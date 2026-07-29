David e Victoria Beckham, ecco perché è un'estate quasi perfetta

entertainment 29 luglio 2026

Ventisette anni di matrimonio, il nuovo progetto di Victoria a Miami, i 15 anni di Harper, il Mondiale vissuto in famiglia e le vacanze a Ibiza

Di Giuditta Avellina

Immagini tratte dai profili di @davidbeckham e @victoriabeckham

L’estate dei Beckham procede come un racconto studiato fin nei dettagli. Si apre a fine maggio con una fuga a Ibiza, prosegue con il ventisettesimo anniversario di David e Victoria, la nuova avventura americana della designer a Miami, il compleanno di Harper e il Mondiale di calcio, per poi tornare, a fine luglio, tra yacht e ristoranti sul mare delle Baleari. Stadi, cene eleganti, abiti impeccabili e ricordi condivisi sui social restituiscono l’immagine di una dinastia più unita e glamour che mai. Eppure, dietro questa apparente perfezione, continua ad affiorare una crepa. Accanto a David e Victoria compaiono Romeo, Cruz e Harper; Brooklyn Beckham e la moglie Nicola Peltz, invece, restano fuori dall’inquadratura. Non un’assenza occasionale, ma il segno visibile di una frattura familiare ormai diventata pubblica. È proprio questo contrasto, tra la compattezza dell’immagine e ciò che quella stessa immagine non mostra, a rendere l’estate 2026 dei Beckham qualcosa di più di una successione di vacanze, eventi mondani e look da copiare. Da una parte c’è la coppia che, dopo quasi trent’anni, continua a trasformare vita privata, moda, sport e business in un unico racconto; dall’altra un figlio che ha scelto un album familiare differente. Ventisette anni di Posh e Becks A inizio luglio, David e Victoria celebrano 27 anni di matrimonio e 29 anni insieme. Entrambi scelgono Instagram per tornare alle origini, pubblicando fotografie degli esordi della loro relazione accanto a immagini più recenti. David definisce la famiglia il loro risultato più importante, Victoria ricorda i quattro figli e i numerosi look coordinati indossati nel corso degli anni. Un riferimento affettuoso a quella coppia nata alla fine degli anni Novanta e diventata, stagione dopo stagione, un marchio culturale prima ancora che commerciale. Gli scatti d’archivio non servono soltanto a celebrare il passato ma ricordano quanto l’identità dei Beckham sia sempre stata fondata sull’idea di coppia: lui campione del calcio, lei popstar diventata imprenditrice e designer, insieme protagonisti di una delle trasformazioni d’immagine più riuscite dello show business.

Immagini tratte dai profili di @davidbeckham e @victoriabeckham

Miami è la nuova casa di Victoria Beckham Pochi giorni dopo, il baricentro della famiglia si sposta a Miami. Victoria celebra l’apertura di House of Victoria Beckham, il pop-up del marchio ai Bal Harbour Shops e la sua prima presenza retail negli Stati Uniti. Alla cena partecipano David e Harper, Romeo con Kim Turnbull e Cruz con Jackie Apostel. La fotografia di gruppo pubblicata dalla designer è quasi un manifesto. Victoria al centro, David al suo fianco, i figli e le loro compagne intorno: la famiglia non accompagna semplicemente il successo professionale della madre, ma diventa parte integrante del racconto del marchio. Non più soltanto family celebrity, ma dinastia creativa in cui moda, sport, musica, beauty e relazioni personali finiscono per alimentare la stessa narrazione.

Immagini tratte dai profili di @davidbeckham e @victoriabeckham

Harper compie 15 anni e conquista il centro della scena Il 10 luglio Harper Seven Beckham compie 15 anni. È la più giovane dei quattro figli, ma anche la presenza che negli ultimi mesi ha assunto il ruolo più visibile accanto a Victoria. Sui social, i genitori e i fratelli Romeo e Cruz ripercorrono la sua infanzia attraverso fotografie private, momenti in famiglia e immagini delle vacanze. Harper appare ora abbastanza grande da partecipare alle attività professionali della madre e agli eventi pubblici, ma conserva ancora il ruolo di figlia protetta e coccolata da tutti. La famiglia festeggia anche con una cena a West Palm Beach, in Florida, alla quale partecipano David e Victoria, Romeo con Kim Turnbull e Cruz con Jackie Apostel. Brooklyn e Nicola, invece, non ci sono. La loro assenza risalta soprattutto perché le fotografie del passato raccontano quanto Brooklyn e Harper fossero stati legati: lui che la porta sulle spalle, lei che gli sistema il papillon, i messaggi affettuosi pubblicati per i compleanni precedenti.

Immagini tratte dai profili di @davidbeckham e @victoriabeckham

I Mondiali di calcio 2026 diventano una passerella di famiglia Dopo Miami, l’estate dei Beckham entra negli stadi del Mondiale 2026. L’11 luglio David e Victoria assistono alla partita tra Inghilterra e Norvegia insieme a Romeo, Cruz, Harper, Kim Turnbull e Jackie Apostel. David canta Wonderwall e Hey Jude con i figli e con i tifosi; Victoria pubblica sui social una fotografia della famiglia stretta in un abbraccio. Per una sera, il racconto sembra tornare alle origini: calcio, orgoglio inglese e famiglia Beckham riuniti sugli spalti. Anche lo stile partecipa alla narrazione: a vent’anni dall’epoca delle WAG di Baden-Baden, Victoria ritorna in tribuna con una versione adulta e minimalista di quell’immaginario: top drappeggiato color tortora, pantaloni bianchi a vita alta, occhiali aviator e gioielli ridotti al minimo. David non rinuncia al completo blu nonostante il caldo, Romeo e Cruz scelgono le maglie dell’Inghilterra, mentre Harper abbina una track jacket della nazionale a jeans dalla vita bassa. I Beckham seguono anche le successive fasi del torneo. Il 19 luglio David e Victoria assistono alla finale tra Spagna e Argentina insieme a Romeo, Cruz, Kim Turnbull e Jackie Apostel. Per David il calcio resta una parte essenziale dell’identità, per Victoria lo stadio diventa un’altra estensione del proprio guardaroba e della propria presenza pubblica.

Immagini tratte dai profili di @davidbeckham e @victoriabeckham

Ibiza, la parentesi mediterranea dei Beckham Ibiza apre e chiude, almeno simbolicamente, l’estate dei Beckham. A fine maggio Victoria pubblica sul proprio profilo un carousel di immagini scattate sull’isola: giornate in yacht, momenti in famiglia e una fotografia insieme a David che restituisce la versione più rilassata della coppia. Dopo il Mondiale, i Beckham tornano alle Baleari, ancora una volta tra mare, pranzi all’aperto e look da vacanza studiati fin nei dettagli.

Immagini tratte dai profili di @davidbeckham e @victoriabeckham

Portofino ’97, l’estate italiana di Victoria passa da New York L’estate di Victoria Beckham guarda al Mediterraneo anche quando si trova nel cuore di Manhattan. A metà luglio, la designer è stata protagonista del Caffè Portofino Paradiso, il pop-up con cui Victoria Beckham Beauty ha trasformato per alcuni giorni il Caffè Paradiso di Nolita in un piccolo angolo di riviera italiana. Caffè, dehors assolati, dettagli rétro e atmosfere da villeggiatura hanno ricreato l’universo di Portofino ’97, una delle fragranze più personali del suo marchio. Dietro il profumo c’è infatti un capitolo fondamentale della storia dei Beckham: la fuga a Portofino compiuta da Victoria e David nel 1997, quando la loro relazione era ancora agli inizi e doveva essere protetta dall’attenzione dei media. Quasi trent’anni dopo, quel ricordo privato è diventato un racconto olfattivo fatto di bergamotto calabrese, pepe nero, ambra, patchouli e vetiver, ma anche un tassello della narrazione pubblica della coppia.Victoria attraversa lo spazio costruito intorno ai suoi ricordi, trasformando ancora una volta vita personale e intuizione commerciale in un unico immaginario. È forse questa la vera estate secondo Victoria Beckham: non soltanto yacht e abiti da vacanza, ma la capacità di riportare continuamente il presente alle origini della sua storia con David.

Immagini tratte dai profili di @davidbeckham e @victoriabeckham

Brooklyn, il grande assente dell’estate 2026 Brooklyn non compare alla celebrazione del pop-up di Victoria a Miami, ai 15 anni di Harper, nelle fotografie del Mondiale o durante le vacanze dei genitori a Ibiza. La sua estate, però, non si svolge lontano dai social: semplicemente, appartiene a un’altra inquadratura. Lo mostra il carousel pubblicato sul suo profilo in occasione del matrimonio tra Will Peltz, fratello di Nicola, e Kenya Kinski-Jones. Nel terzo scatto Brooklyn e la moglie si baciano nella casa di famiglia dei Peltz a Mount Kisco. Un’immagine romantica, ma anche simbolica: mentre David e Victoria si mostrano con Romeo, Cruz e Harper, il primogenito rafforza il racconto della propria vita accanto a Nicola e alla sua famiglia. La distanza dai Beckham è ormai pubblica. Nel gennaio 2026 Brooklyn ha accusato i genitori, secondo la propria versione, di aver interferito nel suo matrimonio e di controllare la narrazione familiare: affermazioni che David e Victoria non hanno confermato. Lei ha ribadito l’amore per i figli e il desiderio di proteggerli; lui ha definito la questione privata. Da allora, ogni fotografia contiene un sottotesto. Più i Beckham mostrano la propria unità, più l’assenza di Brooklyn diventa evidente. L’immagine finale non è più quella di una dinastia perfettamente compatta, ma di due album paralleli: da una parte David e Victoria con i tre figli più giovani, dall’altra Brooklyn e Nicola, protagonisti di una storia familiare diversa.