Orient Express Corinthian, a Cannes il veliero da record da un milione di dollari al giorno

Mentre la settantanovesima edizione del Festival di Cannes procede tra cinema e glamour, al largo della Croisette è l’Orient Express Corinthian ad attirare l’attenzione. Parliamo del debutto ufficiale del veliero più grande del mondo, primo yacht a vela della flotta Orient Express. Una sagoma blu notte di 220 metri che si staglia sulla linea dell’orizzonte conquistandosi un posto nella memoria di questa kermesse.
La concomitanza con i dodici giorni in cui il cinema celebra il sogno e l’arte di vivere risponde a una precisa strategia d'immagine. La scelta della vetrina mediterranea fa parte di un preciso piano di posizionamento internazionale per un investimento complessivo che si aggira intorno al miliardo di euro. Il progetto, sviluppato dal Gruppo Accor in sinergia con i Chantiers de l’Atlantique, segna il debutto del marchio ferroviario nel segmento dello yachting di altissimo livello, con un'offerta commerciale d'élite: il noleggio esclusivo dell’intero veliero, infatti, tocca la cifra record di un milione di dollari al giorno.
L’Orient Express Corinthian durante il varo del 29 aprile 2026 a Saint-Nazaire (Loira Atlantica, Francia) - Courtesy Press Office
La tecnologia invisibile che protegge il silenzio del mare
Nonostante una stazza imponente e un peso di 15 mila tonnellate, lo scafo, dipinto nella stessa tonalità blu notte dei treni storici e battezzato nei cantieri francesi di Saint-Nazaire, si muove con un'agilità inaspettata. Il segreto risiede in un sistema di navigazione a vela di ultima generazione che ha richiesto dieci anni di studi. La nave è dotata di tre alberi in carbonio alti più di cento metri che sorreggono tre enormi vele rigide e completamente automatizzate.
Queste strutture ruotano da sole per catturare il vento e possono persino inclinarsi per permettere al gigante del mare di passare sotto i ponti di tutto il mondo. Il risultato è una navigazione che unisce la propulsione ecologica a un'andatura fluida: con venti intensi la nave viaggia a 12 nodi muovendosi esclusivamente a vela. Per i tratti a motore viene utilizzato il gas naturale liquefatto, mentre un sistema di intelligenza artificiale monitora costantemente l'acqua circostante per evitare collisioni e proteggere i mammiferi marini.
L'arte di vivere a bordo: suite panoramiche e alta cucina
Questa architettura d'avanguardia è stata pensata per eliminare del tutto rumori e vibrazioni, trasformando la vita a bordo in un'esperienza di puro relax. Gli interni, curati dall'architetto Maxime d’Angeac, rileggono le atmosfere e le geometrie dell'Art Déco attraverso dettagli artigianali, marmi, pelli e legni pregiati di manifattura italiana. Al posto delle classiche cabine, la nave ospita 54 suite panoramiche con ampie vetrate affacciate sull'acqua e servizio di maggiordomo dedicato, con superfici che spaziano dai 41 metri quadrati fino ai 230 della suite presidenziale posizionata a poppa, dotata di terrazza privata e sala pesi.
Anche l'offerta gastronomica e il tempo libero seguono i ritmi dell'alta hotellerie: i cinque ristoranti di bordo sono affidati alla firma dello chef pluristellato Yannick Alléno, a cui si affiancano otto bar a tema, un teatro privato, una sala cinema e uno studio di registrazione per artisti. Per il benessere sono stati predisposti una spa Guerlain, una piscina con corsia di nuoto controcorrente e una piattaforma galleggiante per fare il bagno durante le soste in rada. Dopo la stagione estiva tra il Mediterraneo e Venezia, l'itinerario prevede il trasferimento oltreoceano per i mesi invernali nei Caraibi.
La linea del tempo: i giganti del mare superati dal Corinthian
Prima dell'Orient Express Corinthian il titolo di nave a vela più grande del mondo, secondo i registri del Guinness World Record, apparteneva alla Golden Horizon. Contraddistinta da una lunghezza di 162 metri, l'imbarcazione a cinque alberi era stata costruita dal cantiere croato Brodosplit con il nome di Flying Clipper. In seguito a prolungate controversie legali e commerciali che ne avevano bloccato l'utilizzo, la nave era stata rilevata dal cantiere stesso e successivamente affidata al marchio Tradewind Voyages con il nome attuale.
Golden Horizon - Credits Getty Images
Ancora prima, fino al 2019, anno dell'avvento della Golden Horizon, il vertice della categoria era occupato dalla Royal Clipper, varata nel 2000 su progetto dell'architetto navale Robert McFarlane. Il disegno della nave si ispirava esplicitamente al Preussen, storico veliero mercantile a cinque alberi attivo nei primi anni del Novecento. Con i suoi 134 metri di lunghezza e un imponente apparato di 42 vele spiegate, la Royal Clipper ha mantenuto a lungo il primato di più grande nave a vele quadre interamente armata del mondo.
L'evoluzione tecnologica ha ora spostato l'asse del settore verso una gestione completamente automatizzata della propulsione eolica. Una transizione destinata ad ampliarsi a breve: nei cantieri di Saint-Nazaire è già in fase di allestimento l'Orient Express Olympian, l'unità gemella della Corinthian il cui debutto è previsto per il 2027.
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