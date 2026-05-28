Hotel e ville pied dans l’eau per una fuga al lago davvero rigenerante

Il rumore delle onde sulle sponde o, al massimo, quello delle barche di passaggio sul lago. I piedi praticamente nell’acqua. C'è un modo per rigenerarsi in vacanza o nel weekend che parte da qui: rifarsi gli occhi e sgomberare la mente, grazie alla vista sullo specchio lacustre ventiquattr’ore su ventiquattro. Sono gli hotel, i boutique hotel e le ville pied dans l’eau che affacciano sui più begli scorci lacustri italiani, dal lago di Como a quello di Braies, garantendo privacy, libertà assoluta e comfort discreto. Spazi in cui il mondo fa una grande inversione di marcia, dove arriva il momento di respirare a fondo, dove il tempo rallenta e tutto si fa più leggero.

Hotel e Maison MUSA, lago di Como

C'è un luogo sul lago di Como dove godersi lo sciabordio dell'acqua a ogni ora del giorno: dalla colazione servita sulla veranda del Bar Gaia alla cena dietro le vetrate vista lago del ristorante Roteo - tra l'essenza del territorio e i sapori della tradizione mediterranee - fino al caffè bevuto sul terrazzo della camera, da cui osservare l’isola Comacina, binocolo alla mano. Spazio e libertà. È la visione di Hotel MUSA, boutique hotel contemporaneo affacciato sul lago dove il benessere autentico diventa lasciarsi alle spalle i rituali dell’hôtellerie più tradizionale e trovare uno spazio per sé, senza compromessi. Da questa filosofia sono nate anche le ville private Maison Musa, lontane dalle grandi hall affollate e dal viavai di turisti.

Ogni proprietà racconta una storia di ambienti curati e servizi personalizzati. Qui non si soggiorna, ma si abita, direttamente sull’acqua. Come a Vita B., un appartamento su più livelli fronte lago con giardino privato e sauna. O a Villa Musa, che domina lo specchio lacustre dall’alto con una piscina a sfioro che sembra entrarci direttamente. Per chi cerca un luogo con carattere c’è Villa Gabi, dove ogni ambiente ha la propria identità imprevedibile, con vista panoramica e terrazze. Infine, Ca’ Bela, una casa elegante con vista sull’Isola Comacina, giardino privato e piscina. Quattro indirizzi diversi dove potersi isolare completamente, oppure dove costruire il proprio soggiorno tailor-made: cene private con chef, pizza e BBQ night, cooking class e mixology class, tour in barca al tramonto, trattamenti benessere, visite alle dimore storiche del lago, escursioni in bicicletta o Vespa o servizi fotografici privati. Tutto sempre all’insegna della pace rigenerante.