Gadget per l'estate 2026: gli oggetti smart da mettere in valigia

C’è una scena che si ripete identica in ogni casa, prima di ogni partenza: il letto coperto di vestiti, la valigia aperta che sembra essersi ristretta dall’ultima volta, e la domanda antica quanto il turismo stesso su cosa mettere in valigia e come farcelo stare. La buona notizia è che nel 2026 i gadget da viaggio hanno cambiato le regole del gioco: la valigia non si riempie, si progetta. Così come si progettano gli outfit per il viaggio. Quasi ogni oggetto che ci entra ha un cervello, una batteria o un’app. Ecco i quindici accessori tech che rendono intelligente ogni partenza, raccontati nell’ordine in cui entrano in scena: dalla vigilia al ritorno.

Cosa non può mancare in valigia

Si comincia dalla fisica. La FLEXTAIL Zero Pump è una pompa elettrica portatile grande quanto un accendino, con una batteria ricaricabile da 650 mAh che sembra uno scherzo e invece fa sul serio: collegata agli appositi sacchetti sottovuoto, comprime maglie, felpe e asciugamani fino a dimezzarne il volume in pochi secondi. E quando arrivate al campeggio o in spiaggia, la stessa pompa gonfia il cuscino d’aria. Il guardaroba, semplicemente, si arrende.

Il vero viaggiatore si riconosce da un dettaglio minuscolo: la spilletta per estrarre il carrellino della SIM. Il porta passaporto Spigen la custodisce insieme al documento, alle carte e agli alloggiamenti per le SIM di riserva, così il cambio di operatore avviene direttamente sul nastro bagagli, prima ancora di accendere il roaming. È l’oggetto meno elettronico di questa lista, eppure il più rivelatore di esperienza.

Non può mancare il powerbank Xiaomi, perché la vera paura del viaggiatore moderno non è perdere l’aereo: è il 3% di batteria. Due le strade. Il modello 67W Power Bank 20000 ha il cavo integrato a tripla uscita (USB-C, Lightning e Micro-USB) e ricarica tre dispositivi insieme: è la centrale elettrica della famiglia. Chi viaggia leggerissimo sceglie invece l’Ultra-Thin Magnetic 5000: 117 grammi, si aggancia magneticamente al telefono e sparisce in tasca. In entrambi i casi, una regola d’oro: il powerbank viaggia sempre in cabina, mai in stiva.

SKROSS è forse il gadget meno smart, ma più utile di tutti: un unico blocco compatto adatta le prese di oltre duecento Paesi, protezione anti-scossa inclusa (la versione Pro, con messa a terra, regge anche laptop e asciugacapelli).