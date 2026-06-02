Eleganza minimal chic, le star che fanno scuola (e come imitarle)

Ci sono dei capi da tenere nell'armadio per sempre, perché attraversano le stagioni e le generazioni senza mai perdere rilevanza e ruolo. Sono i capi minimalisti che, una volta indossati, più che segnare una tendenza la assorbono e la reinterpretano attraverso lo styling, restando sempre se stessi. I punti di forza? La purezza delle linee, i colori neutri e la capacità di adattarsi a qualsiasi stile . Merito della loro essenzialità, quel basic che di volta in volta diventa una tela bianca su cui costruire il look. Basta cambiare proporzioni, layering o accessori per trasformare completamente il mood.

Se icone come Carolyn Bessette-Kennedy hanno definito negli Anni ‘90 l’idea di stile basata sulla sottrazione, tra linee essenziali, palette discrete e un approccio “silenzioso” alla moda, oggi sono certe star a riproporre questa idea di eleganza senza sforzo all’insegna della versatilità, per un’estetica senza tempo. Imitarle significa fare un investimento sicuro sul guardaroba, pensato per gli anni a venire e per le future generazioni. Per ricreare i loro look basterà puntare su capi immortali - come l'intramontabile abito nero corto, la gonna a matita o la camicia - e cercare equilibrio tra rigore e leggerezza. Il segreto rimane sempre non aggiungere troppo: pochi elementi, ben calibrati.

L’intramontabile abito nero corto

Avvistata per le strade di New York, Karlie Kloss interpreta alla perfezione quel minimalismo Anni ’90 con un look semplice e rigoroso. Al centro un abito nero, con gonna midi e maniche a tre quarti, dalla linea asciutta e definita che disegna la silhouette in modo elegante e femminile. Anche gli accessori restano discreti: a completare l’outfit total black un paio di ballerine, shopping bag e occhiali da sole sottili. Il risultato è un look da ufficio contemporaneo, versatile e facilissimo da replicare.

L’abito corto nero diventa una soluzione perfetta per un aperitivo estivo nella versione scelta da Jennifer Aniston, con braccia e schiena scoperte e con vita bassissima segnata da una cintura. Per la sera, invece, da copiare il look piú scultoreo di Sydney Sweeney, con il suo minidress stretto in vita, con scollo orizzontale e spalle scoperte, completato da mini bag e un paio di occhiali ovali.