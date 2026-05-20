Orient Express Corinthian, a Cannes il veliero da record da un milione di dollari al giorno

Mentre la settantanovesima edizione del Festival di Cannes procede tra cinema e glamour, al largo della Croisette è l’Orient Express Corinthian ad attirare l’attenzione. Parliamo del debutto ufficiale del veliero più grande del mondo , primo yacht a vela della flotta Orient Express. Una sagoma blu notte di 220 metri che si staglia sulla linea dell’orizzonte conquistandosi un posto nella memoria di questa kermesse.

Queste strutture ruotano da sole per catturare il vento e possono persino inclinarsi per permettere al gigante del mare di passare sotto i ponti di tutto il mondo. Il risultato è una navigazione che unisce la propulsione ecologica a un'andatura fluida: con venti intensi la nave viaggia a 12 nodi muovendosi esclusivamente a vela. Per i tratti a motore viene utilizzato il gas naturale liquefatto, mentre un sistema di intelligenza artificiale monitora costantemente l'acqua circostante per evitare collisioni e proteggere i mammiferi marini.

Nonostante una stazza imponente e un peso di 15 mila tonnellate, lo scafo, dipinto nella stessa tonalità blu notte dei treni storici e battezzato nei cantieri francesi di Saint-Nazaire, si muove con un'agilità inaspettata. Il segreto risiede in un sistema di navigazione a vela di ultima generazione che ha richiesto dieci anni di studi. La nave è dotata di tre alberi in carbonio alti più di cento metri che sorreggono tre enormi vele rigide e completamente automatizzate.

L'arte di vivere a bordo: suite panoramiche e alta cucina

Questa architettura d'avanguardia è stata pensata per eliminare del tutto rumori e vibrazioni, trasformando la vita a bordo in un'esperienza di puro relax. Gli interni, curati dall'architetto Maxime d’Angeac, rileggono le atmosfere e le geometrie dell'Art Déco attraverso dettagli artigianali, marmi, pelli e legni pregiati di manifattura italiana. Al posto delle classiche cabine, la nave ospita 54 suite panoramiche con ampie vetrate affacciate sull'acqua e servizio di maggiordomo dedicato, con superfici che spaziano dai 41 metri quadrati fino ai 230 della suite presidenziale posizionata a poppa, dotata di terrazza privata e sala pesi.

Anche l'offerta gastronomica e il tempo libero seguono i ritmi dell'alta hotellerie: i cinque ristoranti di bordo sono affidati alla firma dello chef pluristellato Yannick Alléno, a cui si affiancano otto bar a tema, un teatro privato, una sala cinema e uno studio di registrazione per artisti. Per il benessere sono stati predisposti una spa Guerlain, una piscina con corsia di nuoto controcorrente e una piattaforma galleggiante per fare il bagno durante le soste in rada. Dopo la stagione estiva tra il Mediterraneo e Venezia, l'itinerario prevede il trasferimento oltreoceano per i mesi invernali nei Caraibi.