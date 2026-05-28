Al Guggenheim, la Pop Art torna a fare quello che sa fare meglio: disturbare

Sessant'anni dopo, quella tesi è diventata senso comune, ma la mostra non la dà per scontata, bensì la interroga. Il percorso si articola, quindi, su quattro gallerie nell'ala Tower del museo, con un'organizzazione che mescola la logica cronologica a quella tematica. Si parte dalla Tower 5 con le opere fondative degli anni Sessanta - Chryssa, Richard Hamilton, Roy Lichtenstein, Andy Warhol - per arrivare ai lavori contemporanei di Martine Gutierrez, Lauren Halsey, Lucia Hierro, Cara Romero . Artisti che usano la stessa grammatica visiva della Pop Art per raccontare mondi che la Pop Art originale non aveva ancora visto, o non aveva ancora voluto guardare.

Tutto inizia con una banana. È quel frutto maturo fissato al muro con del nastro adesivo da Maurizio Cattelan nel 2019, uno dei gesti più celebri dell’arte contemporanea, che il Guggenheim di New York ha scelto come simbolo di Guggenheim Pop: 1960 to Now , la grande mostra che apre il 5 giugno e che resterà visitabile fino al 10 gennaio 2027.

Yayoi Kusama e quella domanda ancora attuale

La Tower 7 è dedicata agli Happenings, gli eventi performativi che negli anni Sessanta mescolavano danza, musica, poesia e oggetti assurdi per smontare la liturgia del consumo. A presidiarla è Infinity Mirrored Room – Dancing Lights That Flew Up to the Universe di Yayoi Kusama: un'installazione immersiva quasi vertiginosa, con luci a LED che sfarfallano tra bianco e rosso, che dimostra come la sua pratica, da sempre ai margini di ogni categorizzazione, abbia influenzato contemporanei del calibro di Claes Oldenburg e Andy Warhol, pur restando ostinatamente singolare. La presenza di Kusama nell’ambito della mostra è la prova che la domanda aperta dalla Pop Art (chi decide cosa merita di essere guardato?) non ha ancora una risposta definitiva.