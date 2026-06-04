Piedi senza smalto: la pedicure al naturale è la tendenza dell’estate che piace alle star

Gwyneth Paltrow - Credits Getty Images
Si può avere un aspetto elegante e curato anche senza il colore. Parliamo della pedicure, quella pratica su cui le donne si sono abituate a investire tempo e risorse, complici le mille possibilità di tenere sempre in ordine (e colorate) le estremità più basse, quelle che ora iniziano a fare capolino da sandali e scarpe aperte. Ebbene, la tendenza che abbiamo iniziato a vedere sulle celebrities in versione street style - ma anche sui red carpet - e che adesso, con l’arrivo dell’estate, sta iniziando a circolare sui profili social delle star, è quella di lasciare i piedi senza smalto, semplici e raffinati, in versione nature con un effetto chic.
Una pedicure che può sembrare più semplice rispetto a quelle che prevedono il colore, e che invece richiede una maggiore attenzione, perché le unghie al naturale devono essere sempre perfettamente curate e ben tenute, per risultare raffinate. Basta solo un po' di costanza.
Jennifer Lopez super sexy con unghie nature
Jennifer Lopez ha di recente condiviso alcuni scatti social che oltre a mostrare un fisico che ha del prodigioso - se si pensa che la cantante ha 56 anni – mettono in primo piano una pedicure naturale, dentro un paio di sandali trasparenti dalle punte spuntate. Una scelta che non sembra casuale, anche se gli scatti sono fatti in una camera d’albergo e non su un set, perché tutto è curatissimo: abito color carne che lascia scoperte le gambe muscolose, trucco marcato con labbra rosse e, infine, quello stile nature che fa capolino dalle scarpe aperte. Piuttosto una dichiarazione di stile.
Immagini tratte dal profilo Instagram di Jennifer Lopez
Kate Middleton, i piedi al naturale durante la danza indiana
Ci ha già abituati da tempo e piedi curati anche senza bisogno di semipermanenti variopinte la principessa del Galles Kate Middleton, con la sua pedicure perfettamente curata, ma con le unghie lasciate rigorosamente nature. L’ha sfoggiata di recente a Leicester, in occasione della sua visita al tempio indù Shreeji Dham Haveli, per celebrare la cultura e la comunità indiana britannica. La Principessa del Galles si è tolta le scarpe all'ingresso, sfoggiando piedi al naturale, sotto collant color carne. Un gesto non improvvisato, ma dettato dal protocollo. Poi la vera improvvisazione che ha messo in primo piano i piedi regali senza smalto: una danza tradizionale a cui ha preso parte la principessa durante una cerimonia religiosa unendosi al cerchio di donne a piedi nudi.
Kate Middleton - Credits Getty Images
Charlize Theron e lo street style essenziale
Fotografata di recente nelle strade di SoHo, Charlize Theron, ha sfoggiato un completo chiaro con giacca beige infilata nei pantaloni chiari, borsa grande bordeaux e, dulcis in fundo, sandali open toe molto semplici, con una pedicure senza colore: unghie corte e molto naturali, effetto nude. Il risultato è uno stile pulito e quotidiano. Theron spesso alterna look molto curati sul red carpet a manicure e pedicure super minimal o quasi “bare” nella vita di tutti i giorni, un atteggiamento che ormai si è consolidato nel suo stile street semplice e sofisticato.
Charlize Theron - Credits Getty Images
Emma Watson, unghie nature da blue carpet
Emma Watson è nota per il suo stile minimal, elegante, pulito e raffinato: pochi accessori, make-up naturale, capelli soft. Non stupisce quindi che anche nelle occasioni ufficiali metta in mostra in piedi, senza tacchi e senza nail art. Lo ha fatto per esempio sul blue carpet degli US Open 2023, quando ha sfoggiato un completo firmato Ralph Lauren (giacca e cintura), abbinato a sandali neri The Row, con le dita perfettamente nature, ma curatissime.
Emma Watson - Credits Getty Images
Jennifer Aniston, semplicità Anni ‘90
Minimal anche Jennifer Aniston, avvistata di recente per le strade di New York con un look sobrio e contemporaneo. Un abito corto, con braccia e schiena scoperte e con vita bassissima segnata da una cintura, completato da un paio di sandali nude con listini sottili e unghie senza smalto. D’altronde, l’attrice ha fatto delle scarpe aperte (spesso infradito nere) e della pedicure naturale un punto fermo del suo look, all’insegna del minimalismo e della disinvoltura. Un sottile richiamo agli Anni '90, quelli che l’hanno consacrata sulla scena mondiale, quando la pulizia e la semplicità erano punti guadagnati in fatto di glam.
Jennifer Aniston - Credits Getty Images
Come curare i piedi senza smalto
Semplici e raffinate, le unghie al naturale danno un'allure chic se perfettamente ben tenute. La manutenzione è semplicissima, ma richiede qualche passaggio.
Per prima cosa bisogna ammorbidire la pelle e le cuticole, magari tenendo i piedi a bagno in acqua tiepida. Dopo che i piedi sono stati inumiditi a sufficienza, è possibile usare una lima su quelle parti che tendono a ispessirsi risultando anche più secche, come i talloni e la parte esterna dell’alluce. Poi si procede a rimuovere le cuticole: per eliminare le pellicine basta respingerle con delicatezza utilizzando il tool in metallo o in legno, più gentile sulla pelle.
È il momento di limare le unghie, assicurandosi di non esagerare limando oltre la lunetta bianca. Infine l'idratazione, con una crema nutriente e un olio, per un aspetto morbido e levigato. E il gioco è fatto.
Credits Launchmetrics.com/Spotlight