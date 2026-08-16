Le coppie di star dell'estate: dai novelli sposi Taylor Swift e Travis Kelce ai Kardashian-Hamilton

Sono belli da vedere e si amano. Sono la dimostrazione, soprattutto per le giovani generazioni di fan, che i rapporti solidi e sinceri d’amore sono possibili, anche nell’era della comunicazione veloce, dove tutto si perde in pochi secondi, dove poco si fissa e tutto corre. Sono le star del mondo della musica e del cinema che nonostante gli impegni, le lunghe trasferte e, paradossalmente, una vita spesso vissuta in sordina per trovare un po’ di privacy e silenzio, trova l’amore e su quell’amore decide di investire. Sono le coppie di star che il mondo ha seguito in questi ultimi mesi: chi si è sposato, chi le nozze le sta preparando, chi consolida un rapporto ormai decennale. Sicuramente, tutti intenti a programmare le vacanze dell’estate 2026.

Dua Lipa e Callum Turner

Sempre uniti e affiatati, hanno iniziato ad alimentare le voci a proposito di una loro frequentazione nel 2024: Dua a una première di Callum; qualche scatto postato sui social; le foto a Londra mano nella mano. Lei, una delle popstar mondiali più amate; lui, una star del grande e piccolo schermo in ascesa. Insieme mostrano al mondo che il loro legame è destinato a durare quando compare al dito della cantante un anello in oro giallo e diamanti. Poi arrivano le nozze, le più chiacchierate del 2026, prima con la cerimonia laica a fine maggio a Londra, poi con la festa grande organizzata in Sicilia.

Dua e Callum stanno vivendo un'estate da novelli sposi: a luglio sono stati visti insieme alla finale dei Mondiali di calcio 2026 negli Stati Uniti e negli stessi giorni sono stati anche avvistati in un ristorante di New York mentre cantavano "Happy birthday" a una fan. E questa estate? Non è detto che non tornino nell’Italia che amano a tal punto da averla scelta per festeggiare il loro giorno più bello. Ancora una volta.