta, hanno il vantaggio aggiuntivo di essere utili in cucina, il che abbassa la soglia di dimenticanza. Per chi ha un balcone esposto e qualche ambizione in più, i nasturzi (eduli, colorati, praticamente indistruttibili) sono un ottimo secondo passo. Tra l’altro fiori e foglie sono anche commestibili.

La regola che funziona: una pianta alla volta, finché non muore o finché non si è capito perché è sopravvissuta.