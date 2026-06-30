Occhiali da sole, le forme e i modelli di tendenza per l’estate 2026

Da aviatore, all’insù come gli occhi di un gatto, tondi oppure a mascherina. Gli occhiali da sole vestono il volto con mille forme e sfumature, riparando il viso e donando alla figura un’aura di mistero. Immancabili alleati delle star per proteggersi dai flash dei paparazzi, gli intramontabili sunglasses sono gli accessori che entrano in soccorso per combattere raggi UV e completare i look con vibe classiche, ma anche originali. Dalle sfilate Primavera/Estate 2026 , ecco alcune idee per vivere le giornate assolate senza mai dover abbassare lo sguardo.

Nati per conquistare i cieli, gli occhiali da aviatore non si sono accontentati. Presto si sono trasformati in accessori amati da star del cinema - su red carpet e grande schermo (ricordate un certo Leonardo DiCaprio nei panni di un fascinoso pilota nell'omonimo film The Aviator ?) - nonché must-have delle passerelle. E anche questa Primavera/Estate 2026 ne è testimone. Un occhiale, due componenti chiave: il ponte che unisce le lenti a livello delle sopracciglia e la forma a goccia più o meno arrotondata. Chissà se il pilota che li ha sperimentati all'inizio del XX secolo si sarebbe mai immaginato un tale successo. E dire che servivano per non fare ghiacciare gli occhi quando si raggiungevano alte quote. Ora, invece, sono pronti a entrare in azione quando il sole si fa forte e l’iride va preservato. Se la forma del viso è leggermente squadrata o arrotondata l’occhiale cade a pennello.

Ai tempi della scuola facevano pensare alla maestra di matematica. Luoghi comuni! Gli “occhiali da gatta” hanno sempre il loro perché. In versione sunglasses, poi, trionfano con tutta la loro aura glamour da diva della vecchia Hollywood. Fin dagli anni '30, epoca in cui nacquero, gli occhiali cat-eye hanno fatto parlare di sé. In mezzo a una marea di modelli tondi, ecco spuntare la forma allungata a forma di occhi di gatto. Merito dell’ereditiera del tabacco Altina Shinasi - artista, designer e regista - che, annoiata di fronte alla noiosa offerta, decise che era giunto il momento di portare una ventata di aria fresca nello stile newyorkse (e non solo). E pensare che l’idea le venne pensando alla maschera di Arlecchino nera con gli occhi all’insù. Ora le passerelle la ringraziano.

Colorati e leggeri ci portano in un batter d'occhio sulle spiagge di Rio. Ecco allora che Zimmermann ce li porge arancioni e con dettagli dorati su lati, perfetti anche su look hippie ricchi di energia. Grigio intenso, invece, per Giorgio Armani , che dona alla figura un tocco strong grazie alla montatura puntellata e ruvida, quasi a ricordare la superficie di un aereo militare. Ideale su mise casual chic. Si vira verso il maculato con il modello firmato Elie Saab, perfetto anche su mise eleganti.

Quelli di Stella Jean sono bianchi e intensi, con i lati della montatura a balze che strizzano l'occhio alle ali di un gabbiano. Pattern animalier, profili dorati e lenti scure per Bottega Veneta, che crea un mix dove originalità e mood vintage si sposano in un duo inossidabile. Vibe cinesi da Jean Paul Gaultier, dove lenti nere coprenti sono avvolte e protette da un drago, dando vita a un accessorio sinuoso e iper grintoso. La super skill dei sunglasses cat-eye? Sono perfetti su tutti i tipi di fisionomie.

Tondi Anni ‘70

Nel video del brano Imagine John Lennon li indossava così, da vista, tondi e trasparenti. Una montatura che era diventata simbolo della decade dei Seventies, insieme alla minigonna, agli shorts di jeans e agli stivali con il tacco alto. Il modello tanto amato da Lennon si è fatto strada nel tempo, arrivando a occupare un posto tra gli accessori intramontabili nel panorama dello stile e portando con sé anche significati culturali. Anche ora non se ne può fare a meno.