Eleganza minimal chic, le star che fanno scuola (e come imitarle)

Jennifer Aniston - Credits Getty Images
Ci sono dei capi da tenere nell'armadio per sempre, perché attraversano le stagioni e le generazioni senza mai perdere rilevanza e ruolo. Sono i capi minimalisti che, una volta indossati, più che segnare una tendenza la assorbono e la reinterpretano attraverso lo styling, restando sempre se stessi. I punti di forza? La purezza delle linee, i colori neutri e la capacità di adattarsi a qualsiasi stile. Merito della loro essenzialità, quel basic che di volta in volta diventa una tela bianca su cui costruire il look. Basta cambiare proporzioni, layering o accessori per trasformare completamente il mood.
Carolyn Bessette-Kennedy – Credits Getty Images
Se icone come Carolyn Bessette-Kennedy hanno definito negli Anni ‘90 l’idea di stile basata sulla sottrazione, tra linee essenziali, palette discrete e un approccio “silenzioso” alla moda, oggi sono certe star a riproporre questa idea di eleganza senza sforzo all’insegna della versatilità, per un’estetica senza tempo. Imitarle significa fare un investimento sicuro sul guardaroba, pensato per gli anni a venire e per le future generazioni. Per ricreare i loro look basterà puntare su capi immortali - come l'intramontabile abito nero corto, la gonna a matita o la camicia - e cercare equilibrio tra rigore e leggerezza. Il segreto rimane sempre non aggiungere troppo: pochi elementi, ben calibrati.
L’intramontabile abito nero corto
Avvistata per le strade di New York, Karlie Kloss interpreta alla perfezione quel minimalismo Anni ’90 con un look semplice e rigoroso. Al centro un abito nero, con gonna midi e maniche a tre quarti, dalla linea asciutta e definita che disegna la silhouette in modo elegante e femminile. Anche gli accessori restano discreti: a completare l’outfit total black un paio di ballerine, shopping bag e occhiali da sole sottili. Il risultato è un look da ufficio contemporaneo, versatile e facilissimo da replicare.
L’abito corto nero diventa una soluzione perfetta per un aperitivo estivo nella versione scelta da Jennifer Aniston, con braccia e schiena scoperte e con vita bassissima segnata da una cintura. Per la sera, invece, da copiare il look piú scultoreo di Sydney Sweeney, con il suo minidress stretto in vita, con scollo orizzontale e spalle scoperte, completato da mini bag e un paio di occhiali ovali.
Da sinistra: Jennifer Aniston; Sydney Sweeney; Karlie Kloss - Credits Getty Images
La sensualità discreta della gonna a matita
Quello di Kendall Jenner a New York è un outfit da giorno chic, pratico ed essenziale, ideale da indossare in settimana per andare in ufficio, ma anche nel weekend, per un pranzo con le amiche. Alla base, una gonna bianca a matita dalla vestibilità morbida, sopra, due magliette sovrapposte a creare movimento. Gli occhiali da sole scuri e la soft bag fanno il resto. Ai piedi un paio di décolleté nere con tacco basso, perfette per dare un tocco femminile senza esagerare.
Richiama il tailleur sartoriale da giorno, invece, l’abbinamento gonna grigia e canottiera tono su tono di Ellie Bamber, da completare con una giacca se il contesto lo richiede. Sensuale per la sera la gonna a matita nera che lascia intravedere le gambe, da abbinare, come fa Simona Jakstaite, a una camicia trasparente con reggiseno a vista, pochette dorata che richiama la fibbia della cintura e décolleté borgogna.
Da sinistra: Kendall Jenner; Simona Jakstaite; Ellie Bamber - Credits Getty Images
La raffinatezza della camicia
Non abbandona mai i tacchi alti (anzi, altissimi) Victoria Beckham, ma spesso sfoggiati su look minimal. Come quello composto da una camicia morbida infilata in una gonna con spacco, completato da una borsa e mule, appunto, vertiginose. La camicia funziona anche di giorno, in situazioni formali, per esempio nella versione scelta da Chase Infiniti, con skirt grigia allacciata fino all’ultimo bottone e pantalone ampio con pinces, tutto in grigio; oppure nella variante bicolor preferita da Jennifer Lopez, con pantalone grigio maxi portato su un paio di tacchi a spillo con zeppa sul davanti e una camicia candida maliziosamente lasciata aperta fino a sotto il seno. Look che si possono adattare anche a una serata glam, magari puntando su una pochette-gioiello o bamboo.
Da sinistra: Jennifer Lopez; Chase Infiniti; Victoria Beckham – Credits Getty Images
Total white dal mattino alla sera
Fuori dalla Croisette di Cannes e ospite al pranzo di Ami Paris in onore della giuria e dei cineasti del festival, Demi Moore ha lasciato gli abiti sontuosi da red carpet per indossare un completo total white: gonna lunga a pieghe svasata, camicia e giacca con revers larghi. Di certo una dimensione meno pretenziosa rispetto a quella sfoggiata quest'anno sotto la consueta pioggia di flash cinefili. Piú informale e adatta a una giornata fuori porta, la versione di Gwyneth Paltrow, che ha di recente visitato Fiesole per la riapertura di un noto hotel di lusso, sfoggiando sui social un look da giorno minimal. In stile (country) chic, sullo sfondo della campagna toscana, l'attrice indossava una mise impalpabile, comoda, ma ricercata.
Camicia bianca con maniche appena sopra il gomito, gonna ampia e un unico dettaglio di colore (celeste) in vita. Facilissimo da riproporre, questo look va bene per una giornata all’insegna del tempo libero, ma anche sul lavoro. Più impegnativo l’outfit di Christine Wuerfel-Stauss, con gonna leggera e quasi trasparente fino alla caviglia e un top con scollo a goccia che lascia scoperta tutta la pancia, per una serata d’estate speciale, come una cena in riva al mare.
Anche qui le parole d'ordine ci sono tutte: pulizia, raffinatezza e versatilità.
Da sinistra: Gwyneth Paltrow - Immagine tratta dal profilo Instagram di Gwyneth Paltrow; Christine Wuerfel-Stauss - Credits Getty Images; Demi Moore - Credits Getty Images