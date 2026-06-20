L’abito di Chanel Haute Couture di Dua Lipa per il matrimonio con Callum Turner

fashion 20 giugno 2026

Due settimane dopo i sontuosi festeggiamenti in Sicilia, Dua Lipa svela l’abito da sposa che ha indossato per il party a Villa Valguarnera: un modello Chanel Haute Couture, il primo realizzato dal direttore creativo Matthieu Blazy

Di Claudia Ricifari

Immagine tratta dal profilo Instagram di Dua Lipa

Sono trascorse tre settimane da quando Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati. O meglio, si sono sposati la prima volta. Due settimane da quando hanno confermato le loro promesse in Sicilia, durante un intero weekend di festeggiamenti a Palermo. Ora la popstar ha rotto il riserbo sull’ultimo tassello che mancava all’appello: l’abito da sposa indossato in occasione del party top secret a Villa Valguarnera. Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono all’interno della dimora, tra cortili e arcate barocche.

Immagini tratte dal profilo Instagram di Dua Lipa

L’abito Chanel Haute Couture di Dua Lipa Per il ricevimento in grande stile celebrato nella serata del sabato, quello da cui finora non era trapelato neanche uno scatto, Dua Lipa ha scelto un modello Chanel Haute Couture, con cui la cantante vanta un legame profondo, il primo realizzato dal direttore creativo Matthieu Blazy. L’abito - fanno sapere da rue Cambon - è stato “confezionato interamente a mano negli atelier della Maison”. Un lavoro certosino che ha visto l’utilizzo di 480.000 perline dall'Atelier Montex e arricchito da gioielli trompe-l'œil realizzati da Lesage, per un totale di 1.155 ore di lavorazione ad ago. A completare il vestito da sogno, uno strascico di due metri con 25.000 piume applicate a mano da Lemarié. Anche il velo nuziale, di ben 6 metri in tulle, è stato ricamato a mano con perline e piume, oltre ad applicazioni in organza, sempre ritagliate a mano. Le calzature, delle décolleté in raso bianco realizzate su misura, sono state realizzate da Massaro.

Immagine tratta dal profilo Instagram di Dua Lipa

Tutti gli abiti delle nozze di Dua Lipa Per il primo matrimonio, ovvero il rito civile celebrato all’Old Marylebone Town Hall di Londra, Dua Lipa aveva optato per un’altra maison con cui ha collaborato anche in altre occasioni: Schiaparelli. Per quell’occasione il direttore creativo Daniel Roseberry aveva disegnato un completo color avorio composto da blazer e gonna asimmetrica. Il look veniva completato da guanti e cappello a tesa larga firmato Stephen Jones e décolleté a punta di Christian Louboutin. Una scelta che era un chiaro omaggio a Bianca Jagger e al suo completo di nozze. Per i festeggiamenti in Sicilia, la sera del venerdì in piazza Croce dei Vespri a Palermo, Dua Lipa aveva scelto invece una creazione di Bottega Veneta, un abito su misura in pelle in Intrecciato con profonda scollatura sulla schiena e clutch Andiamo.