In costume intero, all day long: i modelli dell’estate 2026 e le idee per abbinarli, tra ispirazioni glamour, boho oppure chic

fashion 18 giugno 2026

È il passepartout per eccellenza della moda mare e si indossa non solo in spiaggia. Come si porta? Dal caftano alla gonna crochet, dai pantaloni fluidi al kimono, ecco come indossarlo da mattina a sera

Di Federica Caiazzo

Anche per l’estate 2026 il costume intero è l’alleato più versatile del guardaroba femminile. Si indossa in spiaggia, ma non solo. Anzi. Il capo swimwear per eccellenza oggi si diverte a trovare più declinazioni durante l’intera giornata, tra mare e dintorni. Il segreto? Giocare con gli abbinamenti giusti: un caftano leggero, una gonna crochet, pantaloni fluidi o un kimono sofisticato. E poi lasciare spazio ad accessori e capi abili nel riscriverne il carattere in ogni circostanza, dal mattino al tramonto, fino alle occasioni serali più chic.

Costume Mantero 1902 PE 2026 - Credits: Courtesy Press Office

Il risultato finale si traduce in un guardaroba vacanziero furbissimo, dove pochi elementi (accuratamente scelti) moltiplicano le possibilità di styling e raccontano l’animo estivo con leggerezza, glamour e spontaneità. Ecco la nostra guida pratica per indossare il costume intero all day long: 4 modelli interi dell’Estate 2026 e 4 styling per abbinarlo da mattino a sera. Ore 10, destinazione spiaggia

Costume Jesuisvir; Caftano MC2 Saint Barth; Infradito Havaianas; Borsa Jacquemus; Occhiali Saint Laurent - Credits: Courtesy Press Office

La giornata inizia all’insegna della praticità, senza rinunciare allo stile neppure sotto l’ombrellone. Il protagonista è il costume intero color terracotta di Jesuisvir, reso speciale dal gioco di spalline asimmetriche e dal raffinato dettaglio intrecciato che ne valorizza la silhouette. Sopra, un luminoso caftano oro firmato MC2 Saint Barth, leggero e facile da sfilare all’occorrenza, accompagna con nonchalance il passaggio dalla passeggiata sul lungomare al lettino in riva al mare. Ai piedi, le Havaianas dorate, mentre la borsa in paglia di Jacquemus custodisce tutto il necessario per una giornata in spiaggia. A completare il look, i maxi occhiali da sole oversize di Saint Laurent: l’allure da diva, anche in vacanza. Ore 13, pranzo vista mare

Costume Miss Bikini; Ciabattine Hermès; Occhiali Chanel; Gonna Calzedonia; Clutch Themoirè - Credits: Courtesy Press Office

Arriva il momento di accomodarsi a tavola: che sia una terrazza panoramica, un lido elegante o il ponte di una barca, il costume intero torna sotto i riflettori. Quello firmato Miss Bikini ci conquista con le sue sfumature dégradé che dal beige virano al marrone passando attraverso intense note verde acqua. Una palette che riecheggia i colori della costa e del mare e che trova un perfetto equilibrio nelle iconiche ciabattine Oran di Hermès, nella stessa tonalità acquatica, e negli immancabili occhiali da sole Chanel. A rendere il look più completo ci pensa la gonnellina crochet di Calzedonia, leggera e ariosa, mentre la clutch in paglia di Themoirè aggiunge una nota di nonchalance. Parola d’ordine: leggerezza, come quella delle giornate estive che scorrono dimenticando di guardare l’orologio. Ore 19, aperitivo al tramonto

Costume Mantero 1902; Pantaloni Missoni; Clutch Bottega Veneta; Espadrillas Castañer; Cocktail Ring Pomellato - Credits: Courtesy Press Office

Con il sole che inizia a scendere sull’orizzonte, anche il mood si fa più glamour. Ben venga osare con il fascino grafico e contemporaneo del costume intero Mantero 1902, che punta tutto sull’intensità del verde e su un raffinato gioco optical. È il momento in cui il beachwear si intreccia con il ready-to-wear: il costume si abbina a morbidi pantaloni fluidi Missoni, semplicemente iconici. La clutch in pelle intrecciata Bottega Veneta aggiunge un accento lussuoso, mentre le espadrillas con zeppa di Castañer slanciano la figura senza rinunciare alla praticità (di cui ci priverebbe un tacco a spillo). A sigillare la mise, un solo gioiello scelto con cura: il cocktail ring di Pomellato, essenziale e prezioso. Ore 21, cena al beach club

Costume Jade Swim; Kimono Pierre Mantoux; Sandali Valentino; Borsa Max Mara; Orecchini Bulgari - Credits: Courtesy Press Office