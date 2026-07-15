Come vestirsi per viaggiare d’estate, 4 travel look tra comodità e stile

Per affrontare un viaggio in aereo, soprattutto se è lungo e prevede scali in aeroporto, ci vuole la mise giusta. Deve essere comoda e funzionale, con capi che siano rilassati nei fit, nei tagli e nelle proporzioni, a cui aggiungere gli accessori giusti per trascorrere al meglio le ore di volo e di attesa prima dell’imbarco. L’essenziale per tutte le fashion girl in viaggio? Senza dubbio le cuffie AirPods Max 2 di Apple blu aiutano a rifugiarsi nei propri pensieri, ascoltando la musica che amiamo, guardando la nostra serie tv preferita o il film che vogliamo rivedere da tanto e solo in aereo abbiamo il tempo di gustarcelo. Una felpa non deve mai mancare, per gestire le temperature spesso gelide e l’aria condizionata in aereo. Perfetta quella girocollo di Choose Ur Colour con stampa dal film Home Alone - Mamma ho perso l’aereo , per non rinunciare a un tocco ironico. Sotto, una t-shirt bordeaux dal taglio boxy firmata Scout .

Estate, tempo di viaggi e di vacanze. Dopo aver pensato al workwear estivo per le ultime settimane di lavoro, è tempo di studiare gli outfit per la vacanza, o meglio i look da viaggio . Tra un volo per il Giappone, un treno per la Puglia, una macchina diretta in Versilia o una barca pronta a portarci nelle isole della Sicilia, come vestirsi per viaggiare d’estate? La domanda è fondamentale, tanto quanto le risposte. Ogni partenza, infatti, richiede un outfit ad hoc, perfetto per vivere con comfort gli spostamenti a seconda dei mezzi che useremo. Ecco 4 travel look per viaggiare con comodità e stile.

Indispensabili un paio di pantaloni ampi e morbidi, come quelli lunghi bianchi realizzati in tela di lino e con coulisse di Intimissimi. Ai piedi, le sneakers Samba adidas Originals color carta da zucchero garantiscono comfort e leggerezza grazie a tomaia in maglia e fodera in tessuto unite a dettagli in suede. Indossare i propri gioielli del cuore, invece di imbarcarli, è sempre una buona idea anche per donare luce all’ensemble. Basta un piccolo bracciale porte-bonheur come quello con bottoncino di madreperla firmato Pomellato e una doppia collana di conchiglie cauri by Artistika. L’accessorio ideale per affrontare la summer season con uno spirito giocoso. Per un mood nostalgia anni ‘80 è perfetto lo zaino ripiegabile di Invicta a righe bianche e arancioni: leggero e versatile, si richiude e si allaccia in vita come un marsupio ed è ideale da gestire in viaggio, oltre a rinfrescare la figura con un tocco da marinaretta.

Look da viaggio in treno

In mano, il biglietto; di fianco, il trolley. La nostra poltrona ci aspetta per leggere in tutta tranquillità un libro e osservando fuori dal finestrino i paesaggi assolati che ci scortano verso le nostre mete estive. Anche in questo caso le parole d’ordine sono comfort e funzionalità, ma senza rinunciare allo stile, aggiungendo una sana dose di cromoterapia che regala buonumore già alla partenza, scegliendo una camicia in cotone a righe colorate firmata La Veste. La manica lunga ci protegge da eventuali spifferi troppo sprint. Adatta a mille occasioni, questa shirt è perfetta con un jeans Levi’s Ribcage: vita alta, gamba dritta e lungo fino alla caviglia esalta la figura allungando la silhouette, pronto a mettere in risalto scarpe sinonimo di bella stagione, come un paio di friulane Vibi Venezia. Nel modello Prato in velluto avvolgono il piede ravvivando lo sguardo come un campo di erba verde intenso.