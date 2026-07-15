Come vestirsi per viaggiare d’estate, 4 travel look tra comodità e stile

Isabel Marant, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Estate, tempo di viaggi e di vacanze. Dopo aver pensato al workwear estivo per le ultime settimane di lavoro, è tempo di studiare gli outfit per la vacanza, o meglio i look da viaggio. Tra un volo per il Giappone, un treno per la Puglia, una macchina diretta in Versilia o una barca pronta a portarci nelle isole della Sicilia, come vestirsi per viaggiare d’estate? La domanda è fondamentale, tanto quanto le risposte. Ogni partenza, infatti, richiede un outfit ad hoc, perfetto per vivere con comfort gli spostamenti a seconda dei mezzi che useremo. Ecco 4 travel look per viaggiare con comodità e stile.
Look da viaggio in aereo
Per affrontare un viaggio in aereo, soprattutto se è lungo e prevede scali in aeroporto, ci vuole la mise giusta. Deve essere comoda e funzionale, con capi che siano rilassati nei fit, nei tagli e nelle proporzioni, a cui aggiungere gli accessori giusti per trascorrere al meglio le ore di volo e di attesa prima dell’imbarco. L’essenziale per tutte le fashion girl in viaggio? Senza dubbio le cuffie AirPods Max 2 di Apple blu aiutano a rifugiarsi nei propri pensieri, ascoltando la musica che amiamo, guardando la nostra serie tv preferita o il film che vogliamo rivedere da tanto e solo in aereo abbiamo il tempo di gustarcelo. Una felpa non deve mai mancare, per gestire le temperature spesso gelide e l’aria condizionata in aereo. Perfetta quella girocollo di Choose Ur Colour con stampa dal film Home Alone - Mamma ho perso l’aereo, per non rinunciare a un tocco ironico. Sotto, una t-shirt bordeaux dal taglio boxy firmata Scout.
Cuffie, Apple; felpa, Choose Ur Colour; t-shirt, Scout; pantaloni, Intimissimi; sneakers, Adidas Originals; bracciale, Pomellato; collana, Artistika; zaino, Invicta
Indispensabili un paio di pantaloni ampi e morbidi, come quelli lunghi bianchi realizzati in tela di lino e con coulisse di Intimissimi. Ai piedi, le sneakers Samba adidas Originals color carta da zucchero garantiscono comfort e leggerezza grazie a tomaia in maglia e fodera in tessuto unite a dettagli in suede. Indossare i propri gioielli del cuore, invece di imbarcarli, è sempre una buona idea anche per donare luce all’ensemble. Basta un piccolo bracciale porte-bonheur come quello con bottoncino di madreperla firmato Pomellato e una doppia collana di conchiglie cauri by Artistika. L’accessorio ideale per affrontare la summer season con uno spirito giocoso. Per un mood nostalgia anni ‘80 è perfetto lo zaino ripiegabile di Invicta a righe bianche e arancioni: leggero e versatile, si richiude e si allaccia in vita come un marsupio ed è ideale da gestire in viaggio, oltre a rinfrescare la figura con un tocco da marinaretta.
Look da viaggio in treno
In mano, il biglietto; di fianco, il trolley. La nostra poltrona ci aspetta per leggere in tutta tranquillità un libro e osservando fuori dal finestrino i paesaggi assolati che ci scortano verso le nostre mete estive. Anche in questo caso le parole d’ordine sono comfort e funzionalità, ma senza rinunciare allo stile, aggiungendo una sana dose di cromoterapia che regala buonumore già alla partenza, scegliendo una camicia in cotone a righe colorate firmata La Veste. La manica lunga ci protegge da eventuali spifferi troppo sprint. Adatta a mille occasioni, questa shirt è perfetta con un jeans Levi’s Ribcage: vita alta, gamba dritta e lungo fino alla caviglia esalta la figura allungando la silhouette, pronto a mettere in risalto scarpe sinonimo di bella stagione, come un paio di friulane Vibi Venezia. Nel modello Prato in velluto avvolgono il piede ravvivando lo sguardo come un campo di erba verde intenso.
Camicia, La Veste; jeans, Levi’s; friulane, Vibi Venezia; borsa, Miu Miu; orecchini, Stroilli; anello, Repossi; trolley, Rimowa
Sul tavolino davanti a noi documenti, chiavi, make-up, un libro... insomma, tutto il necessario troverà posto nella borsa Miu Miu in rafia crochet, ideale con un look rilassato. Per completare l’outfit, orecchini a cerchio Stroilli in oro giallo con lavorazione torchon e anello Repossi in oro rosa con laccatura rossa vivace e fascetta di diamanti. Il viaggio è quasi terminato. Prima di scendere non scordiamoci di recuperare il nostro trolley Rimowa rosso lucido posizionato accuratamente nel portabagagli. Una valigia preziosa per custodire un guardaroba degno di una fashionista.
Look da viaggio in auto
Il pieno è fatto. Manca solo caricare le valigie, mettere in moto l’auto, lasciarsi alle spalle preoccupazioni e lavoro! L’automobile è il mezzo ideale per viaggiare spensierati e in libertà anche dal punto di vista dei look. Per combattere il caldo e sentirsi in piena estate una canottiera bianca a costine, come quella in cotone di Pinko, crea una combo sbarazzina con un bermuda in felpa rosa Blauer dalla vestibilità rilassata. Nasce così un outfit sweet&candy, che può essere addolcito ancor di più da una pinza per capelli a “cono gelato" di Coucou Suzette. Al polso immancabile un elastico Kknekki in palette, per una pony tail che doni un preppy touch all'insieme.
Canottiera, Pinko; bermuda, Blauer; pinza per capelli, Coucou Suzette; elastico per capelli, Kknekki; anello/orologio, Casio; occhiali da sole, Chanel; sandali, Birkenstock; borsone, My Style Bag Milano
Il tocco nostalgico è affidato all’anello/orologio Casio. Immancabili gli occhiali da sole maculati modello cat-eye di Chanel e, ai piedi, un paio di ciabatte comode come i sandali Arizona Birkenstock arancioni: perfette per uno stile comfy&cool, ormai sono un must-have anche tra fashion girl. Nel bagagliaio un borsone in tela con dettagli in cuoio di My Style Bag Milano da portare a mano o a tracolla. Il quid in più? Si può personalizzare con le proprie iniziali. Più chic di così.
Look da viaggio in barca o nave
Che stiate salpando in barca a vela o imbarcandovi sul traghetto che vi porterà da un’isola all’altra della Grecia, per vivere al meglio questo momento magico e rilassante l'outfit deve rispondere a due criteri: essere funzionale ed essere chic. Che si voglia riposare sul divanetto in cambusa o gustarsi l'aria dal ponte della nave, un caftano bianco e corto passepartout è la scelta migliore per prendere il sole e il fresco. L’abito corto in cotone Sangallo di MC2 Saint Barth cade alla perfezione. Il decoro floreale strizza l'occhio allo stile hippie e la coulisse in vita lo rende modulabile. Sotto, un costume intero colorato Missoni dona energia alla figura, portando vibe zig zag alla rotta. L’accessorio indispensabile? Il cappello di paglia a tesa larga Eleventy, da avere sempre a portata di mano per proteggere il viso dai raggi del sole. Occhio a tenerlo ben ancorato al collo perché non voli alla prima brezza di vento.
Caftano, MC2 Saint Barth; costume, Missoni; cappello, Eleventy; infradito, Ermanno Scervino; elastici per capelli, Prada; occhiali da sole, Celine; clutch, Anya Hindmarch
Le infradito sono perfette da riservare alla vita in barca, come le flip flop di Ermanno Scervino in pizzo rebrodé bianco e fascette in pelle verniciata in tinta. Comfort ed eleganza sono assicurati! I capelli al vento sono affascinanti, sì, ma in barca non possono mancare elastici morbidi e funzionali per raccoglierli con stile, come quelli di casa Prada, realizzati nell'iconico re-nylon perfetto per affrontare la vita in mare. Luna Rossa docet. Diktat assoluto: proteggersi dalle radiazioni UV. Oltre alla SPF, un paio di occhiali da sole come quelli con lenti tonde e marroni di Celine in stile anni '60. E infine, per abbracciare il mood marino, la clutch in rafia a forma di pesce di Anya Hindmarch è pronta ad ospitare i fondamentali onda dopo onda.
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