Festival di Cannes 2026, la gravidanza di Barbara Palvin svelata in chiffon

Dentro un abito azzurro polvere. La scelta di Barbara Palvin di indossare un capo così etereo nella terza giornata del Festival di Cannes non è casuale: una creazione in chiffon leggero con taglio impero e scollo dritto che asseconda le nuove forme della futura mamma senza costringerle. Sì, perché la supermodella ungherese ha scelto la Croisette per svelare la sua prima gravidanza, davanti alla consueta muraglia di flash in occasione della première di Histoires parallèles.

Un annuncio - seguito da un post sui social con la foto dell'ecografia - che la top ha scelto di tenere per sé preservando fino all’ultimo l’effetto sorpresa: poche ore prima era stata infatti intercettata all’aeroporto di Nizza con un trench oversize visibilmente troppo ampio, una scelta tattica usata spesso dalle star per celare il pancione. Poi, il tappeto rosso di Cannes 2026 si è trasformato in palcoscenico per il lieto annuncio, ma con un peso diverso rispetto a un semplice gossip da festival. La modella, infatti, di recente ha affrontato pubblicamente il tema dell'endometriosi da cui era affetta e per la quale ha dovuto sottoporsi a un intervento.

Accanto a lei, nella vita e sul red carpet, il marito Dylan Sprouse, in smoking nero. La modella ha scelto così di festeggiare il lieto fine di un percorso difficile, indossando un capo personalizzato Miu Miu color azzurro polvere, con una linea morbida sotto il seno, dettagli plissé lungo tutta la silhouette e un ultimo dettaglio scenografico: il bordo di piume sul fondo della gonna, che aggiunge movimento a ogni passo.

I precedenti: il completo con cravatta di Rihanna al Met Gala 2025

Non è la prima volta che il tappeto rosso diventa un’occasione per svelare il pancione delle star. Lo aveva fatto Rihanna al Met Gala 2025, cogliendo tutti di sorpresa presentandosi sul carpet ufficiale dell'evento newyorkese sfoggiando un look Marc Jacobs col ventre arrotondato in bella vista. Un messaggio molto chiaro che parlava della sua terza gravidanza. La scelta del look per Rihanna onorava il dress code della serata – Tailored for You, cioé “Su misura per te” – e l’eleganza sartoriale del dandismo nero, con un abito custom made di Marc Jacobs, realizzato insieme con lo stylist Jahleel Weaver: blazer corto, cravatta, cappello a tesa larga, corsetto grigio a esaltare le forme, e lunga gonna con strascico.

Se per annunciare la prima maternità Rihanna nel 2022 aveva scelto un servizio fotografico, per la seconda aveva preferito l’esibizione del Superbowl. Infine, il Met Gala 2025, dove era arrivata tenendo la notizia segreta fino all’ultimo, svelandola di fatto solo poche ore prima, mostrando il suo pancione in un abito Miu Miu mentre lasciava il Carlyle Hotel per percorrere i gradini del Metropolitan Museum of Art.