Le coppie di star dell'estate: dai novelli sposi Taylor Swift e Travis Kelce ai Kardashian-Hamilton

Sono belli da vedere e si amano. Sono la dimostrazione, soprattutto per le giovani generazioni di fan, che i rapporti solidi e sinceri d’amore sono possibili, anche nell’era della comunicazione veloce, dove tutto si perde in pochi secondi, dove poco si fissa e tutto corre. Sono le star del mondo della musica e del cinema che nonostante gli impegni, le lunghe trasferte e, paradossalmente, una vita spesso vissuta in sordina per trovare un po’ di privacy e silenzio, trova l’amore e su quell’amore decide di investire. Sono le coppie di star che il mondo ha seguito in questi ultimi mesi: chi si è sposato, chi le nozze le sta preparando, chi consolida un rapporto ormai decennale. Sicuramente, tutti intenti a programmare le vacanze dell’estate 2026.
Dua Lipa e Callum Turner
Sempre uniti e affiatati, hanno iniziato ad alimentare le voci a proposito di una loro frequentazione nel 2024: Dua a una première di Callum; qualche scatto postato sui social; le foto a Londra mano nella mano. Lei, una delle popstar mondiali più amate; lui, una star del grande e piccolo schermo in ascesa. Insieme mostrano al mondo che il loro legame è destinato a durare quando compare al dito della cantante un anello in oro giallo e diamanti. Poi arrivano le nozze, le più chiacchierate del 2026, prima con la cerimonia laica a fine maggio a Londra, poi con la festa grande organizzata in Sicilia.
Dua e Callum stanno vivendo un'estate da novelli sposi: a luglio sono stati visti insieme alla finale dei Mondiali di calcio 2026 negli Stati Uniti e negli stessi giorni sono stati anche avvistati in un ristorante di New York mentre cantavano "Happy birthday" a una fan. E questa estate? Non è detto che non tornino nell’Italia che amano a tal punto da averla scelta per festeggiare il loro giorno più bello. Ancora una volta.
Dua Lipa e Callum Turner partecipano alla 34ª festa annuale di visione degli Academy Awards della Elton John AIDS Foundation il 15 marzo 2026 a West Hollywood, in California - Credits: Getty Images
Taylor Swift e Travis Kelce
Travis Kelce ha raccontato nel 2023 di aver provato a dare a Taylor un braccialetto con il suo numero durante l'Eras Tour di Kansas City. Da lì inizia la frequentazione tra la cantante e il giocatore di football, e poi sboccia la relazione che diventa anche pubblica. Nel 2025 l’exploit: l’annuncio allo zucchero sui social del matrimonio che diventa, insieme con quello di Dua Lipa, il più atteso del pop, oltre che un caso.
A inizio luglio le nozze, a New York, nella massima riservatezza, salvo quel riferimento al loro matrimonio che si è acceso sul maxischermo del Madison Square Garden ("Just&t married”) un messaggio che è stato giudicato da qualcuno un po’ megalomane. Ora, secondo numerose indiscrezioni, i due si stanno concentrando sulla vita lontano dai riflettori, provando a ridurre, almeno per una parte dell’estate, impegni e lavoro.
Damiano David e Dove Cameron
Il rapporto tra Dove e Damiano nasce nel 2023 tra i primi rumors e le prime foto rubate. A febbraio 2024, la svolta ufficiale: il debutto uno a fianco all’altro al Pre-Grammy Gala di Clive Davis, con bacio davanti ai fotografi. A maggio l'approdo al Met Gala, con styling coordinato. Nel 2025 la storia diventa racconto visivo quando Dove inserisce Damiano nel visualizer del singolo Whatever You Like, un collage di clip intime e quotidiane che mostrano l’amore in modo reale, senza artifici.
Poi il caso: una passeggiata durante un’uscita a Sydney Dove Cameron è stata fotografata con all’anulare sinistro un maxi solitario in oro bianco, pavé di diamanti e una pietra centrale taglio princess. Poi la conferma arrivata sui social con foto del diamante e la frase: “Il 2026 sarà un anno bellissimo”. I due sono quindi ufficialmente impegnati nei preparativi delle nozze. Le pubblicazioni matrimoniali sono già state affisse a Roma, città natale del cantante, e le indiscrezioni parlano di un matrimonio in Toscana a fine settembre.
Dove Cameron e Damiano David partecipano al Pre-GRAMMY Gala della 68ª edizione dei GRAMMY Awards e al GRAMMY Salute to Industry Icons, in onore di Avery Lipman e Monte Lipman, il 31 gennaio 2026 a Los Angeles, California - Credits: Getty Images
Zendaya e Tom Holland
Si sono incontrati nel 2016 sul set di Spider-Man: Homecoming. Prima amici, poi fidanzati, nel 2026 hanno confermato di essersi sposati in segreto, proprio negli stessi giorni in cui sui social giravano le foto di una Zendaya in abito da sposa, un'immagine che è stata scambiata da molti come quella del suo vero matrimonio e che, in realtà, era una campagna di comunicazione legata alla promozione del film The drama, interpretata dall’attrice accanto a Robert Pattinson.
Un cortocircuito di notizie che ha spiazzato anche i fan più attenti. Per l’estate 2026 sia Zendaya e Tom Holland proseguono infaticabili la loro stagione d'oro comune a Hollywood, con i due film più attesi dell'intera stagione: Spider-Man: Brand New Day e Odissea di Chrstopher Nolan. Davanti alle telecamere i due sfoggiano un'immagine impeccabile e abiti a tema col cinecomic, mentre cercano di ritagliarsi momenti molto tranquilli, lontani dagli eventi mondani, fedeli al proprio approccio garbato e riservato.
Tom Holland e Zendaya durante il photocall di Spider-Man: Brand New Day il 17 giugno 2026 ad Amsterdam, Paesi Bassi - Credits: Getty Images
Kim Kardashian e Lewis Hamilton
La storia tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton e una di quelle che dà almeno un po' di credito a chi sostiene che “l’amicizia tra uomo e donna non esiste”. I due, infatti, si conoscono almeno dal 2014, grazie agli eventi della moda e dello spettacolo. Solo dopo oltre dieci anni di amicizia, nel 2026, la loro relazione è diventata sentimentale, svelata da una fotografia in bicicletta condivisa sui social che confermava pubblicamente la loro relazione, dopo mesi di indiscrezioni e di avvistamenti.
E questa estate è stata inaugurata come una prima prova di famiglia per l’imprenditrice e il pilota britannico che si mostra sempre più presente nella dimensione più privata della vita della fondatrice di SKIMS: la coppia ha trascorso alcuni gioni in una casa sul lago insieme con i quattro figli di lei, e condiviso questi momenti di intimità e serenità con i fan sui social. Un modo per raccontare un nuovo capitolo della loro storia, che Kim ha commentato semplicemente così: “Estate al lago con le mie persone preferite”. Un messaggio semplice, ma che arriva chiaro e forte.
Lewis Hamilton e Kim Kardashian vengono visti durante il Gran Premio di Formula 1 di Monaco al Circuito di Monaco il 7 giugno 2026 a Monte-Carlo, Monaco - Credits: Getty Images