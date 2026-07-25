Road trip in Italia: 6 itinerari in auto e la vettura giusta per ognuno 

Organizzare un road trip in Italia significa fare due scelte, non una. La prima è l’itinerario: quale strada, quali soste, quanti chilometri al giorno. La seconda la si sottovaluta quasi sempre, e invece è quella che decide se il viaggio sarà un piacere o una lunga trattativa con il volante: quale auto portarsi dietro (mentre qui vi suggeriamo anche gli accessori).

Perché non esiste la macchina perfetta in assoluto. Esiste quella giusta per quella strada. Una berlina lunga e silenziosa è una meraviglia sul lungolago e un impiccio dentro una gola larga come un corridoio. Un SUV alto è un vezzo in città e una necessità sulle piste laviche dell’Etna. E l’auto elettrica cambia completamente natura a seconda di quanti chilometri riesce a fare prima di doversi fermare.

Ecco allora sei itinerari on the road tra i più belli d’Italia: due al lago, due in montagna, uno in riviera e uno decisamente fuori dagli schemi con l’auto che in molti stanno aspettando.

Road trip al lago

Lago Maggiore: ville, giardini e un traghetto nel mezzo

Si parte da Sesto Calende in provincia di Varese e si sale lungo la SP69: Angera, il Parco del Golfo della Quassa, Ispra, fino all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, aggrappato alla roccia sopra l’acqua. Poi le cascate del torrente San Giulio a Cittiglio e l’arrivo a Laveno, dove il viaggio si spezza in due atti: il traghetto per Intra, con l’auto a bordo e le mani finalmente libere.

Sull’altra sponda, quella piemontese, si riparte per i Giardini Botanici di Villa Taranto a Verbania Pallanza, poi Stresa, la salita al Mottarone e la discesa su Arona, dove il Colosso di San Carlo Borromeo guarda il lago dall’alto. Poco meno di 110 chilometri: una giornata lunga, da fare piano.