Piedi senza smalto: la pedicure al naturale è la tendenza dell’estate che piace alle star

Si può avere un aspetto elegante e curato anche senza il colore. Parliamo della pedicure, quella pratica su cui le donne si sono abituate a investire tempo e risorse, complici le mille possibilità di tenere sempre in ordine (e colorate) le estremità più basse, quelle che ora iniziano a fare capolino da sandali e scarpe aperte. Ebbene, la tendenza che abbiamo iniziato a vedere sulle celebrities in versione street style - ma anche sui red carpet - e che adesso, con l’arrivo dell’estate, sta iniziando a circolare sui profili social delle star, è quella di lasciare i piedi senza smalto, semplici e raffinati, in versione nature con un effetto chic.

Una pedicure che può sembrare più semplice rispetto a quelle che prevedono il colore, e che invece richiede una maggiore attenzione, perché le unghie al naturale devono essere sempre perfettamente curate e ben tenute, per risultare raffinate. Basta solo un po' di costanza.

Jennifer Lopez super sexy con unghie nature

Jennifer Lopez ha di recente condiviso alcuni scatti social che oltre a mostrare un fisico che ha del prodigioso - se si pensa che la cantante ha 56 anni – mettono in primo piano una pedicure naturale, dentro un paio di sandali trasparenti dalle punte spuntate. Una scelta che non sembra casuale, anche se gli scatti sono fatti in una camera d’albergo e non su un set, perché tutto è curatissimo: abito color carne che lascia scoperte le gambe muscolose, trucco marcato con labbra rosse e, infine, quello stile nature che fa capolino dalle scarpe aperte. Piuttosto una dichiarazione di stile.