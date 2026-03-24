Primavera tempo di barbecue all’aria aperta: i migliori (e più belli) del 2026

Kamado - Credits: Courtesy Press Office

L’arrivo della primavera porta con sé la voglia di stare all’aria aperta e godersi le serate con amici, magari per una bella grigliata. C’è stato un momento, neanche troppo lontano, in cui il barbecue era un oggetto da nascondere. Una scatola nera, un po’ unta, relegata in fondo al giardino, utile quanto basta per la domenica. Oggi è successo qualcosa di diverso: il barbecue è uscito allo scoperto. E lo ha fatto con una certa eleganza. Parlare di migliori barbecue significa ormai entrare in un territorio che somiglia più al design che alla cucina. Acciaio Corten, pietra sinterizzata, elettronica di precisione. Eppure, al centro resta sempre lo stesso gesto: accendere un fuoco.

“Non è tanto un discorso legato ai brand… la parte più importante è la tipologia di combustibile che più ci piace.” La frase di Luca Bordoni, volto di BBQool, è più utile di qualsiasi guida tecnica. Perché il barbecue, prima di essere un oggetto, è una scelta personale. C’è chi cerca silenzio e lentezza nella legna. Chi vuole immediatezza e controllo nel gas. Chi arriva all’elettrico perché vive in città e il fumo non è più tollerabile. Il punto non è trovare il migliore in assoluto. Il punto è capire quale racconto vogliamo costruire attorno al fuoco.